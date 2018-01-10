EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество, За рубежом
  6031  47
Все про:армия РФ (5475) выговор (24) курьез (3935) лифт (37) Россия (67659) субординация (1)

 "Проявил неуважение к руководству", - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт. ВИДЕО+ФОТО

Старшего следователя Главного следственного управления ГУ МВД Подмосковья по фамилии Савченко привлекли к дисциплинарному взысканию в виде выговора за то, что он не пропустил в лифт главу регионального ведомства генерал-лейтенанта Виктора Паукова, а также его заместителя генерал-майора Виктора Ищенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", "роковой" для капитана инцидент произошел возле служебного лифта в здании управления МВД РФ в Московской области.

...

Позже был опубликован снимок документа о дисциплинарном взыскании - выговоре за "неуважение к руководству".

Проявил неуважение к руководству, - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт 01

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "На посты офицеров ставят откровенных долбо#бов", - наемники РФ на Донбассе жалуются на командование 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3043538
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это мечта порохоботов. чтоб наказывали за неуважение к власти
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тю, цапы опять отличились - а благодаря троллям петя виноват)))))
 показать весь комментарий
 
 
🍫🍫🍫🍫🍬🍬🍬🍬_ кюшай, не плакай....😃😃
 показать весь комментарий
 
 
Петя виноват во всём. В прошлой холодной зиме, в нынешней некрасивой зиме, в Панаме, в Липецке, и в том, что Вальцман. Таким образом все остальные сразу как будто и не при делах, так, мимо проходили послушать хрущей над вишней, как тут вдруг прибежал Вальцман и всё им испортил. Какой негодяй.
Уверен, что если взять за жопу кидающих мусор под ноги и бегающих через дорогу на красный - то как минимум каждый какой-то заявит, что мол чего это он будет соблюдать и не нарушать, когда в стране полный Вальцман. Л - Логика.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
по сути есть что сказать? порохоботы-настолько конченые вылупки,что им враг именно те кто не любит порохла. прямо как северная корея или совок. порохоботы- совки недобитые
 показать весь комментарий
 
 
Если так не доходит - объясняю доступно: задолбали уже тянуть в любую тему свой фетиш. Не нравится петя - распечатай фото на сортире и писай на него хоть по 10 раз в день, но спамить-то в каждой теме нахрена?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
имею право
 показать весь комментарий
 
 
Ога, ясен пень, имеешь несомненное право отправиться спам.
 показать весь комментарий
 
 
За порваний портрет Харанта - 4 роки ? Навіть Хуйло до такого не додумався ... "Проявил неуважение к руководству", - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт - Цензор.НЕТ 679
 показать весь комментарий
 
У тебя не порох отсырел ,а кацарыльские мозги.
 показать весь комментарий
 
 
как вы распознаёте тех порохоботов? шо це за люди?
 показать весь комментарий
 
Он сам себя уже выпорол. Два раза. За каждого непропущенного.
 показать весь комментарий
 
 
обоюдная любовь кремлеботов с порохоботами, любовь к барству
 показать весь комментарий
 
 
Первого пассажира наверно вообще в кутузку посадили...
 показать весь комментарий
 
 
Он, можна сказать, жиЗЗНЕЙ рискАвал, а вдурХ тамА бомба была? "Проявил неуважение к руководству", - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт - Цензор.НЕТ 1105
 показать весь комментарий
 
да?
а может он ему жизнь спасал - а вдруг лифт заминирован был?
 показать весь комментарий
 
Судя по габаритам хенералов они бы втроем не поместились!
п/с. Вообще-то в лифт входит первым тот, кто стоит первым....
 показать весь комментарий
 
 
а что у нас хенералы не такие? или лампасы у наших уже и шапки - аэродромы меньше?
Наши в добавок еще все шыкаладом вымазаны.
 показать весь комментарий
 
а где вы увидели генералов? судя по виду со спины, то это были два разжиревших гаишника
 показать весь комментарий
 
 
Мотороллу тоже не пропустили, результат известен.
 показать весь комментарий
 
...пусть теперь проведет митинг или хотя бы одиночный пикет... "Проявил неуважение к руководству", - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт - Цензор.НЕТ 6492

 показать весь комментарий
 
 
ай яй яй... один из баранов стойлового содержания нюх потерял... растянуть его между двумя березами
 показать весь комментарий
 
У него в фамилии на генном уровне заложено ненавидеть лишнехромосомных кацапов. Мстит как может.
 показать весь комментарий
 
 
Тю выговор.... сразу надо было транклюкировать на планету Плюк за неуважение!
 показать весь комментарий
 
 
Так если б эти два борова зашли в лифт, то больше никто бы туда не влез "Проявил неуважение к руководству", - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт - Цензор.НЕТ 9994
 показать весь комментарий
 
 
Интересно если в темноте, то Валуев пропустил бы коротышку Хутина первым в лифт? "Проявил неуважение к руководству", - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт - Цензор.НЕТ 7905
 показать весь комментарий
 
шапку не снял, на колени не бухнулся - виновен!!!
это он сегодня, барина в дупу не цемкнул, а завтра, про сцаря чего нехорошее подумает!!!
на конюшню холопа!!!
пресикать и не пущать!!!
 показать весь комментарий
 
 
Шо то с хенералами не то, раз хотят шобы их вперед пропускали...
 показать весь комментарий
 
 
нуно было расстрелять, совсем распустились. потом откажутся ехать воевать, а то и криво на Х#йла посмотрят...
 показать весь комментарий
 
 
правыильно...пусть теперь русаков приучают снимать шапку перед господином...))
 показать весь комментарий
 
Взагалі-то я згоден. По-перше старших за віком треба пропускати вперед, по-друге усі, хто має погони повинні підкорятися статуту, що вимагає субординації. Без субординації - це колгосп.
 показать весь комментарий
 
Если человек был не в форме, то не обязан отдавать честь и другое. Во-вторых, в уставе нет такого, как пропустить старшего по званию в лифт. Получается, что господа генералы чувствуют себя слабым полом, который нужно "пропустить". Они сами себя опозорили и выставили на посмешище, придав этому незначительному моменту такое большое значение. Просто их жо-ы приросли к задним сидениям их Мерседесов и они потеряли связь с реальностью.
 показать весь комментарий
 
Это демагогия человека, не служившего в армии или другой силовой структуре. Существует определенный этикет, к стати он нисем не отличается от общечеловеческого. Сидеть в присутствии старших или переться поперед них - это быковство.
 показать весь комментарий
 
Прекрасная иллюстрация совково-феодального маразма, в который погрузилась москальщина при плешивом педофиле-карлике путине.
 показать весь комментарий
 
Есть авторитет должности, а есть авторитет личности. Пока эти оба имеются, то человек получает уважение. Когда начинают расходится, как у Януковича, то он теряет уважение. Судя по фото этим дженералам надо похудеть кило этак на 50 каждому, чтобы хотя бы нормативы сдавать. И еще, где свита из майоров и полковников? Их бросили, их не уважают даже свои. Чего же они хотят? Они еще больше потеряют уважение, поскольку пожаловались на того парня, специально занимались его преследованием. Фу.
 показать весь комментарий
 
 
енералы гонят беса...та такие шкафы и вдвоем в том лифтике не поместились бы...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Проявил неуважение к руководству", - российскому следователю объявили выговор за то, что не пропустил генерала пройти первым в лифт. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх