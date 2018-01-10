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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8415) Саакашвили (2476) Шкиряк (532) Курченко (422)

 Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк

Отказ экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили предоставить образцы голоса для проведения еще одной экспертизы - это свидетельство его причастности к преступлению, которое ему инкриминирует ГПУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"То есть, этим шагом он фактически подтверждает, что голос на пленке в разговоре с Курченко, которую продемонстрировал Генпрокурор, принадлежит именно ему. Точка. Хотя на самом деле это гораздо больше нужно именно для него, если он действительно хочет доказать, что невиновен и считает, что пленки фальсифицированы. Ведь следствие своих выводах не сомневается. А при таких обстоятельствах, человек, который точно уверен в своей правоте и невиновности, никогда бы не прибегал к таким актам истерии, трусости и постоянного уклонения от следственных действий. Наоборот, очень бы пыталась сотрудничать и активно доказывать свою непричастность", - уверен Шкиряк.

Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк 01

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"Но Саакашвили отказывается предоставлять образцы голоса, потому что прекрасно знает, что любая международная экспертиза (в том числе с привлечением лучших международных экспертов) в очередной раз докажет, что преступные намерения против украинского государства с Курченко обсуждал именно он. Поэтому просто пытается затягивать время проведения необходимых следственных действий, банально врет и манипулирует. Рассчитывает на возможность избежать ответственности с помощью очередных пустых деклараций о "фальсификации и компеляции", о "предательстве и репрессиях", а также других манипулятивных информационных технологий. А суть проста - рыльце в пуху. Значит, деньги в антигосударственного ОПГ Януковича-Курченко для дестабилизации Украины брал. Вот и все. Занавес", - отмечает Шкиряк.

Источник: https://censor.net.ua/n3043529
 
 
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Для того чтобы сделать экспертизу - нужен, как-бы оригинал. Чтобы было с чем сравнить цифру.
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Уже кто-то говорил - для объективной экспертизы нужны два голоса. И Курченко тоже.
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Луцик сказал Курченко - все, экспертиза в последней инстанции.
Не ломайте презику и Ко с шокотроллями схемы. Они уже давно все "доказали" и "осудили виновных". Прицепили к Михо всех недовольных, Самопомощь, Балькивщину - всех обвинили в работе на рашку.
Самопомощь вообще страшнее РПЦ МП. МП не преследуют, а Соболев и Ко - вообще террористы подорвавшие украинскую экономику.
БОЖЕ какой бред я несу...... Настроение жопошное.
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Под корой головного мозга, в самой его древесине, так сказать, живёт дятел!
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Шкиряк, твое умозаключения говорит о том ,что твое место в колхозе, говно вилами кидать !!!
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Зараз ..Джамалка ...образиться .. Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 5391
.Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 6890.....
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Умный Шкиряк!. Только вот отказ водителя пройти освидетельствование на алкогольное опьянение не является доказательством пьянства за рулем. Ответственность просто равнозначная. Шкиряка судьей надо отправить работать. Там он нужней, чем возле Авакова. Зорян с такой логикой половину коррупционеров пересажает. И антикоррупционный суд не нужен.
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Вспомните Фокса из "Место встречи изменить нельзя".Как он попался на написании диктантов из Льва Толстого на предмет проверки почерка:типа:"и встреть этого человека по доброму...."
Только потом заглавие оторвали и получилась малява.
Так и здесь могут сработать запросто с голосовыми пробами.
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шкура брешет, как порошенко
запись смонтирована, даже если использован настоящий голос, то
образцы не помогут,
шкиряк подонок, как и прочая рошеновская падаль
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- А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, и сказать вам, где нет милиционера? ©
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Когда на рашаTV Зоряна Шкиряка тупо взяли и клонировали - после это чувак совсем умом тронулся, ерунду такую на весь мир нести!
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А как тогда проведена экспертиза?И как шкуряк и все остальные прокуроры типа луценко заявляли что на записи - это голос Саакашвили? Полный бред
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На всю страну сказали что на записи голос Саакашвили, теперь оказывается первая экпертыза - липа))) и все голословные заявления необразованных юристов - полный сборник бредовых сочинений.
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У него раздвоенийо личности?? и каждая ипанутая....
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интересно, как зорян со шкиряком свой половой отросток делят? или их у них тоже двое?
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Балуют друг друга в шоколадный отсек. Они ж извращенцы!
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энто и два хрена? нарасхват!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ты уже не так опасен, Михо, по сравнению с тем когда ты прорвал границу... Но грех за тобой страшный. Кстати, харьковские попали в это дело сбоку, и потому тебе за это особенно "благодарны".
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Что-то голос Шкиряка на голос Зиряна смахывает. На експертизу надо отправить обоих.
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Даже если там и Михо,так что? Сцуки! # сами кажлый день общаетесь,торгуете и продаете Украину рвгам ихуйло! Думаете,что на Михо украинцы отвлекутся и вас оставят в покое?16 обещали принять закон по лугандону? Где закон?О чем он?
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В чем преступление? Он торгует в обход санкций с Крымом?Или выдал гостайну?Продал оружие? Распилил бюджет Одесской области?Что же вы ,твари тупые доставучие,не судете его за сговор с порохом по устранению Яценюка?.
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Це зовсім інша тема.Тоді вони були союзники, а зараз антогоністи. А тролі цим користуються.
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отдать дело Президента Саакашвили в руки европейских или американских коллег не пробовали?....там проведут любую экспертизу и грузин не будет сопротивляться....он ведь знает, как у нас все делается.....
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Люди! Невже ви всі так любите міхо? Я, теж його поважав, як людину, яка перетворила Грузію в достойну державу, а зараз, він для мене пусте місце, тому, що, він зовсім не такий , яким мені здавався, 10 років тому.
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А каким он вам "здавався"?
В Грузии он был точно таким же. Везде бегал с камерами лично. Трусил местных чинуш. И всё под телекамеры. Ну уж такой он эмоциональный грузин. И как правило эмоциональные люди бесхитростные.
Тут многим плевать на Сааку, но большинство прекрасно понимают что это дело топорно шито белыми нитками.
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Настолько белыми что Сакашвиль отказывается предоставить образец голоса для того чтоб опровергнуть ложь? И почему светлейший Михуель не требует международной экспертизы раз он не виноват? Представляете какой удар будет по барыгам если окажется что ето ложь!!! Почему ярый борец с Петей защищает самого Петю от международного позора?
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Предъявляют на основании плёнки,которую судья послал вместе с ними? Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 8278
Правильно Михо делает,пусть извозятся в своём дерьме сами.
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Во первых не послал а отпустил на поруки. У нас типа демократия.
Во вторых грузин так сцит от этих пленок что даже не требует международных экспертиз.
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Если бы "грузин" сцал,то был бы уже в Нидерландах.
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Так запрос на визу он уже отправил значит готовиться к побегу. А на рассмотрение заявления нужно время которое грузин и старается затянуть чтоб после получения визы сразу удрать))).
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Безвиз для граждан Украини а в сакашвиля гражданства нет еще с лета))
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миша просто опасается, что настоящий голос пришьют к новой "плёнке"... и тогда будет сложнее защищаться.
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Не людина повинна доводити свою невинуватість, а суд повинен довести іі вину. Шкіряк - типовий представник ідіотів при владі.
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а что по этому поводу думает зорян? мнение шкиряка выслушали, как всегда умно
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А что думает Шкиряк по поводу отказа Ющенко сдать кровь?Это свидетельствует,что его не отравляли?Похоже это свидетельствует о недоверии Шкирякам, Аваковым,Луценкам и их карманным структурам .
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Да,а как тот агент,который сдымил в Москву?Он подтверждает передачу денег?Или это была наживка ФСБ,которую проглотила фСБУ?
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не представляю себе милицию без шкиряка и зоряна, вся изюминка в них, клоуны в цырке
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Почему Сакашвиль отказывается предоставить образец голоса для того чтоб опровергнуть ложь? Почему светлейший Михуель не требует международной экспертизы раз он не виноват? Представляете какой удар будет по барыгам если окажется что ето ложь!!! Почему ярый борец с Петей защищает самого Петю от международного позора?
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А где вы были, когда Сакварелидзе заявлял что нужно проводить международную экспертизу? "Соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что запись якобы разговора Михаила Саакашвили и Сергея Курченко нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.". http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/12/10/7164955/
Более того, сам Луценко обещал международную экспертизу, и опять наипал всех проводя свою карманную.

После того как позавчера наши доблестные следователи подбросили патроны беларусу, вы будете верить нашим органам правопорядка? Я - нет. Они себя дискредитировали до следующей полной перезагрузки.
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Одно дело заявлять а другое дело требовать. Я могу заявить что угодно. Луценко обещал да ето факт. Но для международной экспертизы нужно образец голоса сакшвиля предоставлять который он отказывается не знаете почему? А касательно белоруса я не комментирую так как ето дело СБУ. А заявлять о том что их подбросили ето может любой. Мол это не я меня подставили. Что касается веры это ваша проблема.
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Что должен требовать Саакашвили и для чего?
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Международную експертизу пленок. Для того чтоб доказать что он невиновен. И опозорить Петю перед миром.
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Для того чтоб доказать что он невиновен

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Ничего он, ни кому не должен.Если суд примет во внимание эти плёнки,тогда можно требовать международной экспертизы и не голосов,а в целом плёнки.А вы думаете в мире не знают,что у нас происходит?
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)))))))))))))))))))
Ха ха ха. Хорошо раз так то почему Сакакшвиль не хочет добровольно провести международную экспертизу пленок?Так сказать макнуть Петю в грязь? "А вы думаете в мире не знают,что у нас происходит" Все хоршо знают по тому даже никто не говорит о сакшвиле. А сам грузин от уверености даже в голандию удрать хочет))).
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А сам грузин от уверености даже в голандию удрать хочет))).

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это он в личной беседе сказал? Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 2831
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Новость такая была) Сакашвиль перед праздниками в Голандию визу запросил)
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А что. Он на руки может получить оригиналы записей вместе с техникой которой снимали?
ВЫ В СВОЁМ УМЕ???
Вы тут несёте такую чушь, что на голову не налазит.
Саакашвили должен делать экспертизу... Ну не Саакашвили, презумпцию невиновности у нас ещё ни кто не отменял. Так же как и 63-ю статью Конституции.
Будет международные независимая экспертиза будет и образец голоса.
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А до этого наркотики подбросили при выходе из метро,но он сообразил проверить рюкзак после общения с "милой барышней".А за углом его ждали и искали спичечный коробок.
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Почитай выше что дядя Сеня написал выше в 13:15. Логично.
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Нет. Так можно придраться к тому что отпечатки пальцев у преступников брать нельзя а то будут шить то что не совершал. Аргументы конкретние есть? Или сказки в стиле "все пропало"?
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Помню как Шкиряк баллотировался на меры в Киеве. Тогда весь Киев был завален его бигмордами. У меня был только один вопрос, от куда у него столько бабла на предвыборную агитацию.
З.Ы. На последних выборах Президента Шкиряк набрал аж 0,02%. Т.е. за него проголосовали только его родственники.
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второй вопрос, кто проплачивает дорогущие эфиры Саакашвили на олигархических каналах и кто дает бабло на митинги и сцены?
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Я даю на сцены. Так устроит?
А по поводу эфиров, так как раз некоторые каналы сами платят за выступление политиков.
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покажи мне такие каналы, и бедная у тебя семья если она вообще у тебя есть если ты деньги тратишь на всякую хуйню
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Это вы о 5 ом канале?
Я его там после ссоры с "лучшим другом" не видел.
На канале ахметки тоже не было.....
Т.е. на каналах из первой 10ки олигархов его не показывали?
Тогда вы о чем вообще?
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Заебали все кто с этим гастролером носится, если он такой пиздатый президент был если столько хорошего сделал для своей страны почему же так боится туда поехать? Было бы странным если бы Гавел или Валенса проведя реформы бежали из своих стран в эмиграцию.
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золотые слова, ёмко и точно! и что же скажут саакодрочеры на это? аж... ничего по сути, лишь плеваться будут))
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то не реформы где он никого не тронул, то совок с кредитами америки и ес. а может в Польше не было коррупции и не воровали с бюджета как здесь? а? это месть советских парт номенклатурщиков которых он не успел добить.
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А кому охота сидеть по надуманным обвинениям?
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сумно, ой сумно..бо М1ХО б1льше дов1ри н1ж до ус1э1 жопозиц11- чому до не1 нема кому д1ла..чому ходять на вол1 мураэви, раб1новичи, шухричи, бо1ко, в1лкули...чому ?????....не шийте М1ХО того, чого, не маэ...бо будемо вимагати ус1х вас шкирякыв пройти через детектор брехн1 та через нього ще 1 ус1х деп1тутав перепускати...пройшов зранку детектор брехн1- заходиш у ВР, н1- повна конф1скац1я усьго нагробованого....
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У вас перекладач заглючив. Хоч редактуйте те що пишете.
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доказал михо что жопу хорошо умеет лизать
Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 3679
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Ну и что тут особенного? Абсолютно ничего. Единственное только то, что только падла может выносить на публичные обсуждения частные, личные записки.
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Ой, какие-же страшные слова он написал, сразу из текста видно, что они могли принадлежать только коррупционеру Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 6663
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из этого письма видно что он ничтожество, только и всего а коррупционером может быть каждый
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Что-то порядок действий генпрокуратуры какой-то идиотский. Сначала Луценко утверждает, что пленки не поддельные и являются доказательством. Даже размахивает ими в раде. Потом после того, как Луценко со стопроцентной увкренностью говорит об этом, назначают экспертизу, чтобы доказать, что неподдельные. А нельзя ли было сделать наоборот? Сначала экспертиза, а потом по ее результатам что-то орать?
И потом. Экспертиза должна быть международной, то есть независимой, а не ручной. Дай им идеальные записи без всякого стороннего дребезга, с сотношением S/N тысяч сто, и они, ГПУшные кудесники при нынешней технике и направлении собственных мозгов садить невинных и награждать виновных, состряпают из них новые пленки разговоров с Курченко. И будут сравнивать потом голос Саакашвил с тем же голосом Саакашвили.
Только независимая международная экспертиза.
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Согласен на все 100.
Но вы забыли, что под эти пленки под "замес" попали все недовольные властью, люди на Майдане, Самопомощь, БЮТ, и т.д.
Все они "проплаченные проститутки Курченка", вражьи запроданцы , страшнее РПЦ МП (так как против МП власть вообще ничего не имеет), ДРГ, которое подорвало торговлю с "нашымы людьмы" из лугандона, и обвалило экономику Украины.
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Ладно если бы по "пересічний громадянин" делали. А вот в Михо образцов голоса хоть завали все экспертизы на несколько лет работой хватит. Причём в свободном доступе.
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И да, где экспертиза самой записи. К примеру на предмет монтажа.
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Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк.

А надання зфальшованого запису спочатку мусорами (начебто коли Саакашвілі розмовляв з Мазепіним), а потім фсбушниками (коли монтування видно уже навіть самим тупим свідкам секти "життя по-новому") - це не приклад злочинів???
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Цей дебіл Шкіряк не може зрозуміти, що у діях Саакашвілі нема складу злочину. Його діяльність дозволена Конституцією!
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странно, они утверждали,что на пленках голос Саакашвили, на основании чего? генАлкаш аж слюной брызгал доказывая аутентичность пленок, и вдруг такой пердимонокль на закате карьеры.
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Ооо, Шкиряк катмандунский вместе с пашинским и еще 10 особами - это сила!!!
Таким палец в рот не клади!
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Павливно, вы спам проверяете? Тот шо 13 Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 4181
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Данное заявление Шкиряка - очередное свидетельство о его идиотизме. Сколько можно предъявлять неопровержимые свидетельства?!? Шкиряк, астанавись!
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Чего он чушь несет? Образцов голоса Саакашвили в свободном доступе хоть завались.
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Хто з них дво дебіл, Шкіряк або Зорян? Який склад злочіну у Саакашвілі? Що він займається громадстько-політичною діяльністю?
Країна з Баригою до 2019го не дотягне, Барига її вб'є. Треба йти на дострокові ще цієї весни. Якщо вже всі переконались, що Порошенко - агент Кремля, то навіщо тягнути ще рік??? Негайна відставка!!! Дострокові президентські!!! А слідом і парламентські.
Переконаний, що все треба робити мирно, але твердо і масово. Причеплений до грудей стікер з емблемою дострокових президентських буде ефективний і призведе до відставки Порошенко, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним.
А стріляти один в одного - нехай в Москві стріляють. Громадянська нам не потрібна.
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А зразки своїх фотографій та відео він не зажав часом, ато так усе слідство розвалить Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 3777
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк
 
 
 
 
 
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