 Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Курской области, - "РИА Новости". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на "РИА Новости".

...

Смотрите также: Украинская модель Кузьменко осталась парализованной после ужасного ДТП в Лос-Анджелесе. ФОТО

ДТП произошло в 6.45 мск на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

"Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой", - сообщили агунтству в Курском территориальном центре медицины катастроф.

Еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

Читайте также: ДТП на Львовщине: семь человек получили телесные повреждения, трое из них - дети, - Нацполиция