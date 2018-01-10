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 Польский завод, где работников-украинцев заставили носить сине-желтую униформу, проверит инспекция труда, - "Укринформ"

Уполномоченный по гражданским правам Польши просит местную инспекцию труда проверить предприятие Lindab близ Варшавы.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ офиса официального представителя на запрос издания.

"Уполномоченный по гражданским правам автоматически инициировал рассмотрение этого дела. Спикер обратится к окружному инспектору труда в Варшаве о проведении соответствующей проверки. Ее результаты будут основанием для анализа этого дела и возможных дальнейших действий уполномоченного", - сообщили в офисе представителя гражданских прав Польши.

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На международном предприятии Lindab, специализирующемся на производстве крыш, водосточных и вентиляционных труб, украинские работники обязаны носить сине-желтую рабочую форму. Директор предприятия утверждает, что это облегчает коммуникацию, а эксперты считают это проявлением дискриминации по национальному признаку.

В Lindab работают 200 человек, в том числе 40 украинцев. Польские сотрудники тоже носят разную форму, но цвет одежды зависит от того, в каком отделе работает сотрудник. Зато все украинцы, независимо от отдела работают, носят сине-желтую форму.

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Эта ситуация вызвала недоумение у одного из международных контрагентов польского предприятия. Поэтому он сообщил об этом случае организацию по противодействию расизму "Никогда больше". Это дело получило широкую огласку в польских СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3043473
 
 
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В Lindab работают 200 человек, в том числе 40 украинцев. Источник: https://censor.net.ua/n3043473
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Якщо всього 200 працівників, то всі знають хто є хто і виділяти українців однією уніформою було не варто, бо такий підхід нагадує нацистів.
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Что хотят, то и делают в своем государстве, их туда никто не звал.
Кстати, в этой теме комментаторы в основном поддержали производителя футболок.
Что сейчас скажете? )
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Что тебе сказать.
Министерство труда оттраxает эту фабрику и они заплатят солидный штраф, после чего раздраженные акционеры уволят тех, кто придумал идиотскую форму.
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Аха! Ты форму не забудь погладить! Нерабы! Ахахахаха!
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багато ієрогліфів ти сьогодні вивчило?
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Да, но только если Польша хочет быть в ЕС и причисляться к цивилизованным странам, она должна придерживаться определенных норм, в них принятых. Негров/мусульман во Францию/Германию, к примеру, тоже "никто не звал". Тем не менее, им там созданы благоприятные условия для жизни. Порой даже через чур благоприятные, за счет интересов местного населения.
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На счет футболок скажем, что эта тема не сопоставима с темой про футболку. На футболке нет призыва "белые футболки- для белых людей".
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зап....ився , на любих цехах відомо всім хто якої національності , тут однозначна дискримінація
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При не уважении к полякам в кое каких вещах,мне очень нравиться,что на территории их страны успешно работает эталон закона и порядка ЕС)
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Саме тому власнику підприємства зробили це зауваження.
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Насправді подібних дискримінацій було дуже багато,найголовніще це дати розголос і прийде спаведливість)))Чого тільки варта офіша у польському супермаркеті,що українці будуть обшукуватись....Я кілька разів по дрібницям там стикався із поліцією(ну там метр не дійшов на пішохідному і загорілось червоне світло чи щось подібне...)але завжди заздрив ось такому порядку і вже не можу звикнути,що у нас усе по іншому
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Я теж був у Польщі і все бачив. Але поляки при цьому виправляють помилки, а у нас є свої недоліки, які не хочуть бачити.
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В очередной раз , хрясь по сфыному рылу ссаной тряпкой!
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а ти з пляшки не вставай без дозволу хазяїна дага - не будеш покараний
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У поляків, по ходу, дах конкретно тече.
Це якби тут імігрантам теж казали на роботі носити спеціальну форму, щоб відрізняти від місцевих ? А біженцям же інакшу ?
Придурки. Ох і бахне ж вас одного дня.
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Поляки не сделали никаких выводов из прошлого.
Слишком легко им досталась нынешняя государственность.
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Те люди которые едут на заработки тем более в не дружелюбные по отношению к нам страны, должны быть морально подготовлены к различного типа неудобствам и порой даже к унижениям , взамен на то, что им дают заработать, по более чем в своей стране, в основном это касается лишь только низкоквалифицированных работников ,не думаю, что например программисту или квалифицированному спецу с которыми вынуждены считаться и уважать , подобное навяжут носить
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольский завод, где работников-украинцев заставили носить сине-желтую униформу, проверит инспекция труда, - "Укринформ"
 
 
 
 
 
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