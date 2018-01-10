 "Проявил неуважение к руководству", - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт. ВИДЕО+ФОТО

Старшего следователя Главного следственного управления ГУ МВД Подмосковья по фамилии Савченко привлекли к дисциплинарному взысканию в виде выговора за то, что он не пропустил в лифт главу регионального ведомства генерал-лейтенанта Виктора Паукова, а также его заместителя генерал-майора Виктора Ищенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", "роковой" для капитана инцидент произошел возле служебного лифта в здании управления МВД РФ в Московской области.
Позже был опубликован снимок документа о дисциплинарном взыскании - выговоре за "неуважение к руководству".
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Источник: https://censor.net.ua/n3043538
Уверен, что если взять за жопу кидающих мусор под ноги и бегающих через дорогу на красный - то как минимум каждый какой-то заявит, что мол чего это он будет соблюдать и не нарушать, когда в стране полный Вальцман. Л - Логика.
а может он ему жизнь спасал - а вдруг лифт заминирован был?
п/с. Вообще-то в лифт входит первым тот, кто стоит первым....
Наши в добавок еще все шыкаладом вымазаны.
это он сегодня, барина в дупу не цемкнул, а завтра, про сцаря чего нехорошее подумает!!!
на конюшню холопа!!!
пресикать и не пущать!!!