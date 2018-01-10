 "На агрессии России против Украины основана вся архитектура санкций", - Тиллерсон

Об этом он заявил в беседе с журналистами информагентства АР, стенограмму которого распространил во вторник Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На агрессии РФ против Украины основана вся архитектура санкций, в том числе американских - я хочу сказать, что первые санкции против России были введены в связи с захватом Крыма, а затем они постепенно усиливались. И на этом основана вся архитектура европейских санкций", - отметил Тиллерсон.
Таким образом глава Госдепартамента США пояснил свое высказывание, что Украина является "краеугольным камнем" в отношениях между США и Россией.
По его словам, Россия больше всего заинтересована именно в отмене санкций. "И именно поэтому мы считаем, что для улучшения наших отношений с РФ важно решить эту проблему, если мы сможем это сделать. Пока этот вопрос будет оставаться нерешенным, санкции будут сохранять свою силу", - подчеркнул госсекретарь США.
Вместе с тем, он подчеркнул, что санкции могут быть усилены в случае обострения ситуации. "Честно говоря, в последние пару месяцев в прошлом году ситуация ухудшилась, поскольку мы наблюдали повышение уровня насилия на востоке Украины, увеличение количества погибших среди гражданских, увеличение числа нарушений прекращения огня".
В этой связи госсекретарь подчеркнул, что во время разговоров с россиянами американская сторона настаивает, что это недопустимо. "Прежде всего, мы должны добиться снижения уровня насилия и соблюдения режима прекращения огня", -- подчеркнул глава Госдепа.
Таким образом, отметил Тиллерсон, "решение этих действительно сложных проблем, во-первых, важно для достижения того, чего добивается Россия, а именно - восстановления нормальных отношений, которые всегда основываются на экономических связях".
"Кроме того, это также важно для восстановления некоторого уровня доверия между нашими двумя правительствами и уверенности в том, что мы можем решать вопросы", - подчеркнул государственный секретарь США.
"для галочки" для кого? кому 3вітують?
xуйло/кацапи вже напали, а до виборів лише рік!!!
А укол 2 февраля - ещё 100 млрд.
Так что, врядли, "для галочки".
Понятно, пуйло живёт во дворце и жрёт икру. Но лохотрату придётся ой, нескладно...
Компенсировать убытки путинскому кодлу будут, как всегда, расийские врачи, учителя и пенсионеры...
И это хорошо - пусть все плескаются в родной говени...
язык - часть тела .... мова - слово.... Язык без мозгов производящий звуки ... Мова - надо подумать чтоб язЫк не произвел не нужные звуки.... И в Украине нет русского языка .... есть россИйська мова и точка.... Во всех славянских государств та же фигня с чего бы это ???