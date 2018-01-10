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 Часть записки Россошанского жене, о которой рассказывают российские каналы, в полиции не видели, - Аброськин

Записка Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, где он признает свою вину и просит прощения у семьи, была написана в присутствии полицейских, и правоохранителям неизвестно о какой-либо другой записке, где он говорит о своей невиновности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге в среду в Киеве сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции о том, что он признает свою вину, кается, просит извинения перед своей семьей. Записка передана жене. О той части записки или какой-то другой, о которой рассказывают российские каналы, мы не видели. И я считаю, это делается специально, чтобы дискредитировать нашу страну", - сказал он.

На уточнение журналиста, что в письме якобы Ю.Россошанский говорил о том, что не убивал И.Ноздровскую, глава криминальной полиции отметил: "Я не видел такого (письма. - Ред.). Вы видели?".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На теле Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Россошанского, - Аброськин

Ранее Аброськин сообщил, что причастность подозреваемого Юрия Россошанского к убийству была подтверждена экспертизой ДНК.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Ноздровской оставил записку: "Затравили мою семью, сына, всех наших родных. Пусть лучше винят меня"

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3043552
 
 
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а че им мерзнуть? Тело нашли в воде, не факт что теперь можно установить точно соответствие ножа, так что можно найти любой, приблизительно похожий под описание эксперта
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"ножи" - число множественное....
дед всю кухню обезножил....
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а вот и первые ласточки - ""На данный момент активные следственные действия продолжаются. Я не исключаю, что были люди, которые помогали совершать это убийство", - цитирует первого заместителя главы Нацполиции Атброськина "РБК-Украина".
Забрехиваються пенемногу...
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точно... и лёд им не помеха...
ЗИМА! а справку отбросов из метеослужбы почему не затребовал? или спратал....
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В Україні в цей час було +3 - +8 протягом щонайменше 2 тижнів! Яка крига, качапчег?
От так ФСБшні тролі з вул. Савушкіна і паляться! Ту часть записки Россошанского жене, о которой рассказывают российские каналы, в полиции не видели, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9425
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ЦЕ У ТЕБЯ БУЛО а не в Украине...
без справки с метеослужбы летом в суде ты будешь паредъявлять стравку из дурдома что ты вумный... и с улицы такой-то...
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Кто хочет разобраться в этой истории посмотрите: https://youtu.be/wU_DGrzy64w
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Да ну нах, чи й не история. Она выеденного яйца не стоит. Обычное убийство неадекватной истерички, коих в любой стране совершается по нескольку в день.
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Тут ссылки на Шария не любят! Хотя в его видео правды больше, чем на 112-м канале!
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Ту часть записки Россошанского жене, о которой рассказывают российские каналы, в полиции не видели, - Аброськин.

Тут помню, а тут не помню... (с)
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ну, скажем прямо, кацапские каналы много такого рассказывают, чего и не было.
специфика такая у этих каналов
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а до этого на него не давали но он взял и в присутствии полицейских написал "чистуху"...
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А може досить уже піднімати вселенський срач з приводу розкритого злочину? Ну розкрили,і розкрили,працюйте далі,що,більше розкривати нічого? От ще на кацапський зомбоящик звертати увагу залишилось...
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да не, если правда то там еще та записка...
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Что за записка ?
Дед хотел покончить жизнь самоубийством в присутствии полиции ?
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Теперь уже родственники убийцы могут говорить что угодно, что там в записке было о любви к Украине, о том, какой он и его сын димы были высокодуховными людьми, как семья убийцы тайно помогала детским домам и обездоленным... да мало ли?
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ИМЕННО - ПОЛУЧАЕТСЯ ШЬЮТ ДЕЛО, А НИТКИ-ТО БЕЛЫЕ!!!
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это с поговорки : - "шито белыми нитками"... тут в смысле - нет веры такому делу...
на белом кровушку видно, а на чёрном - нет...
шить нужно как раз чёрными...
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не то что в суде - до суда ТАКОЕ дело не дойдёт даже...
интересно петралексеевич поздравления взад потребует вернуть?????
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а в это время: -

"На данный момент активные следственные действия продолжаются. Я не исключаю, что были люди, которые помогали совершать это убийство", - цитирует первого заместителя главы Нацполиции "РБК-Украина".
При этом, по словам Аброськина, следствие считает данное преступление результатом стечения обстоятельств, а не заранее спланированным актом.
"Это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств", - подчеркнул он.
включили заднюю???
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да там пол-села могло помочь ее грохнуть
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пока в активных помощниках, которые уже валят дело, вижу атброськина, шкуряка, геращенко, зоряна, югика-алкаша и петраалексеича-поздравителя...
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Так воно щей записку писало паддіктовку мусорів Частину записки Россошанського дружині, про яку розповідають російські канали, в поліції не бачили, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5543
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧасть записки Россошанского жене, о которой рассказывают российские каналы, в полиции не видели, - Аброськин
 
 
 
 
 
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