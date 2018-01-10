 "Жінка була з дитиною?", - "Да", - "Дурепа якась!", - в Нацполиции показали, как женщина сбила патрульного во Львове и провезла его на капоте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, происшествие попало в поле зрений камер наблюдения одного из домов на улице.

На записи видно часть проишествия - автомобиль начинает движение с патрульным на капоте и движется по улице. Затем в кадре появляется патрульный автомобиль, двигающийся в догонку.

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