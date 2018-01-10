 Польский завод, где работников-украинцев заставили носить сине-желтую униформу, проверит инспекция труда, - "Укринформ"

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ офиса официального представителя на запрос издания.
"Уполномоченный по гражданским правам автоматически инициировал рассмотрение этого дела. Спикер обратится к окружному инспектору труда в Варшаве о проведении соответствующей проверки. Ее результаты будут основанием для анализа этого дела и возможных дальнейших действий уполномоченного", - сообщили в офисе представителя гражданских прав Польши.
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В Lindab работают 200 человек, в том числе 40 украинцев. Польские сотрудники тоже носят разную форму, но цвет одежды зависит от того, в каком отделе работает сотрудник. Зато все украинцы, независимо от отдела работают, носят сине-желтую форму.
Эта ситуация вызвала недоумение у одного из международных контрагентов польского предприятия. Поэтому он сообщил об этом случае организацию по противодействию расизму "Никогда больше". Это дело получило широкую огласку в польских СМИ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Якщо всього 200 працівників, то всі знають хто є хто і виділяти українців однією уніформою було не варто, бо такий підхід нагадує нацистів.
Кстати, в этой теме комментаторы в основном поддержали производителя футболок.
Что сейчас скажете? )
Министерство труда оттраxает эту фабрику и они заплатят солидный штраф, после чего раздраженные акционеры уволят тех, кто придумал идиотскую форму.
Це якби тут імігрантам теж казали на роботі носити спеціальну форму, щоб відрізняти від місцевих ? А біженцям же інакшу ?
Придурки. Ох і бахне ж вас одного дня.
Слишком легко им досталась нынешняя государственность.