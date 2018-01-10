 Активисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По данным Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области, в с.Росновка Яворовского района в 10 км от пункта пропуска "Краковец-Корчова" протестующие против изменений в таможенном законодательстве также перекрыли автодорогу. Движение транспорта на этом участке замедлилось, пикетчики периодически пропускают транспорт в обе стороны.

По данным облуправления ГФС, другие пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме.

Кроме того, как сообщает Главное управления Национальной полиции в Волынской области, такая же акция протеста началась на автодороге возле международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин".

"В 9:10 вблизи с.Старовойтово Любомльского района участники протеста путем непрерывного движения по пешеходному переходу частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин. В акции участвуют 70 человек. В охране общественной безопасности задействованы более 40 полицейских", - сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Правоохранители призывают участников акции протеста соблюдать законодательство и не допускать нарушений публичной безопасности.

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Ранее активисты перекрыли во Львовской области дороги возле пунктов пропуска "Шегини-Медыка" и "Рава-Русская—Гребенное".

Как сообщалось, Верховная Рада ввела ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Эти ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.

В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до EUR500 (в аэропортах – до EUR1000) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.

9 января Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области предупредило о возможном блокировании активистами с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.