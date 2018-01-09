 Готовность загранпаспорта, заказанного за границей, можно проверить онлайн, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"После приема документов на паспорт консул распечатает талон с кодом и вручит его вам. На сайте посольств и консульств размещен баннер с надписью: "Проверка состояния оформления паспорта". Нажмите на баннер и в соответствующем поле страницы сайта введите код, написанный на талоне. Кроме того, на талоне размещен QR-код, которым вы можете воспользоваться", - пишет пресс-служба МИД, а также приводит прямую ссылку для проверки состояния оформления паспорта: http://185.86.79.102.