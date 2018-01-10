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 Политика Украины
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Все про:Польша (4014) Климкин (1485) Чапутович (1)

 Главы МИД Украины и Польши договорились встретиться в ближайшее время

Министры иностранных дел Украины и Польши - Павел Климкин и Яцек Чапутович - договорились провести встречу в ближайшее время.

Об этом Климкин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Лично поздравил нового польского коллегу Я.Чапутовича с назначением. Договорились встретиться в ближайшее время. Будем говорить об укреплении стратегического партнерства, в т.ч. взаимодействии в СБ ООН, где польские друзья переняли эстафету членства. Желаю нам совместных успехов и побед", - написал глава МИД.

Как сообщалось, 9 января президент Польши Анджей Дуда по предложению премьера Матеуша Моравецкого во вторник отправил в отставку нескольких министров, в числе которых - министр иностранных дел Витольд Ващиковский. В тот же день профессор Яцек Чапутович (Jacek Krzysztof Czaputowicz) был назначен новым главой польского внешнеполитического ведомства.

Я.Чапутович с 2008 по 2012 год был директором Национальной школы государственного управления. С января 2017 года был директором Дипломатической академии Министерства иностранных дел Польши.

Главы МИД Украины и Польши договорились встретиться в ближайшее время 01

Источник: https://censor.net.ua/n3043566
 
 
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Хорошо, что Витольда Ващиковского убрали. Может Я.Чапутович будет более адекватньім министром.
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Сашу☦️підміняєш, він у відпустці??)))
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Я сам по собі. Я Порошенко підміняю Главы МИД Украины и Польши договорились встретиться в ближайшее время - Цензор.НЕТ 1670
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"..польские друзья переняли эстафету членства. Желаю нам совместных успехов и побед", - написал глава МИД.Источник: https://censor.net.ua/n3043566

А руки помили перед тим як братися за члена?

😄
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