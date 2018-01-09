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 Сотрудник Интерпола с сообщниками похитил, избил и ограбил мужчину, - прокуратура

Столичная прокуратура завершила расследование в отношении работника Интерпола, причастного к похищению человека и ограблению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Следователями прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении инспектора отдела Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г. Киеве и двух его сообщников по факту похищения человека, ограбления и незаконного хранения боеприпасов", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что участники преступной группы, сговорившись между собой, решили завладеть денежными средствами гражданина, который собирался продавать свой автомобиль. Назначив встречу в условленном месте, преступники с применением насилия, похитили потерпевшего и вывезли его в лес.

"Работник Интерпола, входивший в состав этой группы, непосредственно участвовал в похищении потерпевшего и нанесении ему телесных повреждений. Также он сообщил последнему, что тот якобы подозревается в уголовном правонарушении, а именно в совершении мошеннических действий, и предложил за денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов не принимать меры по привлечению его к ответственности. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший пообещал злоумышленникам отдать 85 тыс. грн, которые хранились у него дома, на что последние согласились. После этого, похитители заставили потерпевшего снять с банковского счета еще 24 тыс. грн и в дальнейшем также завладели этими денежными средствами", - отмечают в пресс-службе.

Также сообщается, что злоумышленникам объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Еще одному фигуранту производства дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 263 УК Украины по факту изъятия боеприпасов.

После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд. В отдельное уголовное производство выделены материалы в отношении еще одного злоумышленника, который дружил с потерпевшим и навел на него подозреваемых. Указанный гражданин объявлен в государственный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3043457
 
 
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Да уж..... Нужно срочно еще повысить чиновникам зарплату до космических величин. Ну, чтобы не было соблазна)))) Рыба похоже сгнила с головы до хвоста.
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и шо?? перестанут людей похищать-избивать-вымогать?-да ни в жизнь. Я раньше считал интерпол этот солидной организацией-а оказалось-шарашка -там ксивы кому попало выдают! Сотрудник Интерпола с сообщниками похитил, избил и ограбил мужчину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2877
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Президент Интерпола - замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй;

вице-президент Интерпола - начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук.
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да у меня знакомый каждый год себе ксиву продлевает
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Следующие пожарники,ибо на подобных преступлениях отметились уже все органы,кто только мог
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Сотрудника Интерпола подбирали сотрудники паРАШЕНки типа амброськина, футыблядь на ночь..
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Видать не этот сотрудник Интерпола снимал с розыска ублюдка Иванющенка , Злочевского и прочую рыговскую мразь .
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Это памятка в ЕС,внимание в Украине вас может ограбить даже сотрудник местного интерпола
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Сотрудника Интерпола подбирали сотрудники паРАШЕНки типа амброськина, футыблядь на ночь..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник Интерпола с сообщниками похитил, избил и ограбил мужчину, - прокуратура
 
 
 
 
 
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