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 Происшествия, За рубежом
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 Террористы "ДНР" расстреляли троих человек в кафе в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

Террористы "ДНР" расстреляли троих мужчин в кафе в Краснодарском крае России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети украинский блогер Денис Казанский.

"31 декабря в России произошла стрельба в одном из кафе Краснодарского края, в результате которой были убиты три человека. Случай в целом для нас малоинтересный, если бы не одно обстоятельство. Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики ДНР, которые ранее воевали в Донбассе против Украины - Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убили они местных армян. Оружие из которого стреляли, боевики по словам их знакомых, привезли из Донбасса", - написал он и опубликовал видеозапись расстрела.

Террористы ДНР расстреляли троих человек в кафе в Краснодарском крае РФ 01

На записи видно, как двое злоумышленников врываются в кафе и один из них ведет огонь из похожего на автомат оружия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043560
 
 
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да здравствует рузьке мир- ура товарищи, ура!!!!!! Терористи "ДНР" розстріляли трьох людей у кафе в Краснодарському краї РФ - Цензор.НЕТ 8034
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Потому Жириновский прямо и сказал однажды на политическом ток-шоу что,им выгодно,чтоб все обдроченцы на Донбассе передохли,ибо когда они вернутся в Россосию,привыкшие убивать,тоже самое начнут делать в Кацапии.
Вот слова Жирика нашли своё подтверждение. Терористи "ДНР" розстріляли трьох людей у кафе в Краснодарському краї РФ - Цензор.НЕТ 641
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Террористы "ДНР" расстреляли троих человек в кафе в Краснодарском крае РФ.

Мабуть, побачили "біндеравців".
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«Встречай новых жильцов, солнечный Сыктывкар и Салехард!».
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ніііііііііііі, це ж асвабадітєлі! які там терористи?
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О да. Больше ада пусть на своей шкуре почувствуют. Раз слабоумным умишком не дошло.

15:04, 10 января 2018Сухогруз под флагом Сьерра Леоне в конце декабря столкнулся с кораблем Черноморского флота РФ «Ямал» в Эгейском море
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30 декабря 2017 года в Эгейском море произошло столкновение двух морских судов ‐ сухогруза «Окра‐2» под флагом Сьерра‐Леоне (страна в Западной Африке) и российского (племена в Азии))десантного корабля Черноморского флота «Ямал». Авария произошла по вине иностранного гражданского судна. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу флота.Терористи "ДНР" розстріляли трьох людей у кафе в Краснодарському краї РФ - Цензор.НЕТ 8257
Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев рассказал сайту, что инцидент произошел около 07:00 30 декабря при прохождении пролива Карпатос - это на 9-10 миль южнее острова Родос. Сухогруз «Окра-2» плыл из Египта в Турцию, а «Ямал» следовал из Средиземного моря в Севастополь.
В результате столкновения никто не пострадал и морские суда продолжили следовать к точкам назначения. Как говорит Трухачев, сухогруз «Окра-2» нарушил Международные правила предупреждения столкновений и стал обгонять российский корабль, следуя параллельно ему с левой стороны. При этом экипаж судна не убедился, что уже завершил обгон, перестроился вправо и врезался в «Ямал».Экипаж российского корабля будет требовать возмещения ущерба от виновника аварии,
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Сухогруз пошел на обгон военного корабля Терористи "ДНР" розстріляли трьох людей у кафе в Краснодарському краї РФ - Цензор.НЕТ 9722
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бумеранг почав повертатись і це тільки початок Террористы "ДНР" расстреляли троих человек в кафе в Краснодарском крае РФ - Цензор.НЕТ 251
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Нє виражаем ні малейшей азабоченасті...
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Радость выражаем. Ибо нехуй. Поделом выродкам.
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А мені жаль. Жаль, що не прихопили на Донбасі і не використали в кафе СПГ, або РПГ, або хоча б якогось "Шмєля". Це було б більше феєрично. І справедливості по відношенню до кацапів було б більше.
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Ордловцы отблагодарили своих кормильцев.
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Правильно, это только начало, чем больше этих дебилов рускомировцев будет возвращаться домой, тем чаще подобные новости мы будем слышать..
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Умоется еще паРаша кровью....реки течь будут от владивостока...до калининграда.....
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После сообщения о Джавелинах у ВСУ, даунбасеры решили наступать на Краснодарском направлении от греха подальше ....
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монстр рано или поздно - всегда пожирает своего создателя
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Ну там чуть не таак. Но стильно пахнет гарью..!!

1. Главным подозреваемым в тройном убийстве стал 34-летний Александр Ставичус, атаман казачьего общества хутора Александровский (это тот самый хутор, где в сентябре трое школьников занимались с 11-летней девочкой оральным сексом и снимали происходящее на видео)
2. За некоторое время до убийства в кафе «Огонек» произошло изнасилование 13-летней дочери Ставичуса. Девочка отдыхала в кафе вместе с родителями, отлучилась в туалет, где все и произошло. После чего отец решил отомстить.
3. Нашелся еще один мужчина, который рассказывает, как в этом же кафе была изнасилована его девушка. Но он же утверждает, что никаких заявлений в полицию девушка не подавала.
4. Сейчас жена и дети арестованного атамана Ставичуса скрываются в неизвестном месте, опасаясь мести со стороны родственников убитых.
5. 3 января в Ладожской прошел сход станичников, на котором они горой стали на защиту арестованного атамана. В воздухе пахнет бунтом. Власти и правоохранители пока молчат.
6. К расследованию обстоятельств ЧП подключился известный краснодарский националист Алексей Гайворонский, который славится умением раскачивать лодку и разжигать конфликты, в том числе и на межнациональной почве.
Мы ТОЖЕ очень внимательно следим за развитием событий в Ладожской!
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Как вообще такое возможно? Похоже на бред, в оправдание расстрела. Потом, а убили насильников или первых попавшихся? На видео стреляют просто в тех кто стоят первыми.
История с изнасилованием вообще на сказку похожа)
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молодцы! но Лондон и Берлин в другую сторону Террористы "ДНР" расстреляли троих человек в кафе в Краснодарском крае РФ - Цензор.НЕТ 4901
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Ну дык Земля-то круглая. Вот то-то же и оно.
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Рускомир есть? - есть!
Дружбанаротов нарсии есть? - налицо!
Скрепно? - конечно?
Ватно? - разумеется!
Так какого же хера вам еще надо,дорогие нарасияне?
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такую личную неприязнь испытывали к потерпевшим ...
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армян на краснодаре , приблизительно столько же , сколько и в Армении ... орки разжигают огонь дружбы народов в котором и сгорит вся кацапия
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началось и слава Богу! дамбас он такой... суровый Террористы "ДНР" расстреляли троих человек в кафе в Краснодарском крае РФ - Цензор.НЕТ 3894
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Ето Пеця таких ониженашихлюдей хочет интегрировать в Украину?
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Ты, бот, даже читать не умеешь, кто хочет станичников с Краснодарского края интегрировать в Украину?
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Где ты соевый медвепут видел прочитал про станичников??? палитесь боты. Видать правда вам заколола глаза.
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Зачем ты себя самолайкаешь бот ольгинский? Боишься что все планы Барыги и хуйла впихнуть в Украину всех даунбаских боевиков провалятся,
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будет совсем ДжекПот, если расстрелянные армяне, ранее помогали "асвабадителямБамбаса" деньгами, вещами, амуницией и продуктами.. так сказать, пущенный 3 года назад "бумеранг" вернулся к армянам в виде бандюков/кизяков с автоматами
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Желаю расеянам побольше таких происшествий в каждом городе, поселке, селе и желательно с большими жертвами...
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Кургинян, Симоньян и Калантарян хлопают в ладоши.
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Дикий запад... Кто то снасиловал девок, местные зорро хватанули карамултук и постреляли подвернувшихся армян. С хрена ли армянам насиловать девок если у них есть и бабло и легендарный темперамент от которого любая девка сомлеет и сама даст? )
Я думаю что армяне просто трахали девок вовсе не обижая а у кого то взыграла ревность )
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Дикая страна - дикие нравьі, видимо на кацапии после 13-ти они морщатся
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После того как в смехдержаве дагестанцы насилуют казаков- я уже ничему не удивляюсь Терористи "ДНР" розстріляли трьох людей у кафе в Краснодарському краї РФ - Цензор.НЕТ 1816
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Это скрепные православные ополченцы.
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...ну вот те здрасьте...
... были всегда АПАЛЧЕНЦАМИ, а теперь с какого-то хрена стали ТЕРРОРИСТАМИ ...
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Не розумію, чому в цій темі не пишуть зрадофіли?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" расстреляли троих человек в кафе в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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