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 Путин совершенствует свой асимметричный арсенал для подрыва демократических институтов, созданных за последние 70 лет, - сенатор Кардин

Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин представил в среду доклад под названием "Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Документ объемом в 200 страниц, подготовленный сотрудниками аппарата сенатского комитета по международным делам, стал первым масштабным исследованием стратегии и тактики, использованной Кремлем в последние два десятилетия для вмешательства в политические процессы в странах Европы и США.

"Эта угроза возникла задолго до того, как президент Трамп пришел к власти, и будет существовать после того, как его администрация закончит свою работу, - сказал сенатор Кардин, представляя доклад. - В то время как президент Трамп практически бездействует, г-н Путин продолжает совершенствовать свой асимметричный арсенал и искать возможности для...подрыва демократических и международных институтов, созданных Соединенными Штатами и Европой за последние 70 лет".

Бен Кардин выступил одним из соавторов "Акта Магнитского", а в прошлом году добился утверждения в Конгрессе "Акта о противодействии российской агрессии посредством санкций". В рамках этих законодательных инициатив Соединенные Штаты ввели визовые и финансовые санкции против российских чиновников и официальных лиц, причастных к масштабным нарушениям прав человека, распространению корррупции и подавлению гражданских свобод.

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Сотрудники аппарата сенатского комитета по международным делам участвуют в подготовке нового санкционного списка, который администрация должна представить уже 29 января этого года: согласно требованиям закона, так называемый "Кремлевский доклад" должен включать в себя имена российских олигархов, входящих в ближний круг Владимира Путина, а также имена членов их семей и деловых партнеров, которые могут иметь отношение к масштабным коррупционным сделкам в России. В тот же день должно быть объявлено о введении новых санкций в отношении предприятий российского ВПК и спецслужб.

В последний год администрация США заметно расширила санкционные списки, связанные с Россией, одобрила поставки летальных вооружений для Грузии и Украины, поддержав инициативы НАТО по укреплению европейской безопасности. Тем не менее, авторы нового доклада считают, что Соединенные Штаты пока не могут эффективно противостоять "российским гибридным атакам" из-за того, что Белый дом до сих пор официально не сформулировал свою позицию по поводу действий России.

"Никогда еще в американской истории столь явная угроза национальной безопасности не была так явно проигнорирована президентом США, - говорится в преамбуле доклада. – Без решительного ответа США (общественные) институты и выборы здесь и во всей Европе останутся уязвимыми для агрессивных и изощренных... операций, проводимых Кремлем".

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"Президент Трамп должен ясно отдавать себе отчет о российской угрозе, организовать решительный ответ нашего правительства, и, как это делали другие президенты в период кризисов, мобилизовать нашу страну, действуя вместе с международной коалицией для того, чтобы противодействовать угрозе и защитить наши ценности", - считает и сенатор Бен Кардин.

Авторы доклада проанализировали действия правительства Владимира Путина, начиная с 1999 года. В документе упомянуты Вторая чеченская война, взрывы жилых домов в российских городах, оставшиеся не раскрытыми убийства и покушения на журналистов, правозащитников и оппозиционеров, беспрецедентное давление на некоммерческие организации, уничтожение свободной прессы и выборов в России. Отдельные главы посвящены коррупции, связям власти с организованной преступностью, использованию истории, культуры и религии для поддержки режима.

При этом, как считают эксперты сенатского комитета по международным делам, Кремль продолжает использовать методы, разработанные еще в Советском Союзе. В числе постоянно используемых Москвой инструментов – военное вмешательство, кибератаки, дезинформация, поддержка радикальных политических групп и партий, а также использование энергетических ресурсов в качестве средств давления.

"Г-н Путин предпочитает использовать эти ассиметричные инструменты для достижения своих целей потому, что он действует со слабых позиций, отягощенных пошатнувшейся экономикой, не соответствующей (мировым) стандартам армии и немногочисленным союзникам на мировой арене", - говорится в докладе.

Авторы исследования уверены, что в постсоветских государствах и некоторых странах Восточной Европы российские власти пытались использовать инструменты военного давления, как это было в Грузии и Украине, организовать переворот, как в Черногории, или действовали путем подкупа политиков, как это было в Сербии, Болгарии и Венгрии. При этом везде поводом для российского вмешательства было решение властей этих стран выбрать про-западный путь развития или укрепить связи с НАТО.

В докладе приводятся примеры и гибридных атак на европейские страны, вмешательство в выборы и референдумы в Великобритании, Германии, Испании и Франции.

"Тактика, которую использовал Путин для подрыва демократий за рубежом, была разработана в России, и в течении двух десятилетий использовалась им против граждан России, - говорится в исследовании. – В результате – сотни миллиардов долларов были украдены и исчезли за рубежом в том время, как независимая пресса, гражданское общество, выборы, политические партии и сфера культуры подтвергались давлению и манипуляциям для того, чтобы подавить эффективную оппозицию режиму Путина".

Некоторые европейские страны, включая Великобританию, Германию и Францию, сумели минимизировать российское влияние, официально предупредив Кремль о возможном жестком ответе на проводимые гибридные операции. Именно так, уверены авторы доклада, должна действовать и администрация США.

В исследовании содержатся более 30 рекомендаций, которые, как считает сенатор-демократ Бен Кардин, должны быть немедленно реализованы Белым домом.

В их числе – создание президентом США межведомственного центра, который взял бы на себя координацию политику и выработку ответа на действия Кремля. Соединенные Штаты также должны расширить помощь, оказываемую союзникам в Европе и тем странам, которые пока не способны самостоятельно противостоять российской финансовой, энергетической и информационной агрессии. Образцом для создания новой международной коалиции могли бы стать принципы, согласно которым была образована Глобальная коалиция по борьбе с "Исламским государством".

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Одним из наиболее эффективных инструментов авторы исследования считают раскрытие информации о коррупции в России.

"Министерство финансов США должно обнародовать любые данные спецслужб о коррумпированности и личном состоянии г-на Путина, укрытом за рубежом, и вместе с нашими европейскими союзниками предпринять шаги для того, чтобы отрезать г-на Путина и членов его ближнего круга от доступа к мировой финансовой системе", - говорится в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3043547
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно усунути пропутінських політиків з влади в Україні, щоб путін не міг руками своїх агентів проводити антиукраїнські диверсії - зупиняти фінансування будівництво корветів, пилити на металобрухт єдиний наявний крейсер, витрачати гроші на нікчемні катера, блокувати всі реальні реформи в армії, блокувати створення супутникового військового зв'язку, блокувати створення військ безпілотних засобів розвідки та ураження, блокувати створення ракет середньої дальності до 5500км, блокувати відновлення ядерної зброї, блокувати збільшення чисельності ЗСУ та ВМСУ, блокувати переозброєння армії та виведення української оборонки з коматозу! Наш головний танковий завод ЗіМ в Харкові,який розрахований на виробництво 3400 танків на рік в умовах війни та 1000 танків на рік в мирний час, виробляє всього лише 5-6 танків БМ Оплот на рік - ось результат роботи агентури путіна в Україні!
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Медведчук, Герман, Гольдарб, Мураев, Рабінович - далеко не весь список, та всі вони на гачку КГБ-ФСБ.
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последний абзац - шедевр!
если это сделают ... ботоксная крыса перестанет улыбаться...
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Последний абзац - абзац хуйлу. Приятно и действенно. Гибель главного карлика империи зла не за горами!
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уже много лет тебе подобные эту мантру поют, а воз и ныне там
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(с) "В то время как президент Трамп практически бездействует, г-н путлер продолжает совершенствовать свой асимметричный арсенал и искать возможности для...подрыва демократических и международных институтов, созданных Соединенными Штатами и Европой за последние 70 лет" - Именно! Именно об этом я и говорю, да? Запад продолжает лишь болтать, жевать сопли и бездействовать, биляд их побери, в то время как маньячина путлер действует напористо и активно.
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Путин совершенствует свой асимметричный арсенал для подрыва демократических институтов, созданных за последние 70 лет, - сенатор Кардин - Цензор.НЕТ 6236
* * *
О, а с каким ликованием и энтузиазмом ныняшняя вата будет рассказывать, каким предателем и изменником был Путин!
* * *
уверен, что по такому случаю, слово Хуйло даже внесут в словари...
* * *
в Википедию уже внесли. Дело за малым.

https://polka.d3.ru/a-oni-vse-ravno-veriat-tochno-lishniaia-khromosoma-zatesalas-1518748/?sorting=rating
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин совершенствует свой асимметричный арсенал для подрыва демократических институтов, созданных за последние 70 лет, - сенатор Кардин
 
 
 
 
 
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