 Главы МИД Украины и Польши договорились встретиться в ближайшее время

Об этом Климкин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Лично поздравил нового польского коллегу Я.Чапутовича с назначением. Договорились встретиться в ближайшее время. Будем говорить об укреплении стратегического партнерства, в т.ч. взаимодействии в СБ ООН, где польские друзья переняли эстафету членства. Желаю нам совместных успехов и побед", - написал глава МИД.

Как сообщалось, 9 января президент Польши Анджей Дуда по предложению премьера Матеуша Моравецкого во вторник отправил в отставку нескольких министров, в числе которых - министр иностранных дел Витольд Ващиковский. В тот же день профессор Яцек Чапутович (Jacek Krzysztof Czaputowicz) был назначен новым главой польского внешнеполитического ведомства.

Я.Чапутович с 2008 по 2012 год был директором Национальной школы государственного управления. С января 2017 года был директором Дипломатической академии Министерства иностранных дел Польши.