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 Россия развернула в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400

Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 российско-оккупационных войск, дислоцированный в Севастополе, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на РИА "Новости".

Также смотрите: "Украина так сообщает о потенциальной угрозе для Крымского моста", - телеканал Минобороны РФ об испытаниях ракетного комплекса "Гром-2". ВИДЕО

Ранее Минобороны РФ сообщало, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в оккупированном Крыму, в Севастополе. Первый дивизион С-400 был развернут оккупантами в районе Феодосии весной 2017 года.

По информации издания, задача второго дивизиона комплекса С-400 "вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины".

Размещение в Крыму второго дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 не должно восприниматься как угроза. Это сделано для обеспечения безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"...принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли опасения в Кремле в отношении возможной угрозы со стороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3043531
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
всю "мощь" этих консервных банок мы уже видели в Сирии)
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Не будьте наивны - боятся - не про этот случай. Кто боится - тот прячется, а не вооружается. По вашей логике США самые пугливые.
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Этатот клоунский реквизит который ничего не смог сделать в сирии и в Мрыке беспомощно наблюдал за амеровским дальнобойным беспилотником? Россия развернула в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 6561
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Если клоуновский реквизит - чего боитесь? Словами только кидаетесь.
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Читаю комментарии и не только по этой заметке. Впечатление - всё оружие у москалей дерьмо: и танки и самолёты и ПВО. Кое-кто даже дошёл до того, что написал о том какое счастье - в Украине нет такого дерьма, как с-400, а есть с-300.

Даже если ненависть к врагу понять можно, но слепоту...
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Не дерьмо, а почти дерьмо. Они частично страшны только своим количеством, а не ТТХ. И С-300 и 300 сейчас мало кому страшны. Израильтяне уже давно разработали и частично отработали алгоритм их преодоления и последующего уничтожения.
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Ну тепер залишилось вирівняти кримські гори і всьо.
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Це все до дупи. Ізраїль вже довів, що збільшення кацапвми кількості С-400 в Сирії жодним чином не загрожує їхнім літакам, які цих кацапів бомблять із завидною регулярністю.
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ну вот и проясняется,чего хоук над крымом зависал Россия развернула в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 1415
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Нужно было еще пару дивизионов С400 развернуть. Для пущего самоуспокоения. Все одно амеры примут в расчет и кол-во и ажиотаж и разумеется просчитают все психологические факторы - общеизвестно что бдить будут неделю две, через месяц начнут забивать а через два станут безобразия нарушать забив на службу и пьянствуя вотку )))
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, , не удивили , , , крымская операция хуйла / зеленых человечков , , цель - , милитаризация полуострова , , ,,, население крыма хуйлу по-барабану , , ну , перемешает москалей с крысчанами , , строительство керч-моста - доставка орудий , боеприпасов , энергии ,,,
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Хммм..... Учитывая, что дальность С-400 аж...400 км. То оное ..кацапоговно, может контролировать воздушную обстановку на всем юге Украины. Это города -Николаев, Херсон, почти Запорожье и Мариуполь.
Но тут есть одна фишечка!!! Проверенная в Дамаске израильтянами. Эта срань очень плохо видит малоразмерные низколетящие цели. Его радиус ..аж 25 км!!! Га-га-га-га. Ну и соответственно от Вас сразу же вопрос, а где же яйца??? Терпение и спокойствие - сейчас они появятся.
Комплекс РЭБ может футуристически улучшить видимость кацапездоидам, вплоть до боли в глазах. А местность для РЭБ просто уникальна - чиста степь.
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Они, похоже, ловят кайф от "замозавода" . Интересно, с территории Украины по Крыму разве собираются бомбить или запускать ракеты? Вряд ли). Циркачи, больше нечего сказать). Не дай Бог, но если что и прилетит, то "томагавки" и с другой стороны. В Сирии уже уже продемонстрирована бесполезность С-400 против них).
А в целом все прогнозируемо, Кремль превращает Крым в непотопляемый авианосец, милитаризируя его в спешном порядке. Так что, господа крымчане, забывайте о курортниках, теперь вы обслуге и подносе снарядов).
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Этот "авианосец" при такой концетрации войск на ограниченной территории легко топится при площадной, поквадратной санооброботке современными высокоточными системами, в том числе залпового огня.
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_Рашистам бояться нападения авиации НАТО нечего (про Украину и говорить смешно). Этого не будет, если только... повод не будет чрезвычайным. Например, вторжение рашистов в Европу. Надеюсь, этого не случится, так как это худший сценарий для всех на шарике.
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совершенно верно. с400 только как система пво работает и русня надеется временно прикрыться ими от самолетов наты. но вот они безполезны совершенно против обычного отряда патриотов украины зашедшего на крысм. Да и выводятся они из строя очень быстро. выстрелом из крупнокалиберной винтовки или пулемета по пеналу стартовой установки.
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бакланов будут сшибать , чтоб мост не испортили
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А, ну в Крыму же, как известно, кривизна Земли ровнее. Там вообще, можно сказать, эта кривизна Земли, будь она неладна, плоская. А сам Крым дрейфует в сторону расии на трёх китах. Расийские ученые это уже доказали.
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....россия разместила ??? а я в ДЫТЫНСТВИ займався в АВИОМОДЕЛЬНОМ кружке !!!!! надо повторить УРОКИ .... щас посмотрел чем СИРИЙЦЫ выеб....и москалей )))))) мы в пятом КЛАССЕ уже делали НАМНОГО красивее и учавствовали в СОЮЗНЫХ соревнованиях по радио- копиям !!!! а ведь ЭТО реальное ОРУЖИЕ на самом то деле ((((
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То что вы видели - вам и показали сами москали, приземлив эти аппараты из "авиамодельного кружка". Если бы вые... ли как говорите - показывать нечего было бы. Ни один из 13-ти дронов с минами не достиг цели.
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....еще не ВЕЧЕР , но судя по рос сми ОНИ реально аху...ли от такой ДЕРЗОСТИ ПОВСТАНЦЕВ !!!
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Это кто - "повстанцы"? "Ахрар аш-Шам"? «Джебхат ан-Нусра»? Да эти повстанцы с бОльшим удовольствием вам голову отрежут, чем руку подадут "свиноедам". Даже пресса в Германии не отрицает что это была попытка террористов. Тут скорее измываются над "победой" над ИГИЛ. Приедете сюда с такими заявлениями - немцы не поймут.
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Ватаны дурашки,беспилотники сейчас могут такой погоды наделать в "КРЫМНАШЕ" Россия развернула в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 9396
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Да, против роевой и эшелонированной их атаки ватанов ничто не спасет.
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Ну-ну...Вже в Сирії розмістили.А коли американці "Томагавками" по авіабазі Шайрат звіздонули,то виявилось,що Земля таки "крива"...
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Хиба що тиск у шинах вони зможуть кантраліравать Россия развернула в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 783
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия развернула в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400
 
 
 
 
 
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