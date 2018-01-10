 В 2017 году значительно ухудшилась ситуация с правами человека в оккупированном Крыму, - правозащитники

"Анализ за год продемонстрировал, что в Крыму продолжается преследование активистов, в том числе и по религиозным и этническим признакам. Кроме того, увеличились ограничения свободы мирных собраний", - цитирует Цензор.НЕТ сайт Крымской правозащитной группы.

В 2017 году в оккупированном Крыму зафиксированы минимум 19 административных арестов по политическим причинам, не менее 25 человек на тех же основаниях стали фигурантами уголовных дел.

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Усилилось давление на свободу выражения мнений. В частности, зафиксировано начало уголовных дел за посты и комментарии в социальных сетях. Уголовные дела за публикацию в соцсетях начаты против пяти человек, несколько человек арестованы. Наказывали за публикации в социальной сети также и административными арестами.

В 2017 году аналитики зафиксировали значительное ухудшение ситуации с оказанием медицинской помощи заключенным, что в некоторых случаях приравнивается к пыткам. Кроме того, проблемы с оказанием медицинской помощи и бесчеловечные условия в местах несвободы является причиной постоянного ухудшения здоровья многих заключенных в оккупированном Крыму.

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"Важно отметить ухудшение ситуации с соблюдением международного гуманитарного права. В 2017 году значительно увеличилось количество крымчан, мобилизованных в армию РФ. Если в 2016 году их было около 3100 человек, то за 2017 год в армию РФ отправили уже немного меньше 5000 новобранцев из Крыма. Всего за время оккупации в Вооруженные силы РФ мобилизовали около 10000 крымчан. При этом в 2017 году начато по меньшей мере четыре уголовных дела за уклонение от службы в армии. Два дела - в Симферополе, один - в Севастополе, один - в Ялте. В трех из них вынесены приговоры. Крымчане Трош и Бахолдин были приговорены к штрафам в размере 25 000 рублей каждый, даже наличие судимости не освободило их от обязательной службы в оккупационных вооруженных силах", - говорится в отчете.

В 2017 году наблюдалась тенденция, когда политическое преследование активистов осуществлялось по уголовным статьям о вымогательстве, хранении оружия. Обыски в домах активистов совершали под предлогом поиска оружия или расследования возможных терактов, установлению личностей "террористов".

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Некоторые случаи преследований стали использоваться пропагандистами РФ для создания негативного имиджа Меджлиса и крымскотатарского народа в целом.

В "деле крымских мусульман" появилось еще десять задержанных. Шестерых из них обвиняют в участии в организации Хизб ут-Тахрир (определенная в РФ как террористическая), четырех - в участии в организации Таблиги Джамаат (определенная в РФ как экстремистская). Сейчас девять из них содержатся под стражей в СИЗО Симферополя, один находится под домашним арестом. Родственников прекратили пропускать на судебные заседания. Почти все заседания этого года проходили в закрытом режиме.

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Оккупационные власти значительно усилили ограничения свободы мирных собраний. В частности, только за участие в одиночных пикетах 14 октября задержали не менее 49 человек. В дальнейшем оштрафовали 75 человек. Общая сумма штрафов для тех, кто вышел на пикеты в этот день, составила 790 000 рублей. За один день, 18 декабря, в оккупированном Крыму произошло 65 судебных заседаний по таким делам. Для сравнения, общая сумма административных штрафов за нарушение свободы мирных собраний за весь период оккупации составила более 3500000 рублей.

"Цифры, приведенные в этой публикации, могут не отражать полную картину ущемления прав человека, так как часть таких фактов не зафиксировано в открытых источниках и остается в тени", - подчеркивают правозащитники.