 Минфин предлагает обязать состоятельных украинцев ежегодно подавать декларацию, - законопроект

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами" разработан Министерством финансов Украины во исполнение подпункта 5 пункта 3 раздела I Плана мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на документ.
Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести владельцев крупных предприятий-налогоплательщиков, которые прямо или косвенно владеют 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировавшего доход за предыдущий налоговый (отчетный) год в размере 10 и более миллионов евро. Зажиточными также предлагается считать граждан, общий годовой налогооблагаемый доход которых за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.
Кроме того, министерство предлагает обязать таких украинцев ежегодно подавать декларации о доходах и установить повышенный уровень ответственности за их несвоевременное представление.
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Цензор, спите ????
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С 1 января 2018 года вступил в силу закон, позволяющий руководителям украинских банков не иметь профильного высшего образования. Документ, направленный на упрощение ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг был опубликован в официальной газете парламента "Голос Украины", передают "Украинские новости". Данным законом внесены изменения в статью 42 закона "О банках и банковской деятельности", которая устанавливает требования к руководителям банков. К руководителям банка относятся председатель, его заместители и члены совета банка, председатель, его заместители и члены правления банка, главный бухгалтер и его заместители. Отныне, чтобы стать руководителем украинского банка, достаточно иметь только высшее образование.