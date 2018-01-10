 "Книжные магазины Украине нужны не меньше, чем независимые суды", - Жадан

Такое мнение выразил известный украинский писатель Сергей Жадан в авторской колонке на Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь вот президент Украины поделился своими личными книжным и музыкальным рейтингам за прошлый год. Рейтингами, которые, честно говоря, обезоруживают. Потому что можно по-разному относиться к самому президенту Украины, но плей-лист, в котором есть Onuka и DakhaBrakha, или список рекомендуемой литературы, среди которой есть книги профессора Ушкалова или профессора Нила Фергюсона, не могут не привлечь внимания и интереса. Можно при этом, конечно, сомневаться, что президент Украины действительно слушает Hardkiss или перечитывает Гузара, но тот факт, что у президента наконец-то появились нормальные советники, которые следят за тенденциями, - этот факт стоит принять во внимание. Поскольку тенденция, которая имеет место в случае с президентскими новогодними топами, куда интереснее, собственно, чем сами топы", - заявил он.

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"Культура является такой же важной и неотъемлемой составляющей независимости, как энергоносители или вооруженные силы. И поддерживать ее, культуру, желательно не после того, как сформируется действенная Украинская армия или реформируется украинская судебная система - лучше заняться этим прямо сейчас, не откладывая на потом. Поскольку, как показывает опыт, все это действует только вместе, отдельно друг от друга эти составляющие почему-то не работают. Поэтому книжные магазины Украине нужны не меньше, чем независимые суды. Возможно, даже больше. ... Ведь ни один демонтированный Ильич не дает такой уверенности в нормальном и спокойном будущем этой страны, как киевские или львовские улицы, залепленные афишами украинских исполнителей. Поскольку это нормальное и спокойное будущее способны построить именно люди, которые ходят в книжные магазины и кинотеатры, ну или, если немного опуститься на землю - те, кто смотрят отечественные новости и знают в лицо отечественных актеров. Просто все остальные под нормальным и спокойным будущим понимают какой-нибудь очередной Советский Союз. Другое дело, что тенденция тенденцией, но события последних лет должны нас всех научить одному простому правилу: хочешь изменений - берись за работу. Тем более - работы у нас всех больше, чем достаточно. И лучше эту нашу культурную революцию делать собственноручно, не перекладывая ответственность за нее на президента или его советников. Это наш шанс все изменить и жаль было бы его потерять. Наш общий шанс, замечу - и тех, кто пишет, и тех, кто читает, и тех, кто поет на сцене, и тех, кто подпевает в зале. То есть, и тех, кто создает культурный продукт, и тех, кто его потребляет. Потому что здесь такая вещь - мы можем называть бестселлерами будь-что, но если уж говорить по совести, бестселлеры - это книги, которые читаются. То есть, сначала покупаются, а затем читаются. И в стране, где проживает сорок миллионов потенциальных читателей, настоящие бестселлеры не должны никого удивлять. Просто надо немного больше верить в свои возможности. И возможности своей страны. Ну и читать книги на украинском. Даже если вы не президент и вам не надо париться по поводу второго срока", - резюмировал Жадан.