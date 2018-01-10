 "Жінка була з дитиною?", - "Да", - "Дурепа якась!", - в Нацполиции показали, как женщина сбила патрульного во Львове и провезла его на капоте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, происшествие попало в поле зрений камер наблюдения одного из домов на улице.
На записи видно часть проишествия - автомобиль начинает движение с патрульным на капоте и движется по улице. Затем в кадре появляется патрульный автомобиль, двигающийся в догонку.
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Еще один припездок
Гандон наїхав на поліцейського який йшов по тротуару, то не проїзжа частина.
Требе було шо рукояткою по чолі звізданути.
Ушлёпки на ногу пацану наехали,он кричит назад.А эта петушинная семейка из себя невинных строит
по видео видно что остановились в последний момент.
таких мусорыл надо изолировать от людей !
Я б на місці копа так розбив морду тій шмарі щоб мама не впізнала.