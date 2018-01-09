EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество, За рубежом
  1406  3
Все про:загранпаспорт (136) МИД (4312)

 Готовность загранпаспорта, заказанного за границей, можно проверить онлайн, - МИД

Новый онлайн-сервис позволяет проверить статус заявки, если документы на оформление загранпаспорта поданы в одном из зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"После приема документов на паспорт консул распечатает талон с кодом и вручит его вам. На сайте посольств и консульств размещен баннер с надписью: "Проверка состояния оформления паспорта". Нажмите на баннер и в соответствующем поле страницы сайта введите код, написанный на талоне. Кроме того, на талоне размещен QR-код, которым вы можете воспользоваться", - пишет пресс-служба МИД, а также приводит прямую ссылку для проверки состояния оформления паспорта: http://185.86.79.102.

Источник: https://censor.net.ua/n3043454
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Тисатрі, айяйяй тисатрі. Ахірєть.
 показать весь комментарий
 
загранпаспорт оформлять из-за границы..это как? во-первых как туда без заграна попасть?))
 показать весь комментарий
 
Это для тех , кто живет заграницей имея украинское гражданство.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоГотовность загранпаспорта, заказанного за границей, можно проверить онлайн, - МИД
 
 
 
 
 
 вверх