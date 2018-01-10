 В Черкасской области из незаконного оборота изъяты горюче-смазочные материалы стоимостью более 570 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы (ГФС).

В рамках проведения операции "Акциз-2018" установлено, что на территории области должностные лица одной из компаний на собственной автозаправочной станции осуществляют хранение и реализацию горюче-смазочных материалов (бензина, дизельного топлива и газа) без необходимых разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение более 25 тонн дизельного топлива, бензина марок А-95 и А-92 и сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью более 570 тыс. грн, а также 4 автомобильные заправочные пункты. Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет более 1, 3 млн грн.





Проводится проверка.