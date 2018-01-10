EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Экономика
  388  7
Все про:декларация (931) доходы (475) Минфин (1166)

 Минфин предлагает обязать состоятельных украинцев ежегодно подавать декларацию, - законопроект

Министерство финансов Украины разработало проект закона, определяющий критерии физических лиц с высокими доходами.

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами" разработан Министерством финансов Украины во исполнение подпункта 5 пункта 3 раздела I Плана мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на документ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко задекларировал более 1 миллиона гривен дохода в виде процентов от своего банка

Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести владельцев крупных предприятий-налогоплательщиков, которые прямо или косвенно владеют 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировавшего доход за предыдущий налоговый (отчетный) год в размере 10 и более миллионов евро. Зажиточными также предлагается считать граждан, общий годовой налогооблагаемый доход которых за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.

Кроме того, министерство предлагает обязать таких украинцев ежегодно подавать декларации о доходах и установить повышенный уровень ответственности за их несвоевременное представление.  

Источник: https://censor.net.ua/n3043472
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лисандр (…) советовал (…) обманывать взрослых людей клятвами, как детей игральными костями.
 показать весь комментарий
 
Який сенс в цих деклараціях якщо створений НАПК не може реально перевірити навіть декларації найвищих чиновників та депутатів? Поки НАПК не працює і не притягає до відповідальності найвищих чиновників - Президента, спікера та депутатів ВРУ, Генпрокурора та його прокурорів, міністрів та чиновників, який сенс в цих деклараціях? Досі немає реального механізму боротьби з корупцією, а все що створює влада - це фейк! Навіщо нам нові фейки?
 показать весь комментарий
 
Cуд Амстердама прийняв рішення заморозити активи на території Нідерландів СКМ, "Метінвест" і ДТЕК, які належать олігарху Рінату Ахметову.

==================================
Цензор, спите ????

Тут такі важливі новини з Амстердаму! Татарина - гудка поповній ї....б...у....ть, а ви такі новини пропускаєте! Минфин предлагает обязать состоятельных украинцев ежегодно подавать декларацию, - законопроект - Цензор.НЕТ 3916
 показать весь комментарий
 
 
Треба змінити податкове законодавство та зробити прогресивну шкалу податків для платників, які мають високі доходи.
 показать весь комментарий
 
 
Надо ввести налог на деньги дифференцированный и отменить все остальные налоги на воздух.
 показать весь комментарий
 
Луценко=Луценко=Луценко=Луценко=Луценко=Луценко=Луценко=Луценко=\

С 1 января 2018 года вступил в силу закон, позволяющий руководителям украинских банков не иметь профильного высшего образования. Документ, направленный на упрощение ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг был опубликован в официальной газете парламента "Голос Украины", передают "Украинские новости". Данным законом внесены изменения в статью 42 закона "О банках и банковской деятельности", которая устанавливает требования к руководителям банков. К руководителям банка относятся председатель, его заместители и члены совета банка, председатель, его заместители и члены правления банка, главный бухгалтер и его заместители. Отныне, чтобы стать руководителем украинского банка, достаточно иметь только высшее образование.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинфин предлагает обязать состоятельных украинцев ежегодно подавать декларацию, - законопроект
 
 
 
 
 
 вверх