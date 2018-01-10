 Канал "1+1" подал в суд на Госкино и Минкульт из-за запрета "Сватов"

Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины" относительно включения в этот перечень гражданина РФ Федора Добронравова", - говорится в сообщении.

Также "1+1" просит суд признать противоправным и отменить приказ Госкино об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования сериала "Сваты", в котором снимается Добронравов.

Суд рассмотрит иск 15 февраля.

29 ноября Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала "Сваты", снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.



22 ноября стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову из-за его антиукраинских публичных заявлений и многочисленных посещений временно оккупированного Крыма.



28 ноября Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства.