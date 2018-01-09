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 Киевские новости, Общество
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Все про:дети (2902) имя (22) Киев (15155) Минюст (1213) рождаемость (61)

 Минюст назвал самые популярные имена, которые давали новорожденным в Киеве в 2017 году

Главное территориальное управление юстиции в г.Киеве опубликовало список самых популярных имен, которые киевляне давали новорожденным в 2017 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт теруправления.

Чаще всего своим  дочерям жители Киева давали имена - София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.

Как отметил начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко, к редким именам относятся - Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорик, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Двухлетнему ребенку не оказали должную медицинскую помощь в 4-й больнице Киева. Полиция начала уголовное производство, - мать ребенка  

Мальчикам родители чаще всего давали имена - Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.

Среди редких имен мальчиков-киевлян в 2017 году были следующие: Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.

Также смотрите: "Вместо одной Амины Украина родит тысячи новых Героев": в Одессе назвали ребенка в честь погибшей Окуевой. ФОТОрепортаж

По данным Минюста за 2017 год в КИеве родилось около 36 тыс. детей. В 2016 году этот показатель составил 36 722 ребенка.

Источник: https://censor.net.ua/n3043455
 
 
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Почему нечем ? Они ещё премии сами себе начисляют по 7 миллионов гривен в месяц за счёт налогоплательщиков .
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И остаётся куча времени чем заняться...
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і знову білий карапуз.... але без пустушки-кастета... это ж расизм опять же!! Минюст назвал самые популярные имена, которые давали новорожденным в Киеве в 2017 году - Цензор.НЕТ 8971
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В поселке Среднем на Закарпатье цыгане назвали своего сына, который родился в 2009-м году, Янукович. Так цыгане, по словам мамы мальчика, помогли Виктору Януковичу победить на президентских выборах в 2010 году

"Мы бы хотели позвать Виктора Януковича к нам в гости, чтобы познакомился с маленьким Януковичем. Чтобы знал, что и у нас есть маленький Янукович"

Между тем, у малого Януковича может появиться сестренка Аня-Герман (или по другой версии - Ганя-Герман).Сейчас в семье раздумывают над именем для следующего ребенка. Хотят назвать в честь кого-то из президентского окружения. В частности, если девочка - ее назовут Аня-Герман.


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Якось у совку, в черзі до авіакаси попереду мене стояв циган. Випадково побачив його розкритий паспорт. Прізвище слов'янське, ім'я та по-батькові Матрос Лолевич. Очевидно маму звали Лола, а тато був невідомий матрос. Буває...
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от бля . прогиб не удался . нужно было назвать цыганенка Легитимный . можно будет любого президента в гости зазывать Мін'юст назвав найпопулярніші імена, які давали новонародженим у Києві у 2017 році - Цензор.НЕТ 897
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Жва-Федорик -это жесть.
А Оушен - это в честь ТЦ Оушен-Плаза? Мін'юст назвав найпопулярніші імена, які давали новонародженим у Києві у 2017 році - Цензор.НЕТ 2949
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А Эмиссия это вообще ппц, как в совке - Тракторина, Пятилетка
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Индеец подходит к вождю племени и говорит:
-Вождь, мне очень сильно ненравятся имена в нашем племени.
-И чем же тебе не нравится мое имя - Зоркий Глаз?
-Очень нравится, вождь.
-А чем тебе не нравится имя моей жены - Трепетная Лань?
-Очень нравится, вождь.
-А чем тебе не нравится имя моего сына - Быстрый Олень?
-Очень нравится, вождь.
-Так чем же ты тогда недоволен, Поросячий *уй?
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Друзі форумчани. Прошу Вашої допомоги в усуненні невеликої несправедливості. Відкрийте гугл перекладач, перекладіть з російської на українську слово "мяу" та запропонуйте заміну в перекладі на "няв".
Дякую всім, хто відгукнеться, бо моїх скромних зусиль недостатньо, щоб переконати гугл.
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Я підозрюю, там застосовано частотний аналіз. Якщо буде певна кількість з різних ІР-адрес, то світ дізнається, як нявкають кішки українською Мін'юст назвав найпопулярніші імена, які давали новонародженим у Києві у 2017 році - Цензор.НЕТ 4246
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написав я няв. Тільки заради вас, якщо це так важливо)
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не переконаєш бо там кацапи засідають
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Я теж =запропонувала зміну=.
Маємо робити зусилля, щоб пропагувати і вдосконалювати українську.
Якщо ще щось таке подібне бачите, кажіть.
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Радомера, сулугуня, чедер, брынза, фета.....
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Мне вот еще Чивас нравится, хотя по молодости и Слынчев Бряг заходил неплохо Мін'юст назвав найпопулярніші імена, які давали новонародженим у Києві у 2017 році - Цензор.НЕТ 4829
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Представляю, как физик у прибора поет голосом Боярского:
- Эмиссия, эмиссия, эмиссия!
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Точно физик, а не бухгалтер или экономист? Мін'юст назвав найпопулярніші імена, які давали новонародженим у Києві у 2017 році - Цензор.НЕТ 5727
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Да, парню с именем Эмануэль нелегко будет. У многих это имя ассоциируется с героиней одноименного эротического фильма...
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девочку Жва-Федорик и мальчика Прохор-Джай обязательно потом надо поженить))))
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Интересно, мама эмиссию назвала целенаправлено, или думает, что это сопливая героиня из мыла. Представляю лицо гонтаревой при упоминании этого имени
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Петром никто не захотел называть своего ребенка...
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риб'йонка ні, а дітей Петриків багато стало, до чого тут Порошенко?
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Ну это личные дела родителей какие давать имена своим детям.Ладно если в семье кто-то из родителей иностранец,это еще как-то будет звучать.А если оба украинцы,то это будет выглядеть примерно так-Емануэль Иванович Голубенко или Шантай Андреевна Петренко. А потом с этими именами их еще надо и крестить.Лучше давать имена,которые созвучны с отчеством и фамилией.Хотя еще раз,это личное дела каждого,даже если это и дань моде.
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дела то конечно личные родителей, но жить потом с этими именами всю жизнь не родителям, а детям Мін'юст назвав найпопулярніші імена, які давали новонародженим у Києві у 2017 році - Цензор.НЕТ 1364
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Прикольно, звичайно.
Я зразу подумала, що не Шантай, а Шанталь, але ...
Адольф ? Асоціація стійка до цих пір.
Головне, щоб дітки росли здоровими. І хай будуть щасливими.
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Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор

Какой адище. Ору с родителей ..это ж надо ребёнка так ОБОЗВАТЬ. Особенно мальчика назвать - Ангел??? Ват а фак?? Жесть.. Адольфику тоже тяжело в школе будет)))) Эммануэль вообще педик какой то. Зачем вы так над детьми издеваетесь??
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Трохи від теми.... треба було оформити людині перепустку і на вимогу чи то прохання нач охорони назвати прізвище ця людина називає прізвище "Гуйван". Все б нічого, тільки пан Гуйван не вимовляє половини букв. Добре, що був з "перекладачем"
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Шантай?

Треба було дєфачку назвати Шалтай-Болтай, а мальчіка - Шатун-Болтун.
Тєм болєє, шо один Шатун-Болтун у нас уже є... Ну, той, шо ложить болт на українців...
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