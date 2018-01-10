 Задержанное Украиной судно из Абхазии могло перевозить запрещенные предметы агентурным российским группам в Одессе: корабль нужно досмотреть, - Фриз

Об этом Фриз написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаясь к теме задержания Whisper, который шел с Очамиры (база ВМФ РФ в оккупированной Абхазии) якобы в Варну и был задержан украинскими ВМС и ГПСУ. Вчера я указывала на обоснованные подозрения в наличии запрещенного груза на борту этого корабля, который должен был быть выгружен в море и направлен в Одессу. Сегодня эти подозрения получили больше оснований: о "всепропало" относительно Whisper заговорил военный пропагандистский канал ВС РФ "Звезда". Открыто обращаюсь к Генеральному прокурору Украины и Председателю СБ Украины взять под личный контроль ситуацию и не допустить освобождения судна Whisper до завершения всех смотровых процедур всеми правоохранительными органами Украины. Документально оформленное обращение в соответствии с положениями Регламента ВР будет сегодня направлено", - заявила Фриз.

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"Действия ГПСУ и ВМСУ по задержанию судна Whisper в территориальных водах Украины полностью соответствуют нормам законодательства Украины и международного права. Whisper должно быть осмотрен не только пограничной группой но и украинскими таможенниками, ведь речь идет о признаках контрабанды. Кроме того существуют обоснованные подозрения, что контрабанда шла в Украину, а судно-нарушитель в украинских территориальных водах готовилось к перегрузке в море. Нельзя также исключать наличие на борту Whisper запрещенных предметов, отправленные из абхазской Очамчиры (база ЧФ РФ) агентурным (боевым) российским группам в Одессе. Украина не признает документы самопровозглашенных республик, в частности Абхазии. Абхазия - оккупированная Россией территория Грузии. Итак отсутствие документов грузинской юрисдикции - четкий признак контрабанды. В этом вопросе не может быть двойных трактовок или подходов. Наличие на борту 2 моряков без паспортов также требует расследования. На фоне постоянных нарушений морского права российскими оккупантами в портах Крыма, инцидент с Whisper не может быть исчерпан без детального расследования и судебного процесса. Убеждена, что украинские ВМС и ГПСУ должны применять все необходимые меры для борьбы с контрабандой на море, незаконной перевозкой товаров (особенно с оккупированных Россией территорий) и невыполнением законных требований украинских силовых структур. Ситуация вокруг Whisper должна быть максимально публичной, несмотря на попытки "решить ситуацию" и сделать крайними наших силовиков", - заявила ранее Фриз.





Напомним, по версии украинских военных, Служба безопасности Украины проинформировала их о возможной контрабанде сигарет. Судно-нарушитель обнаружили техническими средствами в районе поселка Курортное. Не ответив на запрос, оно устремилось в открытое море. Ракетный катер "Прилуки" начал преследование и дал предупредительную очередь из артиллерийской установки по курсу движения судна. Только после этого оно застопорило ход.

Досмотровая команда ГПСУ, высадившись на судно, обнаружила 1740 коробок с сигаретами.