 Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве

Об этом пишет сестра пропавшего Лена Шулика на своей facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Представьте, что за две недели исчезает уже второй человек, которого вы знаете. Одну из них нашли, и те, кто в курсе, знают, что история без хеппи-энда. Так вот, лично мне сейчас страшно выходить на улицу, а я - не двухметровый студент-медик, в отличие от Димы, но он исчез. Вот вы представляете, куда может исчезнуть средь бела дня без свидетелей двухметровый парень крепкого телосложения? Нет? Я тоже нет", - говорится в сообщении.

Дмитрий Витищенко учился в Национальном медицинском университете имени А. Богомольца. 4 января, по данным сестры, ушел узнавать результаты экзамена. "Вероятно, в университет так и не дошел", - пишет Лена Шулика. Парню 25 лет, его рост - 1,9-2 м.

Всех, кто знает хоть что-то или видели этого человека, просят звонить по номеру: (093) 695-61-40.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Анастасия Ноздровская считает, что Россошанский выгораживает настоящего убийцу матери