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 Политика Украины
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 В оккупированном Севастополе "неизвестные" люди записывают всех, кто не будет голосовать на оккупационных выборах президента РФ, - Белоцерковец

В оккупированном Севастополе по квартирам массово ходят "неизвестные" люди, которые опрашивают и записывают всех, кто не планирует голосовать на "оккупационных выборах президента РФ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат от "БПП" Дмитрий Белоцерковец.

"Хроники "русской весны" в Крыму и волнения оккупационного режима. В Севастополе по квартирам массово ходят "неизвестные" люди. Опрашивают и записывают всех, кто не планирует голосовать на оккупационных выборах президента РФ. Они намекают севастопольцам, что такая позиция пойдет во вред спокойной жизни.Элемент запугивания и принуждения к голосованию показывает, что РФ чувствует себя неуверенно в Севастополе и переживает за низкую явку, а значит будут использовать любые методы, что бы показать нужный им результат", - отмечает народный депутат.

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В оккупированном Севастополе неизвестные люди записывают всех, кто не будет голосовать на оккупационных выборах президента РФ, - Белоцерковец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3043563
 
 
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Санитары в сумасшедшем доме провели опрос пациентов на тему "Готовы ли они голосовать на выборах главврача"
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А что мешает этих "неизвестных" людей сразу слать на юух и не отвечать на вопрос?
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Отэта ты придумал.
Шоб ватник спустил с лестницы "официальное лицо" и, тем более "неизвестную личность"???
Да он скоре повесится.

Врать тоже смысла нет. Друзья или соседи все равно заложат.
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А Трампа запишут? или только тех кто в Севастополе????
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Прокуратура Шевченковского района Киева расследует "распил" бюджетных средств подчиненными Виталия Кличко. Речь идет об обнале денег, выделенных КП "Киевблагоустройство" на демонтаж нелегально установленных временных сооружений (ВС, киоски, МАФы). Следствие установило, что руководство Департамента благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) и КП "Киевблагоустройство" - Фищук, Панчий, А. Андреев, Клипа вместе с фирмами-подрядчиками создали преступную схему по хищению и присвоению около 15 млн гривен бюджетных средств, выделяемых на это направление в период 2015-2017 годов. Подрядчиков было много, а бухгалтер один. "Крышует" весь движ с МАФ-ами в Киеве Нардеп партии Удар, входящий в блок БПП - Дмитрий Белоцерковец. Кстати, чтобы избежать "неудобных" вопросов о своих доходах в декларации, крымский петух Белоцерковец прикупил 300 биткоинов)
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Сподіваємося,що ці "невідомі" опитують крисчан па рускі? Раз так,то тоді все ОК! Побільше каміння з неба,крисчани! І поменше води...
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Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!

🙃🙃
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Голосуй в Севастополе или не голосуй...
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бесплатный совет - нужно сказать что пойдем на выборы -а когда придет срок - послать на ..х или прийти и проголосовать за кандидата ПТН-ПНХ В оккупированном Севастополе "неизвестные" люди записывают всех, кто не будет голосовать на оккупационных выборах президента РФ, - Белоцерковец - Цензор.НЕТ 8258
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Голосуй, не голосуй все равно хуйло и развал рабССии!
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а пусть попробуют возмутится или выйти, хоть на одиночный протест.
шо крысчане, вна расию вернулись, стремно?
это вам не бИндеровская Украина....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Севастополе "неизвестные" люди записывают всех, кто не будет голосовать на оккупационных выборах президента РФ, - Белоцерковец
 
 
 
 
 
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