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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:дороги (1526) Польша (4014) протест (4134) таможня (1212) таможенный контроль (15)

 Активисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин

Активисты перекрыли дороги возле пунктов пропуска "Краковец-Корчова" и возле международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: В Шегени и Рава-Русской люди перекрыли дороги. Требуют отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин. ВИДЕО

По данным Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области, в с.Росновка Яворовского района в 10 км от пункта пропуска "Краковец-Корчова" протестующие против изменений в таможенном законодательстве также перекрыли автодорогу. Движение транспорта на этом участке замедлилось, пикетчики периодически пропускают транспорт в обе стороны.

По данным облуправления ГФС, другие пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме.

Кроме того, как сообщает Главное управления Национальной полиции в Волынской области, такая же акция протеста началась на автодороге возле международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин".

"В 9:10 вблизи с.Старовойтово Любомльского района участники протеста путем непрерывного движения по пешеходному переходу частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин. В акции участвуют 70 человек. В охране общественной безопасности задействованы более 40 полицейских", - сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Правоохранители призывают участников акции протеста соблюдать законодательство и не допускать нарушений публичной безопасности.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Во Вроцлаве задержали полячку, которая продавала украинцев в трудовое рабство

Ранее активисты перекрыли во Львовской области дороги возле пунктов пропуска "Шегини-Медыка" и "Рава-Русская—Гребенное".

Как сообщалось, Верховная Рада ввела ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Эти ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.

В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до EUR500 (в аэропортах – до EUR1000) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.

9 января Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области предупредило о возможном блокировании активистами с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.

Источник: https://censor.net.ua/n3043556
 
 
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контрандісти вимагають неплатити податки ! і ви ще хочте порядку в цій країні ? фу гидко
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- Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?(с)
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демократия - это когда каждый может протестовать ,при этом не касается прав других граждан страны
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Тут как раз касается всех. Заблокировали и кто-то не поедет в Польшу.
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А если все границы заблокировать? Это поможет для экономики Украины?
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Економіці допоможе своє виробництво, а не імпорт.
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Світ глобалізований і треба завжди імпортні комлектуючі. Крім того, постачання українських товарів їде теж через кордон.
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Якщо потрібні імпортні комплектуючі, то підприємство їх завозить офіційно, а не в торбах.
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так этим "активистам" до одного места репутация страны и права других сограждан,у них свой "шкурный" интерес.
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какие в жопу "активисты" ???!!
БЕЗДЕЛЬНИКИ и БАРЫГИ !!
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Контрабандитам цей закон на руку так як черг небуде а човникам які возять законну норму якраз облом.Правда самі винні ,їдучи з дітьми відпочивати то бидло тебе не пропустить а щей нахамить!!!
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Боты на работе. Уже отметились. Люди - барыги а правительство хорошее.
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ЭЭЭ! У нас тут своих дебилов хватает.
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а когда мойщики янтаря будут требовать зеленый коридор?
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нее... сначала они потребуют выловить государству весь мелкий бурштын!))))
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Ввозили законно товар без пошлин, теперь будут ввозить незаконно контрабандой. Ибо кому охота спонсировать шоколад взамен на воздух.
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- Чому так в'яло в країні ідуть реформи?
- Ну добре, ось давайте перекриємо контрабанду
- АААА! ВЛАДА ЗЛИВАЄ ПАТРІОТІВ! ВСІ НА РЕДУТИ! ПОРОХОБОТИ! ГОЛІ-БОСІ! КОТЕЛ!
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Ага, а для борьбы с загрязнением экологии надо ввести налог на воздух и на осадки, как завещал сеньор помидор.
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пчелы пикетируют бесплатный мед))))
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***
Пакистан согласился принять помощь от Израиля при условии,
что она будет доставлена контрабандой... через афганскую границу
в маленьких пакетиках.
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Цензор, ты ОХРЕНЕЛ???!!! Какие АКТИВИСТЫ??? Контрабандисты, а не активисты!
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Термін не зрозумілий. Активіст це той, хто активно працює, чи той хто ніц не роибть, а вештається по різним мітингам як мажор по тусовкам?
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В 33-му хліб забирали по хатах теж активісти.
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Еще надо подключиться машинам с евро номерами.
По Киеву ездят бронированные мерсы - до сих пор никто из слуг народа их не растамаживаюл. А ЭТО МИЛЬОНЫ В БЮДЖЕТ . Зато власть нагибает простых людей.
Страна господ?
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"Страна рабоа - страна господ ..."
Влада тупо , як завжди , намагається полегшити життя вітчизняним виробникам - монополістам ... Нічого нового .
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Верблюды перекрыли дорого бляхерам. Я за попкорном...
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Цензор не лицемір називаючи контрабандистів "активістами" !
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А почему ещё молчат что единьщикам подняли налог с нового года более чем в 2 раза? И так с роботой полная задница, а тут ещё и такой "бонус"
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Контрабандисты пикетируют границу.

кабздец
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О бытовой технике. Крупные поставщики тянут технику из раши без растоможки, потому техника дешевле чем в ЕС.
НАБУ могло бы поинтересоваться как завозил Балога себе мерсы, и как завозят из раши ВСЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.
Например Бош - крупный завод под Санкт питербургом - ВЕСЬ БОШ В УКРАИНЕ ОТТУДА
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Не тільки побутова техніка - багато західних брендів промислових товарів , що продаються в Україні , виробляються в РФ - наприклад засоби гігієни , побутова хімія і т.д ...
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Sophia-Maria Duglass Еще и телевизоры например LG,тоже все из раши.
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Крупные контрабандисты в Украине - это автосалоны и магазины бытовой техники. А на границе люди выживают
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Порошенко все равно не отступит. Это будет не по пацански.
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Ну , у випадку з Блокадою також так думали , а виявилось навпаки - довелося Харанту "на льоту перевзуватися" ... Активисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин - Цензор.НЕТ 5952
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Молодцы люди.Хватит быть безмолвными скотами.Надо все пункты пропуска перекрыть,что бы прорыв границы а-ля Саакашвили для власти детским садом показался.
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Якби в країні був достатній рівень життя, ніхто б нічого не перекривав би, а працював і заробляв кошти, яких вистачало б на все, а так у влади не має ніяких рішень даної проблеми, ввели обмеження і люди вийшли на протест, розігнати їх не можуть бо народ потім розвісить їх всіх на ліхтарях, от і морозится влада і нічого не робить, думає все пройде як Зорян і Шкіряк голосив : "Повоняють і розійдуться", ось так і живем.
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Я не понимаю , в чем тогда смысл Ассоциации с ес. Вместо снятия ограничений, вводятся все новые и новые. У людей вырывают кусок хлеба , не предоставив никакой альтернативы
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У них своїх товарів хоч одбавляй, а тут ще ми...
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Контрабандисти - власники стихійної торгівлі польськими сосисками на тротуарі перекрили кордон!


Активисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин - Цензор.НЕТ 1595
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Після «повстання» на кордоні очікую на бунт курвів Активисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин - Цензор.НЕТ 8110

Сьогодні на Львівщині бунтує народ, не вдоволений тим, що, грубо кажучи, йому обмежили можливість вештатися туди-сюди кордоном і не давати можливості іншим українцям за нормальних умов перетнути межу держави. Човникам наплювати на співгромадян, котрі їдуть на Захід у справах, на студентів, котрі там вчаться, на туристів, котрі хочуть побачити світ.
Не буду політ коректним і скажу, що в носі маю панство, яке втокмачує, що люди мають право відстоювати свою позицію у будь-який зручний для них спосіб. Це - не протест. Це - жлобство. Моя свобода закінчується там, де починається несвобода іншого.
Нещодавно під час робочої «екскурсії» на кордон один чоловік розповів про категорію людей «народжені в черзі». Мама з татом його «зачєли» в черзі, воно ледве виросло, йому купили старого жигуля, причепили польські бляхи і знову відправили в чергу. Більше нічого в світі воно не знає, бо крім черги ніц не бачило. А ще, виявляється, неподалік Шегинь є ціле село, яке НЕ спеціалізується на прикордонному човникарстві. Тамтешні люди спеціалізуються на займанні черги на кордон з подальшим її перепродуванням.
Ну, значить так. Після сьогоднішнього «повстання» бидла на кордоні очікую на бунт львівських курвів і блокування летовища з вимогою збільшити кількість рейсів зі Стамбула. Дівчатка ж теж працюють на себе і на свої родини, а значить мають законне право відстоювати свої інтереси. Громадськість мала б активно підтримати, раз ми вже так прагнемо громадянського суспільства!
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А можно я тоже чего-нибудь перекрою - чтобы налоги не платить?
А что - только за безнаказанный "контрабас" можно перекрывать?
Или за "евробляхи"?
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У нас у Львові всі стихійні точки на тротуарах із продажу польських товарів кришують мусара!
Без дозволу дільничого ніхто точку на тротуарі непоставить! Дільничі то всьо кришують разом з своїм начальством... От мусара теж певно бунтувати будуть перекриваючи дорогои! Активисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин - Цензор.НЕТ 7357
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Пропоную журналістам з Цензора приїхати до Львова і підійти до торговців польськими товарами з БЛЯХ на капоті, що на тротуарі і інкогніто поговорити хто їм дозволив торгувати на газоні-тротуарі....

Побічите картину, як той барига набере на пряму дільничого і той їм рокаже про дозвіл! Активисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин - Цензор.НЕТ 6288
В мене знайомий дільничий, так кришує торгівлю на вулиці Науковій! Активисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин - Цензор.НЕТ 6288
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивисты перекрыли еще две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей из-за отмены ограничений на ввоз товаров без пошлин
 
 
 
 
 
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