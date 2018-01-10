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 Общество
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Все про:граница (2927) налоги (2346) таможня (1212) ГФС (2346)

 В среду могут заблокировать дороги к границе на Львовщине, - ГФС

Блокирование дорог, ведущих к пунктам пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения, запланировано на 10 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее предупреждение распространила пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области.

"Вниманию граждан, субъектов внешнеэкономической деятельности! По предварительной информации, распространенной в социальной сети Facebook и СМИ, 10 января этого года запланировано блокирование дорог, ведущих к пунктам пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения, расположенных на Львовщине, в частности, "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчова" и "Шегини - Медыка", - говорится в сообщении.

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По информации ведомства, акция направлена на то, чтобы привлечь внимание к изменениям в налогообложении таможенными платежами товаров, перемещаемых через границу Украины, и другим изменениям в законодательстве, вступившим в силу 1 января 2018 года.

Тех, кто планирует путешествия за границу, просят принять к сведению эту информацию и следить за обновлениями на facebook-странице ГУ ГФС во Львовской области или на сайте.

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"В то же время, напоминаем лицам, которые планируют проведение этих акций, блокирование дорог является противозаконным и неприемлемым. Также такие действия создают неудобства для других граждан, которые пересекают государственную границу Украины, наносят потери субъектам внешнеэкономической деятельности, влияющие на уменьшение поступлений средств в госбюджет Украины, в частности, на финансирование социальных выплат и текущий ремонт дорог. В связи с этим руководство таможни просит граждан воздержаться от возможных неправомерных действий и выражать свои протесты в другой форме, не нарушая законы Украины", - резюмируют в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3043471
 
 
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Теперь человек, желающий перевезти без налогообложения изделия на сумму 500 евро, обязан находиться на территории другой страны минимум 24 часа. А перерыв между такими шопинг-поездками должен составлять не менее трех суток. Если же гражданин пробыл за рубежом меньше суток, либо с момента последнего тура не прошло 72 часов, то он может без уплаты НДС и пошлин ввезти товар не более чем на 50 евро.
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" к изменениям в налогообложении таможенными платежами товаров Источник:https://censor.net.ua/n3043471"
Как такое вообще понимать?У нас зона свободной торговли с ЕС или хрень пойми что...?
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" Также такие действия создают неудобства для других граждан..." ??? А то что такие изменения в налогообложении создают неудобства гражданам - это по мнению ГФС фигня??? А что если и Европа не поймёт сей долбоебизм с новыми правилами и тоже заблокирует чё нибудь, а???Источник: https://censor.net.ua/n3043471
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ среду могут заблокировать дороги к границе на Львовщине, - ГФС
 
 
 
 
 
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