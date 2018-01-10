 Канал "1+1" подал в суд на Госкино и Минкульт из-за запрета "Сватов"

Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины" относительно включения в этот перечень гражданина РФ Федора Добронравова", - говорится в сообщении.
Также "1+1" просит суд признать противоправным и отменить приказ Госкино об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования сериала "Сваты", в котором снимается Добронравов.
Суд рассмотрит иск 15 февраля.
29 ноября Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала "Сваты", снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
22 ноября стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову из-за его антиукраинских публичных заявлений и многочисленных посещений временно оккупированного Крыма.
28 ноября Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства.
Забороняють відвертий шлак для бидла...
А взагалі все просто - хай заберуть із серіалу актора, який українців ображав, і показують його далі.
От Картковий будинок ж не перестали знімати після того, як Спейсі вигнали через сексуальні домагання.
Мова? Ні!
Актори? Ні! (принаймні не всі)
Менталітет персонажів? Теж ні!
Музика? Теж ні!
Для мене серіали - це Гра престолів, Хаус, Картковий будинок, Теорія брехні і тд. Із комедійних - Друзі чи містер Бін, порівняйте їх зі Сватами.
А що у цьому фільмі українського?
Мова? Ні!
Актори? Ні! (принаймні не всі)
Менталітет персонажів? Теж ні!
Музика? Теж ні!
На інтер також.
и спокой но переводит свои заработанные деньги в ошфоры по месту регистрации
это ни для кого не тайна и ничего предосудительного тут нет.
Бидло дивиться сватів!
1)
кацросіяни напали на Крим, позорно зрізавши шеврони і без усіляких опізнавальних знаків окрім бурятських морліц, не змінює сам факт окупації мокшросіянами української землі;
2) цыц, маковка, не кипятись. в самом сериале звучат антиукраинские фразы - и за это можно закрывать.например, где киркоров приехал на завод Массандры, а ему говорят, что это "венец русскага винаделия"
Пора уже снимать сериал "Кум Путина и другие любители Рашки". Вон сколько уже украинских ватников Путлера поддерживают.