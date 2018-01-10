 Россия развернула в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на РИА "Новости".
Ранее Минобороны РФ сообщало, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в оккупированном Крыму, в Севастополе. Первый дивизион С-400 был развернут оккупантами в районе Феодосии весной 2017 года.
По информации издания, задача второго дивизиона комплекса С-400 "вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины".
Размещение в Крыму второго дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 не должно восприниматься как угроза. Это сделано для обеспечения безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"...принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли опасения в Кремле в отношении возможной угрозы со стороны Украины.
Даже если ненависть к врагу понять можно, но слепоту...
Но тут есть одна фишечка!!! Проверенная в Дамаске израильтянами. Эта срань очень плохо видит малоразмерные низколетящие цели. Его радиус ..аж 25 км!!! Га-га-га-га. Ну и соответственно от Вас сразу же вопрос, а где же яйца??? Терпение и спокойствие - сейчас они появятся.
Комплекс РЭБ может футуристически улучшить видимость кацапездоидам, вплоть до боли в глазах. А местность для РЭБ просто уникальна - чиста степь.
А в целом все прогнозируемо, Кремль превращает Крым в непотопляемый авианосец, милитаризируя его в спешном порядке. Так что, господа крымчане, забывайте о курортниках, теперь вы обслуге и подносе снарядов).