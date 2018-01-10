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 Политика Украины
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 Прокуратура будет просить суд об аресте экс-мэра Торецка Слепцова, - Лутковская

Бывший городской голова Торецка (Донецкая область) Владимир Слепцов, который ранее в последний момент отказался от обмена и перемещения на оккупированную боевиками территорию, сегодня находится на свободе, однако уже в ближайшее время может быть арестован.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ со ссылклй на "112 Украина".

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"Поскольку он был у меня в офисе после 27 декабря, тут я точно знаю, что он по состоянию на сегодняшний день находится на свободе. Прокуратурой подано ходатайство относительно изменения меры пресечения на время судебного рассмотрения на содержание под стражей, но там адвокат будет доказывать необходимость пребывания его (Слепцова, - Ред.) на свободе. Это вопрос, который будет рассматриваться судом, и именно суд будет принимать решение", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Слепцов во время процедуры обмена заложниками остался в автобусе для журналистов и вернулся в нем на подконтрольную Киеву территорию.

Напомним, Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. По данным следствия, Слепцов связан с организацией и проведением на территории Торецка (ранее - Дзержинска) незаконного референдума о провозглашении государственной самостоятельности террористической организации "ДНР". До 27 декабря Слепцов находился под арестом в СИЗО, ранее Торецкий горсовет выразил ему недоверие.

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Отметим, в рамках обмена, проведенного 27 декабря, боевикам передали 233 человек, те в свою очередь отпустили 74 человек. Одна из заложниц, проживающая в оккупированном Донецке, после освобождения выразила желание остаться в ОРДО.

Источник: https://censor.net.ua/n3043539
 
 
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А кто бы попросил об аресте этой рыговки лутковской?
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да ну!
он уже сделал свой выбор!
ему тут (даже в сизо) лучше чем там...
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Хоч круть, хоч верть, а черепочку смерть.
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Амністували перед обміном. Тепер вдень з вогнем його хрін знайдеш. Звалив з України. Все прорахував.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура будет просить суд об аресте экс-мэра Торецка Слепцова, - Лутковская
 
 
 
 
 
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