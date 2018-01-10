 Климкин о расследовании убийств: системе нужно работать на предотвращение и одинаково относиться к каждому случаю

Об этом Павел Климкин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Убийцу Ирины Ноздровской нашли, но ее не вернуть. Важно, чтобы все вынесли урок из этой трагедии, чтобы система работала на предотвращение и каждое расследование было одинаково важным. Иначе у нас не останется гражданского общества и людей, способных бороться с несправедливостью", - подчеркнул он.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.