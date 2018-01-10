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 Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Курской области, - "РИА Новости". ВИДЕО

В Курской области России 10 января перевернулся микроавтобус с гражданами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на "РИА Новости".

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ДТП произошло в 6.45 мск на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

"Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой", - сообщили агунтству в Курском территориальном центре медицины катастроф.

Еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043550
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое граждан Украины погибли в результате ДТП в Курской области, - "РИА Новости". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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