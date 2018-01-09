 Сотрудник Интерпола с сообщниками похитил, избил и ограбил мужчину, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Следователями прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении инспектора отдела Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г. Киеве и двух его сообщников по факту похищения человека, ограбления и незаконного хранения боеприпасов", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что участники преступной группы, сговорившись между собой, решили завладеть денежными средствами гражданина, который собирался продавать свой автомобиль. Назначив встречу в условленном месте, преступники с применением насилия, похитили потерпевшего и вывезли его в лес.

"Работник Интерпола, входивший в состав этой группы, непосредственно участвовал в похищении потерпевшего и нанесении ему телесных повреждений. Также он сообщил последнему, что тот якобы подозревается в уголовном правонарушении, а именно в совершении мошеннических действий, и предложил за денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов не принимать меры по привлечению его к ответственности. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший пообещал злоумышленникам отдать 85 тыс. грн, которые хранились у него дома, на что последние согласились. После этого, похитители заставили потерпевшего снять с банковского счета еще 24 тыс. грн и в дальнейшем также завладели этими денежными средствами", - отмечают в пресс-службе.

Также сообщается, что злоумышленникам объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Еще одному фигуранту производства дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 263 УК Украины по факту изъятия боеприпасов.

После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд. В отдельное уголовное производство выделены материалы в отношении еще одного злоумышленника, который дружил с потерпевшим и навел на него подозреваемых. Указанный гражданин объявлен в государственный розыск.