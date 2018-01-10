 Активисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области, в с.Росновка Яворовского района в 10 км от пункта пропуска "Краковец-Корчова" протестующие против изменений в таможенном законодательстве также перекрыли автодорогу. Движение транспорта на этом участке замедлилось, пикетчики периодически пропускают транспорт в обе стороны.
По данным облуправления ГФС, другие пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме.
Кроме того, как сообщает Главное управления Национальной полиции в Волынской области, такая же акция протеста началась на автодороге возле международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин".
"В 9:10 вблизи с.Старовойтово Любомльского района участники протеста путем непрерывного движения по пешеходному переходу частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин. В акции участвуют 70 человек. В охране общественной безопасности задействованы более 40 полицейских", - сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.
Правоохранители призывают участников акции протеста соблюдать законодательство и не допускать нарушений публичной безопасности.
Ранее активисты перекрыли во Львовской области дороги возле пунктов пропуска "Шегини-Медыка" и "Рава-Русская—Гребенное".
Как сообщалось, Верховная Рада ввела ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Эти ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.
В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до EUR500 (в аэропортах – до EUR1000) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.
9 января Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области предупредило о возможном блокировании активистами с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.
БЕЗДЕЛЬНИКИ и БАРЫГИ !!
- Ну добре, ось давайте перекриємо контрабанду
- АААА! ВЛАДА ЗЛИВАЄ ПАТРІОТІВ! ВСІ НА РЕДУТИ! ПОРОХОБОТИ! ГОЛІ-БОСІ! КОТЕЛ!
Пакистан согласился принять помощь от Израиля при условии,
что она будет доставлена контрабандой... через афганскую границу
в маленьких пакетиках.
По Киеву ездят бронированные мерсы - до сих пор никто из слуг народа их не растамаживаюл. А ЭТО МИЛЬОНЫ В БЮДЖЕТ . Зато власть нагибает простых людей.
Страна господ?
Влада тупо , як завжди , намагається полегшити життя вітчизняним виробникам - монополістам ... Нічого нового .
кабздец
НАБУ могло бы поинтересоваться как завозил Балога себе мерсы, и как завозят из раши ВСЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.
Например Бош - крупный завод под Санкт питербургом - ВЕСЬ БОШ В УКРАИНЕ ОТТУДА
Сьогодні на Львівщині бунтує народ, не вдоволений тим, що, грубо кажучи, йому обмежили можливість вештатися туди-сюди кордоном і не давати можливості іншим українцям за нормальних умов перетнути межу держави. Човникам наплювати на співгромадян, котрі їдуть на Захід у справах, на студентів, котрі там вчаться, на туристів, котрі хочуть побачити світ.
Не буду політ коректним і скажу, що в носі маю панство, яке втокмачує, що люди мають право відстоювати свою позицію у будь-який зручний для них спосіб. Це - не протест. Це - жлобство. Моя свобода закінчується там, де починається несвобода іншого.
Нещодавно під час робочої «екскурсії» на кордон один чоловік розповів про категорію людей «народжені в черзі». Мама з татом його «зачєли» в черзі, воно ледве виросло, йому купили старого жигуля, причепили польські бляхи і знову відправили в чергу. Більше нічого в світі воно не знає, бо крім черги ніц не бачило. А ще, виявляється, неподалік Шегинь є ціле село, яке НЕ спеціалізується на прикордонному човникарстві. Тамтешні люди спеціалізуються на займанні черги на кордон з подальшим її перепродуванням.
Ну, значить так. Після сьогоднішнього «повстання» бидла на кордоні очікую на бунт львівських курвів і блокування летовища з вимогою збільшити кількість рейсів зі Стамбула. Дівчатка ж теж працюють на себе і на свої родини, а значить мають законне право відстоювати свої інтереси. Громадськість мала б активно підтримати, раз ми вже так прагнемо громадянського суспільства!
А что - только за безнаказанный "контрабас" можно перекрывать?
Или за "евробляхи"?
Без дозволу дільничого ніхто точку на тротуарі непоставить! Дільничі то всьо кришують разом з своїм начальством... От мусара теж певно бунтувати будуть перекриваючи дорогои!
Побічите картину, як той барига набере на пряму дільничого і той їм рокаже про дозвіл!
В мене знайомий дільничий, так кришує торгівлю на вулиці Науковій!