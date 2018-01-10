Об этом Павел Климкин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Убийцу Ирины Ноздровской нашли, но ее не вернуть. Важно, чтобы все вынесли урок из этой трагедии, чтобы система работала на предотвращение и каждое расследование было одинаково важным. Иначе у нас не останется гражданского общества и людей, способных бороться с несправедливостью", - подчеркнул он.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.
10.01.18 00:14 Климкин о расследовании убийств: системе нужно работать на предотвращение и одинаково относиться к каждому случаю
А может все-таки Кесарю кесарево? Ну, как вариант?
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
10Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Клімкін втручається у роботу МВС та стверджує, що Аваков не вміє працювати? 😁
Ну да Петя же уже заявил, какие мы молодцы, из 64 -х летнего пенсионера сексуального маньяка сделали.
Напоминает как во времена Януковоща за убийство священника, по-моему в Запорожье, за неделю виноватым назначили юродливого, который прислуживал при храме, ведь лично Януковощ дал команду по-быстрому разобраться. Шоколадный Хряк-2 не далеко ушел от своего "папередника".