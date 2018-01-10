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 В русле реки обнаружены ножи. Экспертизы указывают на возможное использование их в качестве орудий убийства Ноздровской, - Аброськин

Полиция обнаружила в реке ножи, с помощью которых, вероятно, была убита юрист Ирина Ноздровская в Демидове Киевской области 29 декабря.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Мы обнаружили ряд предметов, в том числе и ножи, в русле реки... У нас уже есть предварительные результаты по обнаруженным предметам… Экспертизы указывают на возможное использование этих предметов в качестве орудий убийства. Также мы провели обыск в доме подозреваемого… Мы визуально обнаружили пятна, которые будут исследоваться", – заявил Аброськин.

Всего, по его словам, в рамках расследования убийства Ирины Ноздровской, было проведено более 70 экспертиз.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Убийство Ноздровской не было спланированным, это стечение обстоятельств, - Аброськин. ВИДЕО

Аброськин также сообщил, что причастность подозреваемого Юрия Россошанского к убийству была подтверждена экспертизой ДНК.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3043533
 
 
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В доме подозреваемых.
Как Ноздровская там оказалась ?
Сама пришла или ее с улицы затащили ?
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не тупи, он мог руками в крови браться за ручку дома, даже если вытер, следы крови остаються. Я понимаю, зрада превыше всего.
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а кто вам сказал что пятен крови нет на остановке ? Это доказывает его вину ? А вот пятна в его доме уже улика.
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Бо собаки, тоді взяли б слід миттєво!
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ментам весь ход следствия надо на цензор поминутный выкладывать В русле реки обнаружены ножи и другие предметы. Экспертизы указывают на возможное использование их в качестве орудий убийства Ноздровской, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4713, когда, кого заподозрили, как нашли ....
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Ничего, что с 28.12 до момента ее обнаружения несколько дождей было?
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отброскин брехливый мусор пэтра охметова ....
а кровь на остановке ?
и сколько ножей носил дедулька, мешок сахара 50 кил пронесёт километр -?
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скорее всего кровь в доме из морга, мусора брехливые подонки
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И за неделю не унесло течением, и не занесло илом?
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Занесло илом? Зимой?
Пословицу "плавает, как топор" слышали? Думаете, нож лучше плавает, что его течение местной речушки сможет унести? Или думаете, там Терек протекает?
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а если лёд???
тогда нож вообще не "поплывёт" верно???
справка с метеостанции есть???
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А если айсберг? Вы сводку погоды на день убийства видели?
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Ножи и другие предметы (во множественном числе)?
Страсти-то какие... Её целым арсеналом убивали?

*в голову полезли кадры из хоррор-фильмов и обложки Death Metal альбомов*
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Хоть одна польза от рукожопия Амброськина - русло реки почистили.
Может детям летом какая то радость будет.
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хтоже зимою русла рек чистит???
грязное русло ....
и тут рукожопый обманул...
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Если село глухое могли на улице посадить в машину если никто не увидит.
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ага... глухе, забите село на трасі за 15 км від києва
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столовое серебро? и черкесские сабли и шашки?
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Это как теперь получается? Совершенно случайно у деда оказался не один самодельный нож, а уже несколько? И как, по очереди каждым убивал жертву... сначала самодельным, потом покупными... или как? Покупные выкинул, самодельный забрал себе домой? Как-то странно.. или вообще пока молчать нужно сепару-аброськину!
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, , стока орудий убийства , , и не спланированное. ??? , , россомаха юрий , шо , с арбалетами-ножами-топорами просто так гулять ходит по берегу реки , ? , , фигасе , рыбак ,,,
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В любой квартире есть несколько кухонных ножей, как минимум.

А в доме еще обычно,топоры,пилы и тяпки.
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блин...
и лопаты...и ножовка... и тачка... и бензопила... и большой целлофановый мешок...
я - маньяк... точно
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чтец не в себе...
явно перевозбудился...
на других ветках нигде нету...
застрял тута...
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Агагагаааа! Также чайники, самовары и паяльники и...
дохлый бегемот....
Во дурдом шаКАЛадный!!! 😁
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Причем здесь зрада.
Там же написано что в доме обнаружены пятна.
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и что он не мог оставить пятна крови на ручке двери от своих окровавленных рук? Еще раз повторю, даже если вытереть, следы пятен крови остаются.
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Тіпа на ручці кров залишилася, а на зупинці- виивітрилася; тіло у воду заніс, а руки не обмив; її одяг спалив, а свій забув...
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А ось при чому!
"
Ненависть, царящая в украинском обществе - это мощная сила, энергия, стихия, способная побеждать и разрушать. Эту стихию невозможно подчинить, ее можно лишь возглавить и направить. И глобальный результат для украинской государственности будет зависеть от того, против кого будет направлена эта сила.
Люди не могут долго носить острые эмоции внутри себя, для сохранения здоровья психики эти эмоции нужно выплескивать. И если «подсказать» людям «правильный» объект для ненависти - большинство бессознательно включится и направит свою энергию против назначенного врага.
Сегодня мы видим, как Кремль пытается использовать энергию ненависти украинцев в своих интересах и перенаправить ее с себя на украинскую власть и внутрь общества. Если получится заставить украинцев ненавидеть друг друга - Украина рухнет. Сначала морально, а затем - и физически.
Каждому из нас кремлевские технологи через СМИ, подконтрольных украинских политиков, интернет-ботов и «полезных идиотов» пытаются внушить несколько ключевых тезисов.
1. «Внутренний враг хуже внешнего». История знает очень хороший пример такого подхода - призывы большевиков к солдатам повернуть штыки против собственного государства и превратить империалистическую войну в гражданскую. Результат - долгие годы хаоса, миллионы убитых и замученных, нищета и голод.
Немецкая сторона максимально способствовала большевикам в их разлагающей деятельности абсолютно так же, как сегодня Кремль способствует в этом украинским «патриотам». Для Москвы превращение нашей войны за независимость в гражданскую - идеальный способ уничтожения Украины.
Кроме того, там рассчитывают, что принцип «враг моего врага - мой друг» сработает, и многие предпочтут пойти на союз с Россией, лишь бы избавиться от власти «внутреннего врага».
2. «В войне виноваты киевские власти, которые наживаются на ней». Но в истории не существует примеров, когда правительство начинало бы войну на своей территории с целью обогащения.
Наиболее эффективное обогащение - это производство товаров, услуг и торговля ими, без барьеров и границ. Если вспомнить, сколько собственности отжато на Донбассе у тех, кто сегодня приближен к власти, то поверить в такую версию может только совершенно оторванный от реалий человек.
Для Кремля внедрение такого тезиса в сознание украинцев позволит переложить вину за агрессию с себя на украинских политиков, а в будущем - создать условия для безболезненной и быстрой интеграции Украины в российское пространство.
3. «Менты» - враги народа, а СБУ - предатели и взяточники». Два силовых столпа, на которых держится государство - главный фактор, не позволяющий Кремлю взорвать нас изнутри. Они - олицетворяют собой государственную власть и ее силу.
Если получится настроить граждан против силовых структур и делегитимизировать их - это будет означать фактическое выступление украинцев против собственного государства и его институтов. А дальше - полный разрыв между государством и обществом, крах государственности и уничтожение Украины.
4. «Сепаратисты честнее, потому что искреннее». Этим тезисом нам пытаются показать, что есть вещи, в которых сепаратисты лучше, чем собственная власть.
Последняя спецоперация, проведенная руками Александра Ходаковского, показала, что для повышения градуса ненависти, подозрительности и нетерпимости внутри украинского общества начинают использоваться такие инструменты, как обвинения представителей государства в предательстве, лицемерии и лжи.
Теперь нам следует ожидать вала дезинформации против украинских политиков, военных, правоохранителей, волонтеров и добровольцев, то есть тех, кто находится на острие борьбы и является лидирующей силой в обществе.
5. «Свергнуть власть можно только силой». Это - ключевой и вечный тезис, который будет внедряться в наше сознание независимо от того, какие люди и политические силы окажутся при власти.
Даже если на следующих выборах придут совершенно другие люди - действия Кремля не изменятся. Поменяются лишь «причины», по которым люди должны взять в руки оружие и свергнуть власть.
Более того, пророссийские политики и популисты будут намного более удобными для реализации кремлевских планов. Поднять Майдан против них будет намного легче, чем против сегодняшней власти, которая не идеальна, часто ошибается, но, тем не менее, учится и потихоньку двигает Украину вперед.
Таким образом, внедряя в наше сознание несколько ключевых тезисов, кремлевские технологи постепенно поворачивают вектор ненависти украинцев в направлении собственного государства и власти.
Мы можем наблюдать это каждые 2-3 недели в виде специальных информационных операций, «взрывающих» общество. И во время каждой из них ключевым становится один из вышеизложенных тезисов.
Проблема в том, что ни один человек, ни одно общество не способно проигнорировать подобные атаки: мы вынуждены отвлекаться от внешнего врага и переключаться на поиск внутреннего - проводить расследования, обсуждать вбросы в СМИ и соцсетях, эмоционально реагировать и направлять свою ненависть внутрь общества.
Единственный рецепт противодействия, который можно дать в таком случае - осознавая принципы, закономерности и цели информационных операций подходить к оценке ситуации технологически и безэмоционально.
У нас есть цель, есть задачи, есть видение результата, которого мы хотим добиться. И никакие спецоперации противника не должны нас отвлекать от избранного пути."
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Проблема в том, что ни один человек, ни одно общество не способно проигнорировать подобные атаки:

не погоджуюсь.. чесному уряду нічого не загрожує від наклепів..
корумпований уряд і президент завжди під ударом,
і страждати у чергу буде країна і її пересічні громадяни..
тому позбутися корупції треба як найшвидше
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"...
Назовьом уродіну - красоткой,
Умную обьявім сумасбродкой!
..."
Лопе де Вега, собака на сіні, пісенька Трістана.
Можу ще дещо з класики нагадати. Арію Дона Базиліо із Сивільського цирюльника.
Брехня і пропаганда, якщо добре поставлена і організована, зроблять дурня з кого завгодно.
Йуля завжди на цьому виїзджала.
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Да.. Так дед,оказывается,маньяк!Все это он тоже в кармане с собой носил?
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А разве убивают только маньяки?
Выброшенными помимо ножа могут быть, например,личные предметы забрызганые кровью жертвы, часы или партмоне, телефон или же вещи самой убитой, на которых могли остаться отпечатки пальцев убийцы.
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і скільки було ножів ?
скільки ножів носив з собою дід ?
по формі рани можна відтворити форму ножа..
скільки ножів вже співпало по формі ?
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65 лет -не молодой мужчина, но уже и не дед, в самом деле,делаете немощным здоровенного мужика в 65. У меня мама в 65 лет , 20 соток дачи сама обрабатывает, и еще ей вслед мужчины оборачиваються - прекрасно выглядит.
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У Вас молодая мама! Моя намного старше и еще бегает в гости, магазины...
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Да , как говорят соседи "женщина -огонь" У руслі річки виявлено ножі та інші предмети. Експертизи вказують на можливе використання їх як знаряддя вбивства Ноздровської, - Аброськін - Цензор.НЕТ 4649, уверена что моя еще добрых 15-20 лет будет весьма деятельной , это комок энергии.
Что примечательно, до того как купили дачу -много болела, свежий воздух и физический труд делают чудеса,просто поразительно.Этой осенью, она за 10 дней перелопатила всю землю на даче, принципиально- сама.
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ножиёв не давать...
лопаты забрать...
мужикам не показывать.....
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Мда..., думаю при встречи с моей мамой у Росошанского не было бы шансов, великолепно физически развита женщина У руслі річки виявлено ножі та інші предмети. Експертизи вказують на можливе використання їх як знаряддя вбивства Ноздровської, - Аброськін - Цензор.НЕТ 9920
Слава Богу не агрессивна, ножи и лопаты используются чисто в хозяйственных целях.
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Возможно, убивало несколько человек и орудия убийства сразу выкинули. Старый хрыч берет вину на себя, чтоб либо отсидеть за всех (все равно ему жить недолго осталось) либо дать время преступникам скрыться, а на суде заявит, что показания из него выбили и внезапно найдутся свидетели, подтверждающие его алиби.
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Вы среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине видели? Так к тому же в селах она поменьше, чем в городах.
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У меня в роду поближе к 90 годам живут.
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Рад за Ваш род, многая лета всем. Но, к сожалению такая продолжительность жизни нетипична для Украины. Средняя для мужчин - 65,2 года.
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хрыч должен замолчать, правда после суда
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а може і до суду не дотягне..
і атброськін з рюкзаком на коні
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Получается,что 60 летний дед ,таскающий с собой ножи,случайно встретил Ирину,убил,попав в артерию( правда,кровь почему -то не очень лилась,на остановке нет )потом поднял с землм 60 кг ( дед ,получается,качок) отнес домой (наверно,бабке показать),а потом уже отнес к реке!!Супер,менты!
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Когда 60-летний сосед по даче тягает 60-килограммовые мешки картофана - так то по ходу жизни, а тут прям феноменальный качок... Да и не факт, что у него сообщников не было.
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Человек не мешок. Тем более из трупа течет кровь. Он весь был бы в этой крови. Под ногтями, волосы... Такое за неделю не отмоешь. Кроме трупа еще ноут тащил, телефон отключил, сумочку, шапку, шарф и по дороге ничего не потерял? Внезапно так не бывает.
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Она была в зимней одежде, которая неплохо впитывает кровь . Зимой кровь из ран течет медленнее (сужены сосуды). Если труп и вещи положить в мешок, то человек с таким грузом в селе подозрений не вызовет и ничего по дороге не потеряет. А тащить и на велике или тачке можно. Для села картина довольно типичная.
Хотя, там, скорее всего, сообщники были.
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Доо, "ничего подозрительного". Мужик, весь в крови, тащит на себе окровавленный мешок в 2 раза больше обычного ( мешки по 40 ну 50 кг я видел, но 70+ ноут+ кучу ножей это почти в 2 раза больше) из которого по дороге продолжает капать кровь.
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А мужик нифига не в крови, который везет в тачке мешок весом 60 кг это пипец, как подозрительно.
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Причем нож и тачку с мешком "случайно" на остановку захватил.
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ага, сжёг в печи ноут, верю, как соевому барыге
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Интересно зачем придумывать что дед случайно встретил Ноздровскую на остановке и случайно ее убил,случайно оказавшимся ножом.
Что бы показать чей то идиотизм ?
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Конечно не случайно. Думаю, что он (может не один) ее ждал.
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То, что Россошанские причастны к убийству уже понятно. Но покрывать кого-то еще может.
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Вот это я не знаю ждал или не ждал на остановке.
Не понимаю для чего такая зацикленность на том что само убийство произошло на остановке.
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отброськін всіх знайде й спіймає особливо якщо ти патріот , за це і взяли вірного пса в команду бариг
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Когда ПАДАЛь Раюсская ибзивала и Убавивала акдемикка ДМИиТиРЯ ЛИХАХЕЧЕВА............ШАКЕЛе...вы о чем думали*******???ШАКЕЛЕ
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мусора забрехались , но это только начало брехни
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не один нож а ножи? простите а на какой ему больше одного ножа?
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Не факт, что все ножи принадлежат ему и не факт, что все они имеют отношение к убийству. Там, небось водолазы ворох мусора достали и отсортировали все колюще-режущее. А сколько их там рыбаки, дети или туристы уронили, одному Богу ведомо.
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скорее всего затащили в машину, где то убили, дед тянет время,
если бы не Госдеп, то списали бы на то, что утонула в нетрезвом состоянии
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Очередной раз мусора хотят обвести народ вокруг пальца!
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В русле реки обнаружены ножи, а в фарватере - топоры. Экспертизы указывают на возможное использование их в качестве орудий убийства Ноздровской, - Аброськин.

Зараз сєпар аброськін розкаже нам усю правду...
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Прямо Фредди Крюгер. Уже не один складной деревянный, а несколько. Дед явно (подсказка ментов и прокуроров?) берет на себя, покрывая подельников
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В принципе, надо было бы Россошанскому, который вину признал, назначить следственный эксперимент, где он пронесет на плече (как он утверждал) манекен весом, как у убитой. Если не сможет - ищите другого убийцу или, как минимум, сообщников из круга его семьи. Для чужих такую вину на себя не валят.
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причем пронести он должен на дистанцию, равную расстоянию от места убийства до того места, где он оставил тело.
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Не знаю что сказать, думаю этого старого Россошанского крайним назначили. Мерзкое дело.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ русле реки обнаружены ножи. Экспертизы указывают на возможное использование их в качестве орудий убийства Ноздровской, - Аброськин
 
 
 
 
 
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