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Все про:запрет (1172) кино (1045) Министерство культуры и туризма (280) суд (20241) Госкино (86)

 Канал "1+1" подал в суд на Госкино и Минкульт из-за запрета "Сватов"

Телекомпания "1+1" подала иск к Министерству культуры Украины и Госагентству по вопросам кино (Госкино) относительно серала "Сваты" студии "Квартал 95".

Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины" относительно включения в этот перечень гражданина РФ Федора Добронравова", - говорится в сообщении.

Также "1+1" просит суд признать противоправным и отменить приказ Госкино об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования сериала "Сваты", в котором снимается Добронравов.

Суд рассмотрит иск 15 февраля.

29 ноября Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала "Сваты", снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

22 ноября стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову из-за его антиукраинских публичных заявлений и многочисленных посещений временно оккупированного Крыма.

28 ноября Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3043528
 
 
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так зеленскому нада было исполнителям ролей обьяснить ситуацию...а не поддакивать им в вяличии губонепереплюйском.
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а кто там поддакивал? 95-й сказал " если там кому-то что-то в голову стукнуло вякнуть тупость- то кто ему доктор и при чем тут фильм?"
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Причём тогда все остальные фильмы? Пореченков, Олобыстин и остальна яшваль? Закон один для всех!!!
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да мне вообще не интересно то всё. я из "95-го" смотрю "Квартал" и "лигу смеха"
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Украина запретила украинский фильм. как-то тупо вышло..
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тю...ты пощитай скока в расейке расейских сайтов позакрывали Канал "1+1" подал в суд на Госкино и Минкульт из-за запрета "Сватов" - Цензор.НЕТ 6321.измеритель тупизны некалиброванный
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А что кроме осутствия вышиванок ты увидел в нем украинское? Или бухарь в главной роли для тебя это украинец а не руснявый каждый день заливающий бак
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где ты там украинца увидел? оно типично- воронежское.
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А у нас що забороняють шедеври Фелліні, Тарковського чи Джармуша?

Забороняють відвертий шлак для бидла...
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А яким боком канхвети до серіалу???

А взагалі все просто - хай заберуть із серіалу актора, який українців ображав, і показують його далі.

От Картковий будинок ж не перестали знімати після того, як Спейсі вигнали через сексуальні домагання.
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А що у цьому фільмі українського?

Мова? Ні!
Актори? Ні! (принаймні не всі)
Менталітет персонажів? Теж ні!
Музика? Теж ні!
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Фильм в полной мере отображает жизнь ватников - обывателей, которые кроме как сходить в магаз и опохмелится никаких других планов для себя не ставят. и не задумываются ни над какими проблемами в мире!
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Посмотри сериалы на Интере или Украине. Там вообще мерзость
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В сортах г...вна не разбираюсь)))

Для мене серіали - це Гра престолів, Хаус, Картковий будинок, Теорія брехні і тд. Із комедійних - Друзі чи містер Бін, порівняйте їх зі Сватами.
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Ты себе противоречишь

А що у цьому фільмі українського?
Мова? Ні!
Актори? Ні! (принаймні не всі)
Менталітет персонажів? Теж ні!
Музика? Теж ні!
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Емм, а де я писав, що я не дивлюся неукраїнське? Я писав, що конкретно у нібито українських сватах насправді українського нічого нема - їх навіть знімають в Білорусі...
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То на них потрібно в суд подати, роками нав'язуть цей "шедевр".
На інтер також.
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Сплошные манипуляции. Как Зеленский вообще может ходить в туалет, когда война. Покажите, гда в Сватах высмеивание украинцев. Видимо, хорошо Квартал прошелся по Порошенко, если порохошавки подняли такой вой
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Это дерьмо уже давно мозг нндалеким засирало, хватит транслировать низкопробное творчество зеленского.
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что,обидно как порохла в "Квартале" опускают? по делу опускают.
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Квартал не закрыт
и спокой но переводит свои заработанные деньги в ошфоры по месту регистрации
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а шо, квартал не в офшорах зарегистрирован ?

это ни для кого не тайна и ничего предосудительного тут нет.
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Нормальні українці йдуть у кіно на Кіборгів!

Бидло дивиться сватів!
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Вскоре кончится Беня и соответственно карлик вовка еврейского происхождения исчезнет со своим говнотворчеством.
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Что полезного несет это сериал, чему учит, может учит любить Украину, может призывает защищать Украину. Нет. Главный герой это сериала лютой ненавистью ненавидит Украину и ее народ, готов при случае убивать украинцев. Поэтому, считаю правильным, что запретили это сериал.
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Дорогі українці я би хотіла бачити у РОСІЇ хоча, один канал українською мовою, чи у росії живе менше українців ніж в україні ...........ми 26 років самостійна незалежна держава, а гидко дивитися на телевезійні програми козлячої мови кацапстану чому ? ми свого цураємося ,своєї культури історії і мови позорище .В телеканалі маячить прапор україни ,а мова рускокозляча ...скільки будимо сліпими котами прозрійте ,ні одна кацапська наволоч неговорить українською всьо ліквідовано .............невже ми телевізори маємо дивитися русскою мовою схаменіться, ми не держава ми САВОК КАЦАПІВ ...........Росія катує народ но ми не можемо покаятися і стати гордою нацією ....Нехай 1+1 поставить прапор росії тоді недурить народ УКРАЇНИ .....чому? в росія мова росії і крапка і національностей тисяча ,а Україна савок РФ....мову знайте росії ніхто нікому не забороняє но дивишся канал 1+1 всьо кацапокозлячі мови чому ?ми себе не поважаємо .........ми не українці ми себе неповажаємо а росію ,а хліб їмо то України................серце кров'ю обливається таке бачити
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Канал 1+1 стал похож на женщину из немецкого фильма для взрослых, после того как его регулярно по субботам стал э... э..., пользовать, целый квартал в позе номер 96. Канал "1+1" подал в суд на Госкино и Минкульт из-за запрета "Сватов" - Цензор.НЕТ 4934
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то тебе обидно что в "квартале" порохлу суют полный рот
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Да, ты прав, эти квартальные ублюдки гадят не только на нашего президента Порошенко но и обсырают все страну Украину. Место всего этого кодла в соседней на параше.
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Квартал российский тупой юмор.Юмор на обсирание.І вина українців,у яких гумор дійсно з підколкою,але без образ,в тому,що нема у нас людей,які хочуть пробитися в житті і створит,купити канал на телебаченні.Хоча в інтернеті є багато дійсно українських блогерів,з українським гумором.
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Любят на "1+1" дебилов, ой как любят! Вменяемый человек сам не будет это гавно смотреть, а вот дебилам непременно надо втюхать эту ватную муть.
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Госкино и Минкульт всё правильно сделало,если делать для кого-то исключения это только породит вседозволенность и другие телеканалы и их собственники буду "чихать" на законы Украины ради сиюминутной выгоды.
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1+1 выгребная яма, которую смотрят ватные идиоты.
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От знаєте, політичний гумор Зеленському дуже добре дається, а от Свати вони, таке враження, лівою ногою ваяли...
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Не 1+1, а саме оті "квартали" і все що від них походить. Те що заборонили жувачку для осіб на межі маргінальності - правильно і ще раз правильно.
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Почему не запретят Рошен, ведь в России его едят внесенные в списки
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нормальные люди сейчас в Украине смотрят Киборгов ...люмпленам Сватов подавай
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Послушай, номерной нелюмпен. На Киборгов я и все мои друзья сходили с самого начала. Но это не повод, чтобы порохошавки закрывали рот Кварталу, потому что он критикует вора-барыгу, наживающемуся на крови во время войны. Где возмущение, что сепары едят Рошен, прямое предательство. Сваты были неплохи первые 2-3 сезона, потом началось высасывание из пальца, но все равно простая комедия
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послушай,не номерной люмплен.Закрыли совковых Сватов,а не изрыгания проплаченного Беней квартала.
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Що найцікавіше - канал "1+1" звичайно виграє (оскільки там потужна команда юристів) позов в Госкіно і в Мінкульта , але нам про це , як завжди , забудуть сказати ... Канал "1+1" подал в суд на Госкино и Минкульт из-за запрета "Сватов" - Цензор.НЕТ 9216
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и правильно...не один же бесконечный сериал "Кумы" смотреть укаринцам
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Кумы и Семья. И новые серии все снимаются и снимаются
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або є якась "ліцо" котра стукає, і модер підспівує, або я за місяць щось пропустив. але видалили наступні пости, в яких я толєрантно назву ворогів "росіянами"
1) кац росіяни напали на Крим, позорно зрізавши шеврони і без усіляких опізнавальних знаків окрім бурятських мор ліц, не змінює сам факт окупації мокш росіянами української землі;

2) цыц, маковка, не кипятись. в самом сериале звучат антиукраинские фразы - и за это можно закрывать.например, где киркоров приехал на завод Массандры, а ему говорят, что это "венец русскага винаделия"
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я так понимаю удаляли того идиотика ,которому вы отвечали ,за одно и ваши коменты под раздачу попали - так всегда делают,удаляют диалог полностью
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Так и тащат кацапские фильмы на украинское ТВ, только бабло их интересует, мрази.

Пора уже снимать сериал "Кум Путина и другие любители Рашки". Вон сколько уже украинских ватников Путлера поддерживают.
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в общем зеленский так и хочет лишиться финансирования Украиной(17 млн) своего очередного "шедевра" про любоФ
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Якщо б 1+1 раніше запустило канал на-кшталт ПарамаунтКамеді, та привчила глядачів до якісного гумору, а не дебільного совкового від квартал-зеленського, то не було б і необхідності закуповувати таке лайно для тупорилих як свати!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКанал "1+1" подал в суд на Госкино и Минкульт из-за запрета "Сватов"
 
 
 
 
 
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