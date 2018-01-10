 В оккупированном Севастополе "неизвестные" люди записывают всех, кто не будет голосовать на оккупационных выборах президента РФ, - Белоцерковец

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат от "БПП" Дмитрий Белоцерковец.
"Хроники "русской весны" в Крыму и волнения оккупационного режима. В Севастополе по квартирам массово ходят "неизвестные" люди. Опрашивают и записывают всех, кто не планирует голосовать на оккупационных выборах президента РФ. Они намекают севастопольцам, что такая позиция пойдет во вред спокойной жизни.Элемент запугивания и принуждения к голосованию показывает, что РФ чувствует себя неуверенно в Севастополе и переживает за низкую явку, а значит будут использовать любые методы, что бы показать нужный им результат", - отмечает народный депутат.
Шоб ватник спустил с лестницы "официальное лицо" и, тем более "неизвестную личность"???
Да он скоре повесится.
Врать тоже смысла нет. Друзья или соседи все равно заложат.
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
🙃🙃
шо крысчане, вна расию вернулись, стремно?
это вам не бИндеровская Украина....