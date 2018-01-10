 Главы МИД Украины и Польши договорились встретиться в ближайшее время

Об этом Климкин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Лично поздравил нового польского коллегу Я.Чапутовича с назначением. Договорились встретиться в ближайшее время. Будем говорить об укреплении стратегического партнерства, в т.ч. взаимодействии в СБ ООН, где польские друзья переняли эстафету членства. Желаю нам совместных успехов и побед", - написал глава МИД.
Как сообщалось, 9 января президент Польши Анджей Дуда по предложению премьера Матеуша Моравецкого во вторник отправил в отставку нескольких министров, в числе которых - министр иностранных дел Витольд Ващиковский. В тот же день профессор Яцек Чапутович (Jacek Krzysztof Czaputowicz) был назначен новым главой польского внешнеполитического ведомства.
Я.Чапутович с 2008 по 2012 год был директором Национальной школы государственного управления. С января 2017 года был директором Дипломатической академии Министерства иностранных дел Польши.
А руки помили перед тим як братися за члена?
😄