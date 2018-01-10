 Прокуратура будет просить суд об аресте экс-мэра Торецка Слепцова, - Лутковская

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ со ссылклй на "112 Украина".

Также читайте: "Слепцов и еще 6 человек отказались от обмена в последний момент", - Лутковская

"Поскольку он был у меня в офисе после 27 декабря, тут я точно знаю, что он по состоянию на сегодняшний день находится на свободе. Прокуратурой подано ходатайство относительно изменения меры пресечения на время судебного рассмотрения на содержание под стражей, но там адвокат будет доказывать необходимость пребывания его (Слепцова, - Ред.) на свободе. Это вопрос, который будет рассматриваться судом, и именно суд будет принимать решение", - отметила она.



Ранее сообщалось, что Слепцов во время процедуры обмена заложниками остался в автобусе для журналистов и вернулся в нем на подконтрольную Киеву территорию.



Напомним, Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. По данным следствия, Слепцов связан с организацией и проведением на территории Торецка (ранее - Дзержинска) незаконного референдума о провозглашении государственной самостоятельности террористической организации "ДНР". До 27 декабря Слепцов находился под арестом в СИЗО, ранее Торецкий горсовет выразил ему недоверие.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Народный мэр" Мариуполя Фоменко осужден за сепаратизм на 6 лет и 9 месяцев

Отметим, в рамках обмена, проведенного 27 декабря, боевикам передали 233 человек, те в свою очередь отпустили 74 человек. Одна из заложниц, проживающая в оккупированном Донецке, после освобождения выразила желание остаться в ОРДО.