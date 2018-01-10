 Террористы "ДНР" расстреляли троих человек в кафе в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети украинский блогер Денис Казанский.

"31 декабря в России произошла стрельба в одном из кафе Краснодарского края, в результате которой были убиты три человека. Случай в целом для нас малоинтересный, если бы не одно обстоятельство. Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики ДНР, которые ранее воевали в Донбассе против Украины - Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убили они местных армян. Оружие из которого стреляли, боевики по словам их знакомых, привезли из Донбасса", - написал он и опубликовал видеозапись расстрела.

На записи видно, как двое злоумышленников врываются в кафе и один из них ведет огонь из похожего на автомат оружия.

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