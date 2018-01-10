 В оккупированном Севастополе "неизвестные" люди записывают всех, кто не будет голосовать на оккупационных выборах президента РФ, - Белоцерковец

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат от "БПП" Дмитрий Белоцерковец.

"Хроники "русской весны" в Крыму и волнения оккупационного режима. В Севастополе по квартирам массово ходят "неизвестные" люди. Опрашивают и записывают всех, кто не планирует голосовать на оккупационных выборах президента РФ. Они намекают севастопольцам, что такая позиция пойдет во вред спокойной жизни.Элемент запугивания и принуждения к голосованию показывает, что РФ чувствует себя неуверенно в Севастополе и переживает за низкую явку, а значит будут использовать любые методы, что бы показать нужный им результат", - отмечает народный депутат.

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