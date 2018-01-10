Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"То есть, этим шагом он фактически подтверждает, что голос на пленке в разговоре с Курченко, которую продемонстрировал Генпрокурор, принадлежит именно ему. Точка. Хотя на самом деле это гораздо больше нужно именно для него, если он действительно хочет доказать, что невиновен и считает, что пленки фальсифицированы. Ведь следствие своих выводах не сомневается. А при таких обстоятельствах, человек, который точно уверен в своей правоте и невиновности, никогда бы не прибегал к таким актам истерии, трусости и постоянного уклонения от следственных действий. Наоборот, очень бы пыталась сотрудничать и активно доказывать свою непричастность", - уверен Шкиряк.

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"Но Саакашвили отказывается предоставлять образцы голоса, потому что прекрасно знает, что любая международная экспертиза (в том числе с привлечением лучших международных экспертов) в очередной раз докажет, что преступные намерения против украинского государства с Курченко обсуждал именно он. Поэтому просто пытается затягивать время проведения необходимых следственных действий, банально врет и манипулирует. Рассчитывает на возможность избежать ответственности с помощью очередных пустых деклараций о "фальсификации и компеляции", о "предательстве и репрессиях", а также других манипулятивных информационных технологий. А суть проста - рыльце в пуху. Значит, деньги в антигосударственного ОПГ Януковича-Курченко для дестабилизации Украины брал. Вот и все. Занавес", - отмечает Шкиряк.