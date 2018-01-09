 Минюст назвал самые популярные имена, которые давали новорожденным в Киеве в 2017 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт теруправления.

Чаще всего своим дочерям жители Киева давали имена - София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.

Как отметил начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко, к редким именам относятся - Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорик, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

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Мальчикам родители чаще всего давали имена - Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.

Среди редких имен мальчиков-киевлян в 2017 году были следующие: Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.

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По данным Минюста за 2017 год в КИеве родилось около 36 тыс. детей. В 2016 году этот показатель составил 36 722 ребенка.