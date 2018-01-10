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 Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве

В четверг, 4 января 2018 года, 25-летний студент Дмитрий Витищенко ушел узнавать результаты экзамена и не вернулся.

Об этом пишет сестра пропавшего Лена Шулика на своей facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Представьте, что за две недели исчезает уже второй человек, которого вы знаете. Одну из них нашли, и те, кто в курсе, знают, что история без хеппи-энда. Так вот, лично мне сейчас страшно выходить на улицу, а я - не двухметровый студент-медик, в отличие от Димы, но он исчез. Вот вы представляете, куда может исчезнуть средь бела дня без свидетелей двухметровый парень крепкого телосложения? Нет? Я тоже нет", - говорится в сообщении.

Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве 01

Дмитрий Витищенко учился в Национальном медицинском университете имени А. Богомольца. 4 января, по данным сестры, ушел узнавать результаты экзамена. "Вероятно, в университет так и не дошел", - пишет Лена Шулика. Парню 25 лет, его рост - 1,9-2 м.

Всех, кто знает хоть что-то или видели этого человека, просят звонить по номеру: (093) 695-61-40.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043469
 
 
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Кожний випадок із зникненням людей має свої причини. Тому треба шукати людину орієнтуючись саме на ці причини.
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Основна причина зникнень - це торгівля людьми і органами. Вона живе і процвітає рясним цвітом.
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"Да/нє/понімаю"...
Не люблю коли розумні люди починають прикидатись і пишуть як тупі.
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