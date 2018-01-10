 Россия развернула в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на РИА "Новости".

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в оккупированном Крыму, в Севастополе. Первый дивизион С-400 был развернут оккупантами в районе Феодосии весной 2017 года.



По информации издания, задача второго дивизиона комплекса С-400 "вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины".

Размещение в Крыму второго дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 не должно восприниматься как угроза. Это сделано для обеспечения безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"...принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли опасения в Кремле в отношении возможной угрозы со стороны Украины.