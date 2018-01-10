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 Происшествия, Общество
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 "Жінка була з дитиною?", - "Да", - "Дурепа якась!", - в Нацполиции показали, как женщина сбила патрульного во Львове и провезла его на капоте. ВИДЕО

В Нацполиции показали видеозапись инцидента, когда женщина-водитель сбила львовского полицейского и провезла его на капоте около 500 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, происшествие попало в поле зрений камер наблюдения одного из домов на улице.

На записи видно часть проишествия - автомобиль начинает движение с патрульным на капоте и движется по улице. Затем в кадре появляется патрульный автомобиль, двигающийся в догонку.

...

Смотрите также: Пьяная женщина-водитель во Львове полкилометра везла патрульного на капоте

 

Источник: https://censor.net.ua/n3043551
 
 
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Прикроется ребенком на суде. Все как всегда. Оттого и борзые, что знают, что ничего им не будет.
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А может она отбросить его просто хотела? ... думала: - №Вот он Аброськин, -отброшу ка его в сторону от себя!".... нормальный вполне поступок... для женщины с ребёнком...
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Та не нах.
Гандон наїхав на поліцейського який йшов по тротуару, то не проїзжа частина.
Требе було шо рукояткою по чолі звізданути.
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Представляю в США копу внедорожник ногу расплющил и стоят не реагируют,маслину в хлебало бы получили 100%
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Ты видео внимательно смотрел?
Ушлёпки на ногу пацану наехали,он кричит назад.А эта петушинная семейка из себя невинных строит
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по правилам они пешехода в любом случае должны пропустить.
по видео видно что остановились в последний момент.
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тебе на ногу наехал бы я бы посмотрел на твое личико.
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такое впечатление шо это мусорыло специально полезло под авто !
таких мусорыл надо изолировать от людей ! "Жінка була з дитиною?", - "Да", - "Дурепа якась!", - в Нацполиции показали, как женщина сбила патрульного во Львове и провезла его на капоте - Цензор.НЕТ 548
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Бляя.
Я б на місці копа так розбив морду тій шмарі щоб мама не впізнала.
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Тоже не вариант,ибо незаконно и неправильно.А вот чтобы шмара года 3 реального срока за это отсидела вот это был бы вариант
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Через 12 секунд проїхало поліцейське авто
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не хотіли цивілізувати дорожній рух - один з одного вже перейшли на копів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Жінка була з дитиною?", - "Да", - "Дурепа якась!", - в Нацполиции показали, как женщина сбила патрульного во Львове и провезла его на капоте. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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