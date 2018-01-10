 Ирина Луценко о "Женщине III тысячелетия": "Честно скажу, не хотела идти на эту номинацию"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала представитель Президента в Верховной Раде, супруга Генерального прокурора Ирина Луценко.

"Пришла ко мне руководитель этой общественной организации. Дозвонилась через помощников. Сказала, что, мол, мы наблюдаем за вашей деятельностью еще с того момента, когда вы публично защищали мужа, который был в тюрьме. Сейчас мы видим, чем вы занимаетесь, и мы видим прогресс. Знаем, что вы очень много волонтерите; знаем, какие тяжелые темы берете (вопросы защиты детей, насилия), сколько вы делаете для участников АТО. И мы бы хотели отметить такую вашу роль. И просим вас прийти на награждение", - рассказывает Луценко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Заявления о нарушении законодательства при передаче Roshen в "слепой траст" являются необоснованными домыслами, - Ирина Луценко

Она также ответила на вопрос относительно того, что, может быть, отказаться от участия было бы более "сдержанно и по-европейски", что, возможно, лучше бы награду получил человек, много сделавший для страны, но не засветившийся в высших эшелонах власти.

"Я спрашивала: "Почему я?" Честно скажу: не хотела идти на эту номинацию. Но аргументы руководителя этой общественной организации были для меня достаточно приемлемы. Когда у нас в Украине происходят серьезные потрясения - военные действия, революции, события, которые нуждаются в серьезной консолидации в обществе - то ни у кого не вызывает сомнений то, что женщина - также являются частью этого процесса и наравне с мужчиной может в них участвовать", - Отметила Луценко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Опубликован рейтинг самых влиятельных женщин Украины

И добавила: "Я отбыла вместе с мужем всю Помаранчевую революцию - при том, что нашему меньшему сыну было 2 года. Я полностью отбыла Евромайдан, от первого дня до последнего. Каждую ночь мы привозили на своей машине воду, дрова, продукты. Каждую ночь я была на Майдане вместе с людьми! Выступала на сцене; прощалась с мужем и сыном, когда были последние дни Майдана и было непонятно, кто кого. Мы не знали, выживем ли мы, останется семья или нет. И тогда мужчины-революционеры, все, кто там присутствовал - и Аваков, и Турчинов, и мой муж, и Яценюк, и много-много наших коллег-депутатов - отправили женщин по больницам. Потому что туда свозили очень много раненых ребят - тех, которые потом и стали Небесной сотней; тех, которые потом стали инвалидами. И мы в больницах фиксировали смерть этих людей. Затем постреволюционный период. Очень много ездили на фронт..."

"Вот, у нас есть женщины-министры, женщины-депутаты. - продолжает Луценко. - Назовите мне, пожалуйста, начинала ли кто-нибудь из них свою политическую карьеру при таких обстоятельствах, когда муж в тюрьме, и все отвернулись, и когда ты была под уголовным преследованием. Все ли не боялись? Все ли шли и продолжали свою работу?"

По ее словам, это основные аргументы, которые были у организатора конкурса.

"И это не значит, что женщина, которая вытащила мужа из тюрьмы, пошла дальше заниматься своей работой. Нет, она увидела, что может заняться вопросами, которые не решались. Вопросами сексуальной эксплуатации детей, вопросами торговли людьми, улучшения прав человека. Социальными вопросами. И эта женщина пошла на следующие выборы, убедила всех, что имеет политическую позицию. И за эту политическую позицию получила соответствующее предложение от Президента страны. Получила - и последовательно ее отстаивает", - пояснила Луценко.

Полный текст интервью с Ириной Луценко читайте ЗДЕСЬ.