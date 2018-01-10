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 Политика Украины, За рубежом
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 "На агрессии России против Украины основана вся архитектура санкций", - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против России связаны, главным образом, с её агрессией против Украины, и поэтому для того, чтобы нормализовать отношения с Москвой, нужно сначала решить украинский вопрос.

Об этом он заявил в беседе с журналистами информагентства АР, стенограмму которого распространил во вторник Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На агрессии РФ против Украины основана вся архитектура санкций, в том числе американских - я хочу сказать, что первые санкции против России были введены в связи с захватом Крыма, а затем они постепенно усиливались. И на этом основана вся архитектура европейских санкций", - отметил Тиллерсон.

Таким образом глава Госдепартамента США пояснил свое высказывание, что Украина является "краеугольным камнем" в отношениях между США и Россией.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина остается ключевым вопросом в отношениях США и России, - Тиллерсон

По его словам, Россия больше всего заинтересована именно в отмене санкций. "И именно поэтому мы считаем, что для улучшения наших отношений с РФ важно решить эту проблему, если мы сможем это сделать. Пока этот вопрос будет оставаться нерешенным, санкции будут сохранять свою силу", - подчеркнул госсекретарь США.

Вместе с тем, он подчеркнул, что санкции могут быть усилены в случае обострения ситуации. "Честно говоря, в последние пару месяцев в прошлом году ситуация ухудшилась, поскольку мы наблюдали повышение уровня насилия на востоке Украины, увеличение количества погибших среди гражданских, увеличение числа нарушений прекращения огня".

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В этой связи госсекретарь подчеркнул, что во время разговоров с россиянами американская сторона настаивает, что это недопустимо. "Прежде всего, мы должны добиться снижения уровня насилия и соблюдения режима прекращения огня", -- подчеркнул глава Госдепа.

Таким образом, отметил Тиллерсон, "решение этих действительно сложных проблем, во-первых, важно для достижения того, чего добивается Россия, а именно - восстановления нормальных отношений, которые всегда основываются на экономических связях".

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"Кроме того, это также важно для восстановления некоторого уровня доверия между нашими двумя правительствами и уверенности в том, что мы можем решать вопросы", - подчеркнул государственный секретарь США.

Источник: https://censor.net.ua/n3043463
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Чтобы разбудить тигра, возьмите палку подлиннее.
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Россия не тигр, а говно, которое забыли смыть. Достаточно ручку унитаза дёрнуть.
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При цене на нефть в 69$/бар. и при прежних санкциях РАБсия не здохнет еще много лет. Думаю новые "февральские" санкции будут только "для галочки". Весь мир уже разочаровался в барыжной власти и желание помогать Украине чем раз убывает. А мы и дальше слушаем страшилки: "не раскачивай - ато хуйло нападёт"
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санкціями карають кацапів, а не допомагають Україні!!!
"для галочки" для кого? кому 3вітують?
xуйло/кацапи вже напали, а до виборів лише рік!!!
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По самым скромным подсчётам за 3 года рашка уже потеряла 100 млрд.
А укол 2 февраля - ещё 100 млрд.

Так что, врядли, "для галочки".
Понятно, пуйло живёт во дворце и жрёт икру. Но лохотрату придётся ой, нескладно...
Компенсировать убытки путинскому кодлу будут, как всегда, расийские врачи, учителя и пенсионеры...
И это хорошо - пусть все плескаются в родной говени...
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Хотів би шановного Тіллерсона дещо виправити. санкції проти кацапстану основані не на агресії цього державного утворення проти України. а на ЗЛІСНОМУ нехтуванні сучасної пародії на Орду міжнародним правом - агресією проти Грузії, Молдови, України, бомбардуванні мирного населення Сирії, втручанні у вибори президентів США, Макрона та інших міжнародних злочинах. Справа не в Україні, а в НЕБАЖАННІ снігового Гондурасу жити за правилами і дотримуватись цивілізаційних норм. Тож відхід з України кацапам не допоможе. Бо злочинів набагато більше. І вони продовжуються. І будуть тривати, поки міжнародного гопника не знищити.
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Тем не менее "северный поток" стоит на ремонте а почти весь транзит газа идёт по украинской гтс, вот такая "надёжность" всего что сделано на рашке, а под санкциями северный поток 2 вообще загнётся и Щрёдер не поможет.
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Если архитектура какая-то того, не того - паршивый архитектор, меняйте его. Дайте таким как уважаемый Д. Маккейн порулить санкциями, - рашка быстро придет в чувства
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ДАВИТЕ КРЕМЛЯДЕЙ ботоксных! иначе будет вам Гундабад )))
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Этот же Тиллерсон в конце июня 2017 предложил Порошенко досрочно- добровольно уйти с лакомого поста.
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Говно что лежит на общей дороге и ни кто не хочет убрать ... воняет, в него можно вступить или оказаться вокруг и ГАВНО это ядерное, всем угрожающее и дело не в одном челе типо хуйла , а в менталитете всех совковых крыс живущих в россии но и у нас так же, говорящих языком , а не мовой
язык - часть тела .... мова - слово.... Язык без мозгов производящий звуки ... Мова - надо подумать чтоб язЫк не произвел не нужные звуки.... И в Украине нет русского языка .... есть россИйська мова и точка.... Во всех славянских государств та же фигня с чего бы это ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"На агрессии России против Украины основана вся архитектура санкций", - Тиллерсон
 
 
 
 
 
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