 Надеюсь, что приход Ryanair в Украину произойдет в январе-феврале, а 2018-й будет годом лоукостов, - Омелян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK.

"С Ryanair мы уже на финальном этапе переговоров. Я надеюсь, что ее приход произойдет в январе-феврале. Есть технические моменты, которые мы завершаем, но в целом все хорошо. У нас не было уступок, сравнивая с теми позициями, которые у нас были в прошлом году", - рассказал министр.

Он заметил, что на самом деле в 2017 году переговоры с Ryanair проходили очень легко, но были очень сильные попытки их сорвать.

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"Мне жаль, что в прошлом году они прекратились, потому что украинцы уже с сентября 2017 года могли абсолютно дешево летать в ЕС как из Львова, так и из Киева. Я верю 2018-й будет годом лоукостов. Я убежден, что эта и другие компании будут летать в и из Украины, потому что это не только удобно для украинца, это удобно для иностранного туриста, который полетит и оставит здесь свои деньги", - сообщил Омелян.

Как сообщалось, Ryanair приостановил переговоры с Украиной в начале июля 2017 года в связи с отсутствием договоренностей с аэропортом "Борисполь".

Позже Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина возобновит переговорный процесс с Ryanair.