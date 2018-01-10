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 Политика Украины, Общество
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 "Книжные магазины Украине нужны не меньше, чем независимые суды", - Жадан

Культура является такой же важной и неотъемлемой составляющей независимости государства, как энергоносители или вооруженные силы, и поддерживать ее нужно уже сейчас, не ожидая реформ армии и судов.

Такое мнение выразил известный украинский писатель Сергей Жадан в авторской колонке на Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь вот президент Украины поделился своими личными книжным и музыкальным рейтингам за прошлый год. Рейтингами, которые, честно говоря, обезоруживают. Потому что можно по-разному относиться к самому президенту Украины, но плей-лист, в котором есть Onuka и DakhaBrakha, или список рекомендуемой литературы, среди которой есть книги профессора Ушкалова или профессора Нила Фергюсона, не могут не привлечь внимания и интереса. Можно при этом, конечно, сомневаться, что президент Украины действительно слушает Hardkiss или перечитывает Гузара, но тот факт, что у президента наконец-то появились нормальные советники, которые следят за тенденциями, - этот факт стоит принять во внимание. Поскольку тенденция, которая имеет место в случае с президентскими новогодними топами, куда интереснее, собственно, чем сами топы", - заявил он.

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"Культура является такой же важной и неотъемлемой составляющей независимости, как энергоносители или вооруженные силы. И поддерживать ее, культуру, желательно не после того, как сформируется действенная Украинская армия или реформируется украинская судебная система - лучше заняться этим прямо сейчас, не откладывая на потом. Поскольку, как показывает опыт, все это действует только вместе, отдельно друг от друга эти составляющие почему-то не работают. Поэтому книжные магазины Украине нужны не меньше, чем независимые суды. Возможно, даже больше. ... Ведь ни один демонтированный Ильич не дает такой уверенности в нормальном и спокойном будущем этой страны, как киевские или львовские улицы, залепленные афишами украинских исполнителей. Поскольку это нормальное и спокойное будущее способны построить именно люди, которые ходят в книжные магазины и кинотеатры, ну или, если немного опуститься на землю - те, кто смотрят отечественные новости и знают в лицо отечественных актеров. Просто все остальные под нормальным и спокойным будущим понимают какой-нибудь очередной Советский Союз. Другое дело, что тенденция тенденцией, но события последних лет должны нас всех научить одному простому правилу: хочешь изменений - берись за работу. Тем более - работы у нас всех больше, чем достаточно. И лучше эту нашу культурную революцию делать собственноручно, не перекладывая ответственность за нее на президента или его советников. Это наш шанс все изменить и жаль было бы его потерять. Наш общий шанс, замечу - и тех, кто пишет, и тех, кто читает, и тех, кто поет на сцене, и тех, кто подпевает в зале. То есть, и тех, кто создает культурный продукт, и тех, кто его потребляет. Потому что здесь такая вещь - мы можем называть бестселлерами будь-что, но если уж говорить по совести, бестселлеры - это книги, которые читаются. То есть, сначала покупаются, а затем читаются. И в стране, где проживает сорок миллионов потенциальных читателей, настоящие бестселлеры не должны никого удивлять. Просто надо немного больше верить в свои возможности. И возможности своей страны. Ну и читать книги на украинском. Даже если вы не президент и вам не надо париться по поводу второго срока", - резюмировал Жадан.

Источник: https://censor.net.ua/n3043549
 
 
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Магазинов то налепить можно. От токо большинство давно уже книги в аудиоверсиях слушают, шоб глаза не ломать.
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Да есть они, ещё бы кто ходил туда так же регулярно, как в "Море пива" ходят. И переводы бы качественные и своевременные, а то или читать невозможно, или через 5 лет после выхода книги в мире появляется
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Аби ще й адекватна ціна була в книжковому магазині...
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Литр бензина стоит почти 30 грн....Никто не плачит, а хорошую книгу за 100 грн купить - ето дорого.....
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Помню времена когда в каждом райцентре у книжного очередь вистраивалась огромнейшая.....а сейчас нету книжного магазина ВООБЩЕ у меня....И так во множестве райцентров Украини - в селах их вообще нету...
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КНИГА! Твердая копия человеческой мысли. Прошла сквозь столетия пожарищ и войн, и СОХРАНИЛАСЬ! Она не должна исчезнуть под давлением "виртуала".
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Вспомним Черчиля. Когда ему в 1942 году принести на подпись бюджет страны, там в графе культура стоял прочерк. И тогда он спросил " А за что же мы тогда воюем?".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Книжные магазины Украине нужны не меньше, чем независимые суды", - Жадан
 
 
 
 
 
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