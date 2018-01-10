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 Климкин о расследовании убийств: системе нужно работать на предотвращение и одинаково относиться к каждому случаю

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что важно вынести урок из убийства юриста Ирины Ноздровской.

Об этом Павел Климкин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Убийцу Ирины Ноздровской нашли, но ее не вернуть. Важно, чтобы все вынесли урок из этой трагедии, чтобы система работала на предотвращение и каждое расследование было одинаково важным. Иначе у нас не останется гражданского общества и людей, способных бороться с несправедливостью", - подчеркнул он.

Климкин о расследовании убийств: системе нужно работать на предотвращение и одинаково относиться к каждому случаю 01

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. 

Источник: https://censor.net.ua/n3043465
 
 
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ого. менеджер рошена по международным связям уже и убийцу нашел. а авакоф только подозрение предъявил)))
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Я тоже в шоке. Ну зачем трындеть про правовое государство, когда все чиновники во главе с президентом, называют задержанного убийцей. Без следствия и суда.
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Климкин , ты лучше расскажи о своих РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ переговорах с Россией в течении 4 лет и КАКИХ ТАМ ТЫ достиг дипломатических успехов .
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09.01.18 13:00 Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим".

10.01.18 00:14 Климкин о расследовании убийств: системе нужно работать на предотвращение и одинаково относиться к каждому случаю

А может все-таки Кесарю кесарево? Ну, как вариант?
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..треба виносити не урок, пане Клiмкiн, а треба виносити Порошенка
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причем вынести нужно до чм-2018, или тогда уже весной 2019-го
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Климкин гарний хлопчик потому и не министр МВД. Ждем комента от Рюкзакова про курс внешней политики.
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кто такой Климкин, у него больше нефиг делать как коментировать криминогенную ситуацию? В Украине каждый толстозадый чиновник считает долгом дать коментарии по любому поводу и без повода. Правда найти виновных в развале работы у нас никогда не могут.
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Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
10Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
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"Убийцу Ирины Ноздровской нашли, но ее не вернуть. Важно, чтобы все вынесли урок из этой трагедии, чтобы система работала на предотвращение и каждое расследование было одинаково важным. Иначе у нас не останется гражданского общества и людей, способных бороться с несправедливостью", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net.ua/n3043465
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Клімкін втручається у роботу МВС та стверджує, що Аваков не вміє працювати? 😁
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Еще следствие не закончено, еще никого не осудили, а они уже уроки извлекают.
Ну да Петя же уже заявил, какие мы молодцы, из 64 -х летнего пенсионера сексуального маньяка сделали.
Напоминает как во времена Януковоща за убийство священника, по-моему в Запорожье, за неделю виноватым назначили юродливого, который прислуживал при храме, ведь лично Януковощ дал команду по-быстрому разобраться. Шоколадный Хряк-2 не далеко ушел от своего "папередника".
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Дійсно, що вже адвокати Ноздровської не сприймають ті докази і невідомо як їх прийме суд.
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Образованный человек - Климкин, не имеет права высказываться по общим вопросам, а форумчане могут даже узкоспециализированные вопросы поливать...
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Как это одинаково? А с Пашинским как быть? Климкин кретин.


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