 Террористы "ДНР" расстреляли троих человек в кафе в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети украинский блогер Денис Казанский.
"31 декабря в России произошла стрельба в одном из кафе Краснодарского края, в результате которой были убиты три человека. Случай в целом для нас малоинтересный, если бы не одно обстоятельство. Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики ДНР, которые ранее воевали в Донбассе против Украины - Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убили они местных армян. Оружие из которого стреляли, боевики по словам их знакомых, привезли из Донбасса", - написал он и опубликовал видеозапись расстрела.
На записи видно, как двое злоумышленников врываются в кафе и один из них ведет огонь из похожего на автомат оружия.
...
Вот слова Жирика нашли своё подтверждение.
Мабуть, побачили "біндеравців".
15:04, 10 января 2018Сухогруз под флагом Сьерра Леоне в конце декабря столкнулся с кораблем Черноморского флота РФ «Ямал» в Эгейском море
Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев рассказал сайту, что инцидент произошел около 07:00 30 декабря при прохождении пролива Карпатос - это на 9-10 миль южнее острова Родос. Сухогруз «Окра-2» плыл из Египта в Турцию, а «Ямал» следовал из Средиземного моря в Севастополь.
В результате столкновения никто не пострадал и морские суда продолжили следовать к точкам назначения. Как говорит Трухачев, сухогруз «Окра-2» нарушил Международные правила предупреждения столкновений и стал обгонять российский корабль, следуя параллельно ему с левой стороны. При этом экипаж судна не убедился, что уже завершил обгон, перестроился вправо и врезался в «Ямал».Экипаж российского корабля будет требовать возмещения ущерба от виновника аварии,
1. Главным подозреваемым в тройном убийстве стал 34-летний Александр Ставичус, атаман казачьего общества хутора Александровский (это тот самый хутор, где в сентябре трое школьников занимались с 11-летней девочкой оральным сексом и снимали происходящее на видео)
2. За некоторое время до убийства в кафе «Огонек» произошло изнасилование 13-летней дочери Ставичуса. Девочка отдыхала в кафе вместе с родителями, отлучилась в туалет, где все и произошло. После чего отец решил отомстить.
3. Нашелся еще один мужчина, который рассказывает, как в этом же кафе была изнасилована его девушка. Но он же утверждает, что никаких заявлений в полицию девушка не подавала.
4. Сейчас жена и дети арестованного атамана Ставичуса скрываются в неизвестном месте, опасаясь мести со стороны родственников убитых.
5. 3 января в Ладожской прошел сход станичников, на котором они горой стали на защиту арестованного атамана. В воздухе пахнет бунтом. Власти и правоохранители пока молчат.
6. К расследованию обстоятельств ЧП подключился известный краснодарский националист Алексей Гайворонский, который славится умением раскачивать лодку и разжигать конфликты, в том числе и на межнациональной почве.
Мы ТОЖЕ очень внимательно следим за развитием событий в Ладожской!
История с изнасилованием вообще на сказку похожа)
Дружбанаротов нарсии есть? - налицо!
Скрепно? - конечно?
Ватно? - разумеется!
Так какого же хера вам еще надо,дорогие нарасияне?
Я думаю что армяне просто трахали девок вовсе не обижая а у кого то взыграла ревность )
... были всегда АПАЛЧЕНЦАМИ, а теперь с какого-то хрена стали ТЕРРОРИСТАМИ ...