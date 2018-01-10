Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для экспертизы - свидетельство его причастности к преступлению, - Шкиряк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"То есть, этим шагом он фактически подтверждает, что голос на пленке в разговоре с Курченко, которую продемонстрировал Генпрокурор, принадлежит именно ему. Точка. Хотя на самом деле это гораздо больше нужно именно для него, если он действительно хочет доказать, что невиновен и считает, что пленки фальсифицированы. Ведь следствие своих выводах не сомневается. А при таких обстоятельствах, человек, который точно уверен в своей правоте и невиновности, никогда бы не прибегал к таким актам истерии, трусости и постоянного уклонения от следственных действий. Наоборот, очень бы пыталась сотрудничать и активно доказывать свою непричастность", - уверен Шкиряк.
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"Но Саакашвили отказывается предоставлять образцы голоса, потому что прекрасно знает, что любая международная экспертиза (в том числе с привлечением лучших международных экспертов) в очередной раз докажет, что преступные намерения против украинского государства с Курченко обсуждал именно он. Поэтому просто пытается затягивать время проведения необходимых следственных действий, банально врет и манипулирует. Рассчитывает на возможность избежать ответственности с помощью очередных пустых деклараций о "фальсификации и компеляции", о "предательстве и репрессиях", а также других манипулятивных информационных технологий. А суть проста - рыльце в пуху. Значит, деньги в антигосударственного ОПГ Януковича-Курченко для дестабилизации Украины брал. Вот и все. Занавес", - отмечает Шкиряк.
Не ломайте презику и Ко с шокотроллями схемы. Они уже давно все "доказали" и "осудили виновных". Прицепили к Михо всех недовольных, Самопомощь, Балькивщину - всех обвинили в работе на рашку.
Самопомощь вообще страшнее РПЦ МП. МП не преследуют, а Соболев и Ко - вообще террористы подорвавшие украинскую экономику.
БОЖЕ какой бред я несу...... Настроение жопошное.
......
Только потом заглавие оторвали и получилась малява.
Так и здесь могут сработать запросто с голосовыми пробами.
запись смонтирована, даже если использован настоящий голос, то
образцы не помогут,
шкиряк подонок, как и прочая рошеновская падаль
..
В Грузии он был точно таким же. Везде бегал с камерами лично. Трусил местных чинуш. И всё под телекамеры. Ну уж такой он эмоциональный грузин. И как правило эмоциональные люди бесхитростные.
Тут многим плевать на Сааку, но большинство прекрасно понимают что это дело топорно шито белыми нитками.
Правильно Михо делает,пусть извозятся в своём дерьме сами.
Во вторых грузин так сцит от этих пленок что даже не требует международных экспертиз.
Более того, сам Луценко обещал международную экспертизу, и опять наипал всех проводя свою карманную.
После того как позавчера наши доблестные следователи подбросили патроны беларусу, вы будете верить нашим органам правопорядка? Я - нет. Они себя дискредитировали до следующей полной перезагрузки.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Ничего он, ни кому не должен.Если суд примет во внимание эти плёнки,тогда можно требовать международной экспертизы и не голосов,а в целом плёнки.А вы думаете в мире не знают,что у нас происходит?
Ха ха ха. Хорошо раз так то почему Сакакшвиль не хочет добровольно провести международную экспертизу пленок?Так сказать макнуть Петю в грязь? "А вы думаете в мире не знают,что у нас происходит" Все хоршо знают по тому даже никто не говорит о сакшвиле. А сам грузин от уверености даже в голандию удрать хочет))).
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это он в личной беседе сказал?
ВЫ В СВОЁМ УМЕ???
Вы тут несёте такую чушь, что на голову не налазит.
Саакашвили должен делать экспертизу... Ну не Саакашвили, презумпцию невиновности у нас ещё ни кто не отменял. Так же как и 63-ю статью Конституции.
Будет международные независимая экспертиза будет и образец голоса.
З.Ы. На последних выборах Президента Шкиряк набрал аж 0,02%. Т.е. за него проголосовали только его родственники.
А по поводу эфиров, так как раз некоторые каналы сами платят за выступление политиков.
Я его там после ссоры с "лучшим другом" не видел.
На канале ахметки тоже не было.....
Т.е. на каналах из первой 10ки олигархов его не показывали?
Тогда вы о чем вообще?
И потом. Экспертиза должна быть международной, то есть независимой, а не ручной. Дай им идеальные записи без всякого стороннего дребезга, с сотношением S/N тысяч сто, и они, ГПУшные кудесники при нынешней технике и направлении собственных мозгов садить невинных и награждать виновных, состряпают из них новые пленки разговоров с Курченко. И будут сравнивать потом голос Саакашвил с тем же голосом Саакашвили.
Только независимая международная экспертиза.
Но вы забыли, что под эти пленки под "замес" попали все недовольные властью, люди на Майдане, Самопомощь, БЮТ, и т.д.
Все они "проплаченные проститутки Курченка", вражьи запроданцы , страшнее РПЦ МП (так как против МП власть вообще ничего не имеет), ДРГ, которое подорвало торговлю с "нашымы людьмы" из лугандона, и обвалило экономику Украины.
А надання зфальшованого запису спочатку мусорами (начебто коли Саакашвілі розмовляв з Мазепіним), а потім фсбушниками (коли монтування видно уже навіть самим тупим свідкам секти "життя по-новому") - це не приклад злочинів???
Таким палец в рот не клади!
Країна з Баригою до 2019го не дотягне, Барига її вб'є. Треба йти на дострокові ще цієї весни. Якщо вже всі переконались, що Порошенко - агент Кремля, то навіщо тягнути ще рік??? Негайна відставка!!! Дострокові президентські!!! А слідом і парламентські.
Переконаний, що все треба робити мирно, але твердо і масово. Причеплений до грудей стікер з емблемою дострокових президентських буде ефективний і призведе до відставки Порошенко, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним.
А стріляти один в одного - нехай в Москві стріляють. Громадянська нам не потрібна.