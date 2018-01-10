EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
  354  7
Материалы по теме:
Все про:Верховный Суд (511) судебная реформа (772)

 Кассационные суды в составе ВС до 15 января получат 72 233 дела. Все они будут рассмотрены в разумные сроки, - Верховный Суд. Инфографика

В Верховном Суде продолжается распределение дел между судьями кассационных судов.

Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВС на странице в Facebook.

Так, по состоянию на 5 января дела распределены следующим образом:

2 674 – на рассмотрении Кассационного гражданского суда;

413 – на рассмотрении Кассационного хозяйственного суда;

1 053 – на рассмотрении Кассационного уголовного суда;

7 997 – на рассмотрении Кассационного административного суда.

Кассационные суды в составе ВС до 15 января получат 72 233 дела. Все они будут рассмотрены в разумные сроки, - Верховный Суд 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Обновленный УПК призван обеспечить единство судебной практики, - председатель Кассационного уголовного суда ВС Станислав Кравченко

При этом ранее в ВС сообщили, что до 15 января этого года кассационные суды в составе ВС получат 72 233 дела, которые не были рассмотрены высшими специализированными судами. Так, в Кассационный гражданский суд поступит 27 825 дел, в Кассационный уголовный суд – 2 904 дела, в Кассационный хозяйственный суд – 3 154 дела, в Кассационный административный суд – 38 350 дел.

Кассационные суды в составе ВС до 15 января получат 72 233 дела. Все они будут рассмотрены в разумные сроки, - Верховный Суд 02

"Все дела будут рассмотрены в разумные сроки, информацию о движении конкретного дела можно узнать по телефону горячей линии 0 800 501 492", - отметили в пресс-службе ВС.

Кассационные суды в составе ВС до 15 января получат 72 233 дела. Все они будут рассмотрены в разумные сроки, - Верховный Суд 03

Источник: https://censor.net.ua/n3043545
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все дела будут рассмотрены в разумные сроки
Кассационные суды в составе ВС до 15 января получат 72 233 дела. Все они будут рассмотрены в разумные сроки, - Верховный Суд - Цензор.НЕТ 1604
И на какие сроки рассчитан разум?
 показать весь комментарий
 
Интересно термин "разумный срок" это из области юриспруденции или уклончивый дипломатический ответ на все случаи жизни ?
 показать весь комментарий
 
в разумные сроки?? А почему не в "установленные законодательством сроки"?! Если такую байду пишет Верховный суд Украины, то что можно ждать от судов низших инстанций? Скоро обычные суды будут писать, мол рассмотрим завтра или послезавтра, а то судья корову ушла доить, а секретарь судебного заседания отпросилась на юбилей троюродного брата любимой собаки двоюродной сестры местного участкового.
 показать весь комментарий
 
тому, що розумні строки - це законодавчий термін, а судовий розгляд може мати лише орієнтовні терміни розгляду, бо кожна справа різна по складністі і обставинах
 показать весь комментарий
 
люди не имеющие понятия в юриспруденции пытаются комментировать статью и придираются к терминологии.... не позорьтесь. Прежде чем умничать, откройте ПЕРВОИСТОЧНИК!!!! любой процессуальный кодекс и введите в поиск "разумные сроки"!!! и все))) много ума не нужно...
 показать весь комментарий
 
Терминология дело поправимое. А в процессуальных кодексах стран ЕС тоже есть такой термин,или он нами взят из советского прошлого?
Кстати ,мой коммент это не придирки,а вопрос,спасибо за ответ.
Термин, как на меня, просто дурацкий,простите непрофессионала.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКассационные суды в составе ВС до 15 января получат 72 233 дела. Все они будут рассмотрены в разумные сроки, - Верховный Суд. Инфографика
 
 
 
 
 
 вверх