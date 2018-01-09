 Минюст назвал самые популярные имена, которые давали новорожденным в Киеве в 2017 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт теруправления.
Чаще всего своим дочерям жители Киева давали имена - София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.
Как отметил начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко, к редким именам относятся - Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорик, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.
Мальчикам родители чаще всего давали имена - Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.
Среди редких имен мальчиков-киевлян в 2017 году были следующие: Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.
По данным Минюста за 2017 год в КИеве родилось около 36 тыс. детей. В 2016 году этот показатель составил 36 722 ребенка.
И остаётся куча времени чем заняться...
"Мы бы хотели позвать Виктора Януковича к нам в гости, чтобы познакомился с маленьким Януковичем. Чтобы знал, что и у нас есть маленький Янукович"
Между тем, у малого Януковича может появиться сестренка Аня-Герман (или по другой версии - Ганя-Герман).Сейчас в семье раздумывают над именем для следующего ребенка. Хотят назвать в честь кого-то из президентского окружения. В частности, если девочка - ее назовут Аня-Герман.
А Оушен - это в честь ТЦ Оушен-Плаза?
-Вождь, мне очень сильно ненравятся имена в нашем племени.
-И чем же тебе не нравится мое имя - Зоркий Глаз?
-Очень нравится, вождь.
-А чем тебе не нравится имя моей жены - Трепетная Лань?
-Очень нравится, вождь.
-А чем тебе не нравится имя моего сына - Быстрый Олень?
-Очень нравится, вождь.
-Так чем же ты тогда недоволен, Поросячий *уй?
Дякую всім, хто відгукнеться, бо моїх скромних зусиль недостатньо, щоб переконати гугл.
Маємо робити зусилля, щоб пропагувати і вдосконалювати українську.
Якщо ще щось таке подібне бачите, кажіть.
- Эмиссия, эмиссия, эмиссия!
Я зразу подумала, що не Шантай, а Шанталь, але ...
Адольф ? Асоціація стійка до цих пір.
Головне, щоб дітки росли здоровими. І хай будуть щасливими.
Какой адище. Ору с родителей ..это ж надо ребёнка так ОБОЗВАТЬ. Особенно мальчика назвать - Ангел??? Ват а фак?? Жесть.. Адольфику тоже тяжело в школе будет)))) Эммануэль вообще педик какой то. Зачем вы так над детьми издеваетесь??
Треба було дєфачку назвати Шалтай-Болтай, а мальчіка - Шатун-Болтун.
Тєм болєє, шо один Шатун-Болтун у нас уже є... Ну, той, шо ложить болт на українців...