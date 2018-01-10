 Часть записки Россошанского жене, о которой рассказывают российские каналы, в полиции не видели, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге в среду в Киеве сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции о том, что он признает свою вину, кается, просит извинения перед своей семьей. Записка передана жене. О той части записки или какой-то другой, о которой рассказывают российские каналы, мы не видели. И я считаю, это делается специально, чтобы дискредитировать нашу страну", - сказал он.
На уточнение журналиста, что в письме якобы Ю.Россошанский говорил о том, что не убивал И.Ноздровскую, глава криминальной полиции отметил: "Я не видел такого (письма. - Ред.). Вы видели?".
Ранее Аброськин сообщил, что причастность подозреваемого Юрия Россошанского к убийству была подтверждена экспертизой ДНК.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.
дед всю кухню обезножил....
Забрехиваються пенемногу...
ЗИМА! а справку отбросов из метеослужбы почему не затребовал? или спратал....
От так ФСБшні тролі з вул. Савушкіна і паляться!
без справки с метеослужбы летом в суде ты будешь паредъявлять стравку из дурдома что ты вумный... и с улицы такой-то...
Тут помню, а тут не помню... (с)
специфика такая у этих каналов
Дед хотел покончить жизнь самоубийством в присутствии полиции ?
на белом кровушку видно, а на чёрном - нет...
шить нужно как раз чёрными...
интересно петралексеевич поздравления взад потребует вернуть?????
"На данный момент активные следственные действия продолжаются. Я не исключаю, что были люди, которые помогали совершать это убийство", - цитирует первого заместителя главы Нацполиции "РБК-Украина".
При этом, по словам Аброськина, следствие считает данное преступление результатом стечения обстоятельств, а не заранее спланированным актом.
"Это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств", - подчеркнул он.
включили заднюю???