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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (228) налоговая милиция (1102) Черкасщина (454) ГФС (2346)

 В Черкасской области из незаконного оборота изъяты горюче-смазочные материалы стоимостью более 570 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции в Черкасской области разоблачили АЗС, которая работала без разрешительных документов и изъяли горючего на сумму свыше 570 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы (ГФС).

В рамках проведения операции "Акциз-2018" установлено, что на территории области должностные лица одной из компаний на собственной автозаправочной станции осуществляют хранение и реализацию горюче-смазочных материалов (бензина, дизельного топлива и газа) без необходимых разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение более 25 тонн дизельного топлива, бензина марок А-95 и А-92 и сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью более 570 тыс. грн, а также 4 автомобильные заправочные пункты. Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет более 1, 3 млн грн.

В Черкасской области из незаконного оборота изъяты горюче-смазочные материалы стоимостью более 570 тыс. грн 01
В Черкасской области из незаконного оборота изъяты горюче-смазочные материалы стоимостью более 570 тыс. грн 02

Проводится проверка.

Источник: https://censor.net.ua/n3043561
 
 
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податкова міліція на сьогодення це незаконний озброєний орган, який руйнує економіку та знищує тих, что ще якось намагається працювати, основна мента їх діяльності це корупція
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Черкасской области из незаконного оборота изъяты горюче-смазочные материалы стоимостью более 570 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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