 С начала года в Киеве 54 человека заболели корью, включая 43 ребенка, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что с начала 2018 интенсивность эпидемического процесса значительно возросла. По состоянию на 09.01.2018 зарегистрировано 54 случая заболевания корью, из них 43 случая среди детей.

"По предварительным данным почти все заболевшие были не привиты против кори из-за отказа. Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, среди школьников 21 случай. Также зарегистрирован 1 случай у учителя начальной школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимо провести ряд противоэпидемических мероприятий, в частности обеспечить высокий уровень охвата прививками, учет и обследование больных корью, анализ эпидемиологической ситуации и не допущение детей, имеющих заболевания, в учебные заведения.

Также указывается, что 20 больных лиц посещали до заражения цирк "Кобзов". Известно, что среди работников цирка зафиксирован случай заболевания корью.

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