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 Политика Украины
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Все про:конкурс (640) Луценко Ирина (284) Кузьменко Евгений (290)

 Ирина Луценко о "Женщине III тысячелетия": "Честно скажу, не хотела идти на эту номинацию"

Однако аргументы в пользу участия в конкурсе были достаточно приемлемыми.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала представитель Президента в Верховной Раде, супруга Генерального прокурора Ирина Луценко. 

"Пришла ко мне руководитель этой общественной организации. Дозвонилась через помощников. Сказала, что, мол, мы наблюдаем за вашей деятельностью еще с того момента, когда вы публично защищали мужа, который был в тюрьме. Сейчас мы видим, чем вы занимаетесь, и мы видим прогресс. Знаем, что вы очень много волонтерите; знаем, какие тяжелые темы берете (вопросы защиты детей, насилия), сколько вы делаете для участников АТО. И мы бы хотели отметить такую вашу роль. И просим вас прийти на награждение", - рассказывает Луценко.

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Она также ответила на вопрос относительно того, что, может быть, отказаться от участия было бы более "сдержанно и по-европейски", что, возможно, лучше бы награду получил человек, много сделавший для страны, но не засветившийся в высших эшелонах власти.

"Я спрашивала: "Почему я?" Честно скажу: не хотела идти на эту номинацию. Но аргументы руководителя этой общественной организации были для меня достаточно приемлемы. Когда у нас в Украине происходят серьезные потрясения - военные действия, революции, события, которые нуждаются в серьезной консолидации в обществе - то ни у кого не вызывает сомнений то, что женщина - также являются частью этого процесса и наравне с мужчиной может в них участвовать", - Отметила Луценко.

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И добавила: "Я отбыла вместе с мужем всю Помаранчевую революцию - при том, что нашему меньшему сыну было 2 года. Я полностью отбыла Евромайдан, от первого дня до последнего. Каждую ночь мы привозили на своей машине воду, дрова, продукты. Каждую ночь я была на Майдане вместе с людьми! Выступала на сцене; прощалась с мужем и сыном, когда были последние дни Майдана и было непонятно, кто кого. Мы не знали, выживем ли мы, останется семья или нет. И тогда мужчины-революционеры, все, кто там присутствовал - и Аваков, и Турчинов, и мой муж, и Яценюк, и много-много наших коллег-депутатов - отправили женщин по больницам. Потому что туда свозили очень много раненых ребят - тех, которые потом и стали Небесной сотней; тех, которые потом стали инвалидами. И мы в больницах фиксировали смерть этих людей. Затем постреволюционный период. Очень много ездили на фронт..."

"Вот, у нас есть женщины-министры, женщины-депутаты. - продолжает Луценко. - Назовите мне, пожалуйста, начинала ли кто-нибудь из них свою политическую карьеру при таких обстоятельствах, когда муж в тюрьме, и все отвернулись, и когда ты была под уголовным преследованием. Все ли не боялись? Все ли шли и продолжали свою работу?"

По ее словам, это основные аргументы, которые были у организатора конкурса.

"И это не значит, что женщина, которая вытащила мужа из тюрьмы, пошла дальше заниматься своей работой. Нет, она увидела, что может заняться вопросами, которые не решались. Вопросами сексуальной эксплуатации детей, вопросами торговли людьми, улучшения прав человека. Социальными вопросами. И эта женщина пошла на следующие выборы, убедила всех, что имеет политическую позицию. И за эту политическую позицию получила соответствующее предложение от Президента страны. Получила - и последовательно ее отстаивает", - пояснила Луценко.

Полный текст интервью с Ириной Луценко читайте ЗДЕСЬ

Источник: https://censor.net.ua/n3043554
 
 
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Вона сама це знає, але чого тільки не зробиш заради титулу, хоча якою була, такою і залишилась.)))
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- Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда‑нибудь поумнеет. (с)
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"...дура - не дура , а свою "штуку" в день маю !" (мишка з анекдоту)
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***
Жила была баба Яга - добрая предобрая.
То дров кому наколет. То кому воды в дом принесет.
В общем, не любили ее... тимуровцы.
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Это наша элитка , которую мы заслужили Ирина Луценко о "Женщине III тысячелетия": "Честно скажу, не хотела идти на эту номинацию" - Цензор.НЕТ 2888
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архангелы мужа под конвоем тащили шоле???
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Ирина Луценко о "Женщине III тысячелетия": "Честно скажу, не хотела идти на эту номинацию" - Цензор.НЕТ 4659 Ета ведьма серьезно не понимает что над ней прикалываются?
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особенно вот эта цитата : - "вы очень много волонтерите" передком...
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А может это тонкий хьюмор? Всем известна реакция в обществе на это существо.
Прямым текстом да еще и сми позволить себе не могут.
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Злой тьі. Красивьіх женщин обижаешь, ведь все можно исправить макияжем.
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"Честно скажу, не хотела идти на эту номинацию"
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Знаешь, Ирка, с твоей то мордой... Я тебя понимаю...
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Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з України $1,5 млрд - Al Jazeera

https://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/70c05604dcdc4a0ab9df4ac7c2058caa_100.pdf
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Вона не хотіла йти на цю номінацію.., вона туди летіла.
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та ладно не хотела, "скромница" ты наша... небось летела локтями на пути всех расталкивая
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Конечно. Все мы знаем, что на таких "номинациях" есть свой прайс.
Бабки уплочены - "мядалька получена".
Если хорошо в РПЦ МП забашляет, то вообще при жизни дадут звание Святой Ирки, сладкоязычной девы-девственницы.
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Срачна звоните санитарам...клиент ужо давно созрел!
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Вот это ведьма зазвездилась. Тем больнее падать будет
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наверно еще сама себе такой конкурс и придумала!)))
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"Молодая была уже не молода.Природа одарила ее щедро.Тут было все:арбузные груди,краткий,но выразительный,нос,расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады.Своего мужа она обожала и очень боялась.Поэтому звала его не по имени,и даже не по отчеству,которого она так и не узнала,а по фамилии-товарищ Бендер"...(с)
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А ЦЕНЗОР.НЕТ.АУ - КУДА КАТИТСЯ!!!!
НАХЕРА ТАКОЕ ВЫНОСИТЬ НА НОВОСТЬ???
БЛЯЯЯЯЯ..... ЖЕЛТЕЕТ...
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"Я не хотела идти....", но бабки за "женщину тысячелетия" уже были заплачены. Ирина Луценко о "Женщине III тысячелетия": "Честно скажу, не хотела идти на эту номинацию" - Цензор.НЕТ 2720
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Можно было паночку Луценко поставить на должность Премьер министра Украины. Ирина Луценко о "Женщине III тысячелетия": "Честно скажу, не хотела идти на эту номинацию" - Цензор.НЕТ 6306
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Просто напоминаю,что мэром Одессы является гражданин РФ,а у СБУ и президента к нему нет никаких вопросов
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та в нього багато до кого нема питань: до церков мацковського сатанату, до рос "культурних" центрів, до вілхуїв, до суддів, прокурорів, мусорів режиму зека, до депутатів що голосували за диктаторські закони
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Ирунчик...как бы помягче: сука не захочет - кобель не вскочит...как то так.
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це просто знущання над всіма українськими жінками, я як на її "личко" дивлюсь міня аш трісьот
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мне обидно за наших женщин, у нас много достойных этого титула, есть кем гордиться!
но не этой дамой уж точно
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Мне одной кажется, что красуня у Гелетея зубы одолжила?
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2 Пой частушки , бабка-йошка , пой не разговаривай" !!! Це звіздец, бікса тисячоріччя !!!))
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Это ж надо, ВПЕРВЫЕ в истории на ТАКУЮ премию номинировали Бабу- ЯГУ!
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Потвори чоколадні , припиніть ганьбити Україну , на весь білий світ !!)))
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Классный анекдот))
Доктор! Помогите! Моя бабка уже месяц в кровати лежит, не двигается, глаза закрыты... совсем плохо, помирает. Ну что делать?!- Дедушка, а вы ее трахнуть не пробовали?- Да что Вы доктор! Что Вы говорите?! Намс бабушкой по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Сталинпомирал! А Вы что такое говорите "трахнуть"!- Дедуль, я Вам как врач говорю, трахните и все как рукой снимет.Ну дед пришел, выпил стопарик. съел горстьтаблеток.. залез на бабку. Сделал дело. Просыпается, а бабка у печихлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела..Песни поет..Призадумался дед..- Ёптимать!! Ведь я мог и Cталина спасти.
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Неужели в родном Отечестве нет настоящих женщин,о которых можно и нужно писАть? А о таких...Можно только писать...
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Крыса тысячелетия, как и ее мерзкий муженек.
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теж мені новина! нахера піарити цю хвойду? їй на конкурс "Баба Яга ІІІ тисячоліття"
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"Честно скажу,
не хотела идти на эту
номинацию, но мне подарили такую пиздатую сумочку, туфли, кулончик и серожки, что я решила зарисоваться"
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По факту вонючая конечно баба. Чего ей лишний раз высовываться?
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а за что? Если там хоть половина правды о помощи участникам АТО, то уже надо Спасибо говорить, а не на кол страхать. Да и она была там, а вы нет. Зачастую она больше мужик чем многие здесь на форуме.
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НУ ПРОСТА КРАСУЧКА В КАМБЕДРЕЗЕ, КАК БИ СКАЗАЛ АЗИРОВ !
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Цензор фигню всякую пишет. Кому они интересны? В Украине их ненавидит 90% граждан, в расисе их грохнут, а США оставит нищими забрав в свой доход честно наворованные деньги.
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к тому, что я сикоко не выпью, добавить ниче не могу...транс , а не баба (сори - женчина).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Луценко о "Женщине III тысячелетия": "Честно скажу, не хотела идти на эту номинацию"
 
 
 
 
 
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