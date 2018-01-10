 Кассационные суды в составе ВС до 15 января получат 72 233 дела. Все они будут рассмотрены в разумные сроки, - Верховный Суд. Инфографика

Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВС на странице в Facebook.
Так, по состоянию на 5 января дела распределены следующим образом:
2 674 – на рассмотрении Кассационного гражданского суда;
413 – на рассмотрении Кассационного хозяйственного суда;
1 053 – на рассмотрении Кассационного уголовного суда;
7 997 – на рассмотрении Кассационного административного суда.
При этом ранее в ВС сообщили, что до 15 января этого года кассационные суды в составе ВС получат 72 233 дела, которые не были рассмотрены высшими специализированными судами. Так, в Кассационный гражданский суд поступит 27 825 дел, в Кассационный уголовный суд – 2 904 дела, в Кассационный хозяйственный суд – 3 154 дела, в Кассационный административный суд – 38 350 дел.
"Все дела будут рассмотрены в разумные сроки, информацию о движении конкретного дела можно узнать по телефону горячей линии 0 800 501 492", - отметили в пресс-службе ВС.
И на какие сроки рассчитан разум?
Кстати ,мой коммент это не придирки,а вопрос,спасибо за ответ.
Термин, как на меня, просто дурацкий,простите непрофессионала.