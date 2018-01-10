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 Политика Украины
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 Задержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз

Нардеп (БПП), председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз просит руководителей правоохранительных органов не допустить освобождения задержанного судна Whisper до завершения всех процедур его осмотра.

Об этом Фриз написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаясь к теме задержания Whisper, который шел с Очамиры (база ВМФ РФ в оккупированной Абхазии) якобы в Варну и был задержан украинскими ВМС и ГПСУ. Вчера я указывала на обоснованные подозрения в наличии запрещенного груза на борту этого корабля, который должен был быть выгружен в море и направлен в Одессу. Сегодня эти подозрения получили больше оснований: о "всепропало" относительно Whisper заговорил военный пропагандистский канал ВС РФ "Звезда". Открыто обращаюсь к Генеральному прокурору Украины и Председателю СБ Украины взять под личный контроль ситуацию и не допустить освобождения судна Whisper до завершения всех смотровых процедур всеми правоохранительными органами Украины. Документально оформленное обращение в соответствии с положениями Регламента ВР будет сегодня направлено", - заявила Фриз.

.Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Украинский боевой корабль задержал российское контрабандное судно из Абхазии. ФОТО+ВИДЕО

"Действия ГПСУ и ВМСУ по задержанию судна Whisper в территориальных водах Украины полностью соответствуют нормам законодательства Украины и международного права. Whisper должно быть осмотрен не только пограничной группой но и украинскими таможенниками, ведь речь идет о признаках контрабанды. Кроме того существуют обоснованные подозрения, что контрабанда шла в Украину, а судно-нарушитель в украинских территориальных водах готовилось к перегрузке в море. Нельзя также исключать наличие на борту Whisper запрещенных предметов, отправленные из абхазской Очамчиры (база ЧФ РФ) агентурным (боевым) российским группам в Одессе. Украина не признает документы самопровозглашенных республик, в частности Абхазии. Абхазия - оккупированная Россией территория Грузии. Итак отсутствие документов грузинской юрисдикции - четкий признак контрабанды. В этом вопросе не может быть двойных трактовок или подходов. Наличие на борту 2 моряков без паспортов также требует расследования. На фоне постоянных нарушений морского права российскими оккупантами в портах Крыма, инцидент с Whisper не может быть исчерпан без детального расследования и судебного процесса. Убеждена, что украинские ВМС и ГПСУ должны применять все необходимые меры для борьбы с контрабандой на море, незаконной перевозкой товаров (особенно с оккупированных Россией территорий) и невыполнением законных требований украинских силовых структур. Ситуация вокруг Whisper должна быть максимально публичной, несмотря на попытки "решить ситуацию" и сделать крайними наших силовиков", - заявила ранее Фриз.

Задержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз 01
Задержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз 02

Напомним, по версии украинских военных, Служба безопасности Украины проинформировала их о возможной контрабанде сигарет. Судно-нарушитель обнаружили техническими средствами в районе поселка Курортное. Не ответив на запрос, оно устремилось в открытое море. Ракетный катер "Прилуки" начал преследование и дал предупредительную очередь из артиллерийской установки по курсу движения судна. Только после этого оно застопорило ход.

Досмотровая команда ГПСУ, высадившись на судно, обнаружила 1740 коробок с сигаретами.

Источник: https://censor.net.ua/n3043532
 
 
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Зачем? Провести референдум по самоопределению команды. По результатам 146% голосовавших выберут правильное решение (лишь бы не стреляли) Задержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз - Цензор.НЕТ 3181
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а какого хрена это судно еще не вывернуто на изнанку? и сколько времени надо команде на выбросить все улики за борт?
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Ні, блін, "рошеновські" цукерки перевозило. Задержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз - Цензор.НЕТ 1878
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Предлагаю произвести тестовое сквозное сверление и распил корпуса. А то вдруг там кокаинум засыпан или георгиевские ленточки.
После чего отпустить в чисто море. Багром запихивая внутрь пытающихся выбраться.
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...здається, пан має час та натхнення? Задержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз - Цензор.НЕТ 7405 Задержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз - Цензор.НЕТ 699
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Что делает судно Абхазии в нашем порту ?
Под каким флагом, с какими документами,на каком основании ведется торговля с оккупированными ,непризнанными территориями ?
Нонсенс, вообще ,что оно появилось свободно в Украине.
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"Что делает судно Абхазии в нашем порту ?" - стоит арестованное... "ведется торговля с оккупированными ,непризнанными территориями ?" - судно шло в Варну, в Болгарию... еще умные вопросы есть? ...ну а контрабас "торговлей" в нормальном смысле назвать сложно...
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Спасибо ,что "вежливо" ответили , это несомненно признак вашего ума и воспитания.
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"...наше дело - предложить, ваше дело - ..." Задержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз - Цензор.НЕТ 8757
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Тем временем отстраненный от власти в Молдове през Додон угрожает прозападному правительству "русской весной".Молитесь: Додон пригрозил молдавскому правительству и большинству ответным ударом
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***
Яростный шторм уже смыл все, что было на верхней палубе
И капитан решил подать сигнал бедствия - он выпустил ракету.
Вдруг к нему на мостик взбирается какой-то тщедушный пассажир и говорит:
- Капитан, мне не хотелось бы вас обижать, но сейчас, видит Бог,
совсем не время для... фейерверков.
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А що, затримане судно і досі не було обшукане від кіля до клотика? Тоді виникає закономірне питання-а чим займалися весь цей час ті,хто мусив би це зробити відразу після затримання?Щось там,схоже,затівають...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз
 
 
 
 
 
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