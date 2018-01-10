 В русле реки обнаружены ножи. Экспертизы указывают на возможное использование их в качестве орудий убийства Ноздровской, - Аброськин

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Мы обнаружили ряд предметов, в том числе и ножи, в русле реки... У нас уже есть предварительные результаты по обнаруженным предметам… Экспертизы указывают на возможное использование этих предметов в качестве орудий убийства. Также мы провели обыск в доме подозреваемого… Мы визуально обнаружили пятна, которые будут исследоваться", – заявил Аброськин.
Всего, по его словам, в рамках расследования убийства Ирины Ноздровской, было проведено более 70 экспертиз.
Аброськин также сообщил, что причастность подозреваемого Юрия Россошанского к убийству была подтверждена экспертизой ДНК.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.
Как Ноздровская там оказалась ?
Сама пришла или ее с улицы затащили ?
а кровь на остановке ?
и сколько ножей носил дедулька, мешок сахара 50 кил пронесёт километр -?
Пословицу "плавает, как топор" слышали? Думаете, нож лучше плавает, что его течение местной речушки сможет унести? Или думаете, там Терек протекает?
тогда нож вообще не "поплывёт" верно???
справка с метеостанции есть???
Страсти-то какие... Её целым арсеналом убивали?
*в голову полезли кадры из хоррор-фильмов и обложки Death Metal альбомов*
Может детям летом какая то радость будет.
грязное русло ....
и тут рукожопый обманул...
А в доме еще обычно,топоры,пилы и тяпки.
и лопаты...и ножовка... и тачка... и бензопила... и большой целлофановый мешок...
я - маньяк... точно
явно перевозбудился...
на других ветках нигде нету...
застрял тута...
дохлый бегемот....
Во дурдом шаКАЛадный!!! 😁
Там же написано что в доме обнаружены пятна.
"
Ненависть, царящая в украинском обществе - это мощная сила, энергия, стихия, способная побеждать и разрушать. Эту стихию невозможно подчинить, ее можно лишь возглавить и направить. И глобальный результат для украинской государственности будет зависеть от того, против кого будет направлена эта сила.
Люди не могут долго носить острые эмоции внутри себя, для сохранения здоровья психики эти эмоции нужно выплескивать. И если «подсказать» людям «правильный» объект для ненависти - большинство бессознательно включится и направит свою энергию против назначенного врага.
Сегодня мы видим, как Кремль пытается использовать энергию ненависти украинцев в своих интересах и перенаправить ее с себя на украинскую власть и внутрь общества. Если получится заставить украинцев ненавидеть друг друга - Украина рухнет. Сначала морально, а затем - и физически.
Каждому из нас кремлевские технологи через СМИ, подконтрольных украинских политиков, интернет-ботов и «полезных идиотов» пытаются внушить несколько ключевых тезисов.
1. «Внутренний враг хуже внешнего». История знает очень хороший пример такого подхода - призывы большевиков к солдатам повернуть штыки против собственного государства и превратить империалистическую войну в гражданскую. Результат - долгие годы хаоса, миллионы убитых и замученных, нищета и голод.
Немецкая сторона максимально способствовала большевикам в их разлагающей деятельности абсолютно так же, как сегодня Кремль способствует в этом украинским «патриотам». Для Москвы превращение нашей войны за независимость в гражданскую - идеальный способ уничтожения Украины.
Кроме того, там рассчитывают, что принцип «враг моего врага - мой друг» сработает, и многие предпочтут пойти на союз с Россией, лишь бы избавиться от власти «внутреннего врага».
2. «В войне виноваты киевские власти, которые наживаются на ней». Но в истории не существует примеров, когда правительство начинало бы войну на своей территории с целью обогащения.
Наиболее эффективное обогащение - это производство товаров, услуг и торговля ими, без барьеров и границ. Если вспомнить, сколько собственности отжато на Донбассе у тех, кто сегодня приближен к власти, то поверить в такую версию может только совершенно оторванный от реалий человек.
Для Кремля внедрение такого тезиса в сознание украинцев позволит переложить вину за агрессию с себя на украинских политиков, а в будущем - создать условия для безболезненной и быстрой интеграции Украины в российское пространство.
3. «Менты» - враги народа, а СБУ - предатели и взяточники». Два силовых столпа, на которых держится государство - главный фактор, не позволяющий Кремлю взорвать нас изнутри. Они - олицетворяют собой государственную власть и ее силу.
Если получится настроить граждан против силовых структур и делегитимизировать их - это будет означать фактическое выступление украинцев против собственного государства и его институтов. А дальше - полный разрыв между государством и обществом, крах государственности и уничтожение Украины.
4. «Сепаратисты честнее, потому что искреннее». Этим тезисом нам пытаются показать, что есть вещи, в которых сепаратисты лучше, чем собственная власть.
Последняя спецоперация, проведенная руками Александра Ходаковского, показала, что для повышения градуса ненависти, подозрительности и нетерпимости внутри украинского общества начинают использоваться такие инструменты, как обвинения представителей государства в предательстве, лицемерии и лжи.
Теперь нам следует ожидать вала дезинформации против украинских политиков, военных, правоохранителей, волонтеров и добровольцев, то есть тех, кто находится на острие борьбы и является лидирующей силой в обществе.
5. «Свергнуть власть можно только силой». Это - ключевой и вечный тезис, который будет внедряться в наше сознание независимо от того, какие люди и политические силы окажутся при власти.
Даже если на следующих выборах придут совершенно другие люди - действия Кремля не изменятся. Поменяются лишь «причины», по которым люди должны взять в руки оружие и свергнуть власть.
Более того, пророссийские политики и популисты будут намного более удобными для реализации кремлевских планов. Поднять Майдан против них будет намного легче, чем против сегодняшней власти, которая не идеальна, часто ошибается, но, тем не менее, учится и потихоньку двигает Украину вперед.
Таким образом, внедряя в наше сознание несколько ключевых тезисов, кремлевские технологи постепенно поворачивают вектор ненависти украинцев в направлении собственного государства и власти.
Мы можем наблюдать это каждые 2-3 недели в виде специальных информационных операций, «взрывающих» общество. И во время каждой из них ключевым становится один из вышеизложенных тезисов.
Проблема в том, что ни один человек, ни одно общество не способно проигнорировать подобные атаки: мы вынуждены отвлекаться от внешнего врага и переключаться на поиск внутреннего - проводить расследования, обсуждать вбросы в СМИ и соцсетях, эмоционально реагировать и направлять свою ненависть внутрь общества.
Единственный рецепт противодействия, который можно дать в таком случае - осознавая принципы, закономерности и цели информационных операций подходить к оценке ситуации технологически и безэмоционально.
У нас есть цель, есть задачи, есть видение результата, которого мы хотим добиться. И никакие спецоперации противника не должны нас отвлекать от избранного пути."
не погоджуюсь.. чесному уряду нічого не загрожує від наклепів..
корумпований уряд і президент завжди під ударом,
і страждати у чергу буде країна і її пересічні громадяни..
тому позбутися корупції треба як найшвидше
Назовьом уродіну - красоткой,
Умную обьявім сумасбродкой!
..."
Лопе де Вега, собака на сіні, пісенька Трістана.
Можу ще дещо з класики нагадати. Арію Дона Базиліо із Сивільського цирюльника.
Брехня і пропаганда, якщо добре поставлена і організована, зроблять дурня з кого завгодно.
Йуля завжди на цьому виїзджала.
Выброшенными помимо ножа могут быть, например,личные предметы забрызганые кровью жертвы, часы или партмоне, телефон или же вещи самой убитой, на которых могли остаться отпечатки пальцев убийцы.
скільки ножів носив з собою дід ?
по формі рани можна відтворити форму ножа..
скільки ножів вже співпало по формі ?
Что примечательно, до того как купили дачу -много болела, свежий воздух и физический труд делают чудеса,просто поразительно.Этой осенью, она за 10 дней перелопатила всю землю на даче, принципиально- сама.
лопаты забрать...
мужикам не показывать.....
Слава Богу не агрессивна, ножи и лопаты используются чисто в хозяйственных целях.
і атброськін з рюкзаком на коні
Хотя, там, скорее всего, сообщники были.
Что бы показать чей то идиотизм ?
Не понимаю для чего такая зацикленность на том что само убийство произошло на остановке.
если бы не Госдеп, то списали бы на то, что утонула в нетрезвом состоянии
Зараз сєпар аброськін розкаже нам усю правду...