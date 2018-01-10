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 Экономика, Общество, Технологии
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Все про:авиация (1680) авиасообщение (359) Омелян (378) Ryanair (37)

 Надеюсь, что приход Ryanair в Украину произойдет в январе-феврале, а 2018-й будет годом лоукостов, - Омелян

Переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK.

"С Ryanair мы уже на финальном этапе переговоров. Я надеюсь, что ее приход произойдет в январе-феврале. Есть технические моменты, которые мы завершаем, но в целом все хорошо. У нас не было уступок, сравнивая с теми позициями, которые у нас были в прошлом году", - рассказал министр.

Он заметил, что на самом деле в 2017 году переговоры с Ryanair проходили очень легко, но были очень сильные попытки их сорвать.

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"Мне жаль, что в прошлом году они прекратились, потому что украинцы уже с сентября 2017 года могли абсолютно дешево летать в ЕС как из Львова, так и из Киева. Я верю 2018-й будет годом лоукостов. Я убежден, что эта и другие компании будут летать в и из Украины, потому что это не только удобно для украинца, это удобно для иностранного туриста, который полетит и оставит здесь свои деньги", - сообщил Омелян.

Как сообщалось, Ryanair приостановил переговоры с Украиной в начале июля 2017 года в связи с отсутствием договоренностей с аэропортом "Борисполь".

Позже Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина возобновит переговорный процесс с Ryanair.

Источник: https://censor.net.ua/n3043546
 
 
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В основном - секс-туристы в Украину, а потом из нее.
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Таким турЬІстам ціна квитків пофігу, як я розумію.
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годом-дураков!)))...Омелян с Розенкой и буде!)))
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***
я знаю пароль!
я вижу ориентир!
теперь я знаю точно -
безвиз спасет мир...
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Нет например прямого рейса на Верону,хотя в все соседние города есть..
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на верону.... у меня 5 км на одной маршрутке не проедешь..а им верону подавай!)))
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Видимо Rinair прийдет только когда уйдут эти воры.
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Не знаю щодо приходу Ryanair в Україну, але в Омеляна останніми днями "приход" добрячий.
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Коломойський не дозволить.... Цим сволочам конкуренти нідочого!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНадеюсь, что приход Ryanair в Украину произойдет в январе-феврале, а 2018-й будет годом лоукостов, - Омелян
 
 
 
 
 
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