EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Здоровье
  787  8
Все про:болезнь (391) Киев (15155) Госпродпотребслужба (71) корь (1)

 С начала года в Киеве 54 человека заболели корью, включая 43 ребенка, - Госпродпотребслужба

Эпидемиологическая ситуация с заболеванием корью в столице Украины ухудшается.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Заболеваемость корью в Украине за год выросла в 43 раза, - Минздрав

Отмечается, что с начала 2018 интенсивность эпидемического процесса значительно возросла. По состоянию на 09.01.2018 зарегистрировано 54 случая заболевания корью, из них 43 случая среди детей.

"По предварительным данным почти все заболевшие были не привиты против кори из-за отказа. Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, среди школьников 21 случай. Также зарегистрирован 1 случай у учителя начальной школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимо провести ряд противоэпидемических мероприятий, в частности обеспечить высокий уровень охвата прививками, учет и обследование больных корью, анализ эпидемиологической ситуации и не допущение детей, имеющих заболевания, в учебные заведения.

Также указывается, что 20 больных лиц посещали до заражения цирк "Кобзов". Известно, что среди работников цирка зафиксирован случай заболевания корью.

Читайте также: Из-за вспышки кори в Одессе на неделю продлили школьные каникулы

Источник: https://censor.net.ua/n3043541
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
супрун уже выехала нак место событий ... С начала года в Киеве 54 человека заболели корью, включая 43 ребенка, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5688
С начала года в Киеве 54 человека заболели корью, включая 43 ребенка, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 383
 показать весь комментарий
 
 
сначала надо "родителям", которые отказываются от прививок детям, мозги поправить.
 показать весь комментарий
 
Лучше поравь мозги себе и прививочникам. Корь не смртельная болезнь и дети, которые переболеют корью будут, в итоге, иметь лучший общий иммунитет.
 показать весь комментарий
 
ну-ну. Кстати надо поправочку внести: отказался от прививки - плати полную стоимость лечения.
 показать весь комментарий
 
Да, особенно после "медреформы", для медиков главное бабки заработать или на прививках, или на лечении. Можно заработать и на отказах от прививок. Но впарить мысль, что только прививки дарят здоровье, особенно выгодно. Хотя любой доход приятен для кармана бизнесменов от медицины.
 показать весь комментарий
 
***
Мистер Пропер все отмыл,
но чумой всех заразил, Мистер Пропер!
PS: Procter&Gamble приносит извинения за партию "Мистера Пропера" со штаммом чумы.
 показать весь комментарий
 
Мабуть, треба сказати "дякуємо" цій лахудрі Супрун за відсутність вакцин для щеплень.
 показать весь комментарий
 
Это хорошо, что нет этой прививочной дряни "от кори".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года в Киеве 54 человека заболели корью, включая 43 ребенка, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
 вверх