 В среду могут заблокировать дороги к границе на Львовщине, - ГФС

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее предупреждение распространила пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области.

"Вниманию граждан, субъектов внешнеэкономической деятельности! По предварительной информации, распространенной в социальной сети Facebook и СМИ, 10 января этого года запланировано блокирование дорог, ведущих к пунктам пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения, расположенных на Львовщине, в частности, "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчова" и "Шегини - Медыка", - говорится в сообщении.

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По информации ведомства, акция направлена на то, чтобы привлечь внимание к изменениям в налогообложении таможенными платежами товаров, перемещаемых через границу Украины, и другим изменениям в законодательстве, вступившим в силу 1 января 2018 года.

Тех, кто планирует путешествия за границу, просят принять к сведению эту информацию и следить за обновлениями на facebook-странице ГУ ГФС во Львовской области или на сайте.

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"В то же время, напоминаем лицам, которые планируют проведение этих акций, блокирование дорог является противозаконным и неприемлемым. Также такие действия создают неудобства для других граждан, которые пересекают государственную границу Украины, наносят потери субъектам внешнеэкономической деятельности, влияющие на уменьшение поступлений средств в госбюджет Украины, в частности, на финансирование социальных выплат и текущий ремонт дорог. В связи с этим руководство таможни просит граждан воздержаться от возможных неправомерных действий и выражать свои протесты в другой форме, не нарушая законы Украины", - резюмируют в пресс-службе.