 "Проявил неуважение к руководству", - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", "роковой" для капитана инцидент произошел возле служебного лифта в здании управления МВД РФ в Московской области.

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Позже был опубликован снимок документа о дисциплинарном взыскании - выговоре за "неуважение к руководству".

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