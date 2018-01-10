 В русле реки обнаружены ножи. Экспертизы указывают на возможное использование их в качестве орудий убийства Ноздровской, - Аброськин

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Мы обнаружили ряд предметов, в том числе и ножи, в русле реки... У нас уже есть предварительные результаты по обнаруженным предметам… Экспертизы указывают на возможное использование этих предметов в качестве орудий убийства. Также мы провели обыск в доме подозреваемого… Мы визуально обнаружили пятна, которые будут исследоваться", – заявил Аброськин.

Всего, по его словам, в рамках расследования убийства Ирины Ноздровской, было проведено более 70 экспертиз.

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Аброськин также сообщил, что причастность подозреваемого Юрия Россошанского к убийству была подтверждена экспертизой ДНК.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.