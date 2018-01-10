 Путин совершенствует свой асимметричный арсенал для подрыва демократических институтов, созданных за последние 70 лет, - сенатор Кардин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Документ объемом в 200 страниц, подготовленный сотрудниками аппарата сенатского комитета по международным делам, стал первым масштабным исследованием стратегии и тактики, использованной Кремлем в последние два десятилетия для вмешательства в политические процессы в странах Европы и США.

"Эта угроза возникла задолго до того, как президент Трамп пришел к власти, и будет существовать после того, как его администрация закончит свою работу, - сказал сенатор Кардин, представляя доклад. - В то время как президент Трамп практически бездействует, г-н Путин продолжает совершенствовать свой асимметричный арсенал и искать возможности для...подрыва демократических и международных институтов, созданных Соединенными Штатами и Европой за последние 70 лет".

Бен Кардин выступил одним из соавторов "Акта Магнитского", а в прошлом году добился утверждения в Конгрессе "Акта о противодействии российской агрессии посредством санкций". В рамках этих законодательных инициатив Соединенные Штаты ввели визовые и финансовые санкции против российских чиновников и официальных лиц, причастных к масштабным нарушениям прав человека, распространению корррупции и подавлению гражданских свобод.

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Сотрудники аппарата сенатского комитета по международным делам участвуют в подготовке нового санкционного списка, который администрация должна представить уже 29 января этого года: согласно требованиям закона, так называемый "Кремлевский доклад" должен включать в себя имена российских олигархов, входящих в ближний круг Владимира Путина, а также имена членов их семей и деловых партнеров, которые могут иметь отношение к масштабным коррупционным сделкам в России. В тот же день должно быть объявлено о введении новых санкций в отношении предприятий российского ВПК и спецслужб.

В последний год администрация США заметно расширила санкционные списки, связанные с Россией, одобрила поставки летальных вооружений для Грузии и Украины, поддержав инициативы НАТО по укреплению европейской безопасности. Тем не менее, авторы нового доклада считают, что Соединенные Штаты пока не могут эффективно противостоять "российским гибридным атакам" из-за того, что Белый дом до сих пор официально не сформулировал свою позицию по поводу действий России.

"Никогда еще в американской истории столь явная угроза национальной безопасности не была так явно проигнорирована президентом США, - говорится в преамбуле доклада. – Без решительного ответа США (общественные) институты и выборы здесь и во всей Европе останутся уязвимыми для агрессивных и изощренных... операций, проводимых Кремлем".

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"Президент Трамп должен ясно отдавать себе отчет о российской угрозе, организовать решительный ответ нашего правительства, и, как это делали другие президенты в период кризисов, мобилизовать нашу страну, действуя вместе с международной коалицией для того, чтобы противодействовать угрозе и защитить наши ценности", - считает и сенатор Бен Кардин.

Авторы доклада проанализировали действия правительства Владимира Путина, начиная с 1999 года. В документе упомянуты Вторая чеченская война, взрывы жилых домов в российских городах, оставшиеся не раскрытыми убийства и покушения на журналистов, правозащитников и оппозиционеров, беспрецедентное давление на некоммерческие организации, уничтожение свободной прессы и выборов в России. Отдельные главы посвящены коррупции, связям власти с организованной преступностью, использованию истории, культуры и религии для поддержки режима.

При этом, как считают эксперты сенатского комитета по международным делам, Кремль продолжает использовать методы, разработанные еще в Советском Союзе. В числе постоянно используемых Москвой инструментов – военное вмешательство, кибератаки, дезинформация, поддержка радикальных политических групп и партий, а также использование энергетических ресурсов в качестве средств давления.

"Г-н Путин предпочитает использовать эти ассиметричные инструменты для достижения своих целей потому, что он действует со слабых позиций, отягощенных пошатнувшейся экономикой, не соответствующей (мировым) стандартам армии и немногочисленным союзникам на мировой арене", - говорится в докладе.

Авторы исследования уверены, что в постсоветских государствах и некоторых странах Восточной Европы российские власти пытались использовать инструменты военного давления, как это было в Грузии и Украине, организовать переворот, как в Черногории, или действовали путем подкупа политиков, как это было в Сербии, Болгарии и Венгрии. При этом везде поводом для российского вмешательства было решение властей этих стран выбрать про-западный путь развития или укрепить связи с НАТО.

В докладе приводятся примеры и гибридных атак на европейские страны, вмешательство в выборы и референдумы в Великобритании, Германии, Испании и Франции.

"Тактика, которую использовал Путин для подрыва демократий за рубежом, была разработана в России, и в течении двух десятилетий использовалась им против граждан России, - говорится в исследовании. – В результате – сотни миллиардов долларов были украдены и исчезли за рубежом в том время, как независимая пресса, гражданское общество, выборы, политические партии и сфера культуры подтвергались давлению и манипуляциям для того, чтобы подавить эффективную оппозицию режиму Путина".

Некоторые европейские страны, включая Великобританию, Германию и Францию, сумели минимизировать российское влияние, официально предупредив Кремль о возможном жестком ответе на проводимые гибридные операции. Именно так, уверены авторы доклада, должна действовать и администрация США.

В исследовании содержатся более 30 рекомендаций, которые, как считает сенатор-демократ Бен Кардин, должны быть немедленно реализованы Белым домом.

В их числе – создание президентом США межведомственного центра, который взял бы на себя координацию политику и выработку ответа на действия Кремля. Соединенные Штаты также должны расширить помощь, оказываемую союзникам в Европе и тем странам, которые пока не способны самостоятельно противостоять российской финансовой, энергетической и информационной агрессии. Образцом для создания новой международной коалиции могли бы стать принципы, согласно которым была образована Глобальная коалиция по борьбе с "Исламским государством".

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Одним из наиболее эффективных инструментов авторы исследования считают раскрытие информации о коррупции в России.

"Министерство финансов США должно обнародовать любые данные спецслужб о коррумпированности и личном состоянии г-на Путина, укрытом за рубежом, и вместе с нашими европейскими союзниками предпринять шаги для того, чтобы отрезать г-на Путина и членов его ближнего круга от доступа к мировой финансовой системе", - говорится в документе.