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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15155) конвертцентр (260) налоговая милиция (1102) ОПГ (151) ГФС (2346)

 В суд переданы материалы дела против ОПГ, подозреваемой в незаконной конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем, - ГФС

В Киеве налоговой милицией направлены в суд материалы уголовного производства в отношении организованной преступной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в целом ряде уголовных правонарушений, в том числе, легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы (ГФС)

В ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам организации и соучастия в преступной деятельности, фиктивного предпринимательства, незаконных действий с документами о переводе денежных средств, должностной подделки, а также легализации доходов, полученных преступным путем, была собрана доказательная база, свидетельствующая о противоправной деятельности подозреваемых, однако организатору преступной деятельности удалось скрыться на временно неподконтрольной территории Луганской области, где он и находился почти год.

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В октябре текущего года при въезде на подконтрольную территорию на КПВВ он был задержан сотрудниками спецподразделения налоговой милиции "Фантом" и доставлен в Киев для определения меры пресечения. После внесения залога в размере 252 600 гривен подозреваемый был освобожден из-под стражи, однако суд обязал его по первому требованию прибывать для проведения следственных действий.

В настоящее время уголовное производство в отношении четырех подозреваемых направлено в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3043540
 
 
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Шо, Соевый уже в Луганду слинял???!!!! В суд переданы материалы дела против ОПГ, подозреваемой в незаконной конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем, - ГФС - Цензор.НЕТ 3970
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Нет свинособачьи тролли, Порох своим президентством козломордых на свет выводит, на свету ваша нечисть как вампиры превращается в прах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ суд переданы материалы дела против ОПГ, подозреваемой в незаконной конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем, - ГФС
 
 
 
 
 
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