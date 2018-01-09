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 Политика Украины, Общество
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 Марши по центру Киева возобновятся 21 января, - пресс-секретарь Саакашвили Баграновская

Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили намерен возобновить воскресные марши своих сторонников.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Українські Новини", которому сообщила пресс-секретарь Михеил Саакашвили Татьяна Баграновская. "21 января в воскресенье состоится марш", - сказала она. Время начала шествия Баграновская не уточнила.

При этом, по ее словам, "Рух нових сил" пока не намерен убирать палаточный городок у здания Верховной Рады.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса для проведения экспертизы, - замгенпрокурора Енин

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Также читайте: Саакашвили вызван на допрос в СБУ 10 января, - адвокат Чернолуцкий

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3043452
 
 
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Рахують гроші в кінці віче прилюдно. А у кого вони будуть, це вже не важливо. Важливо оголосити суму відразу.
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зря вы думаете ,что человекам не важливо у кого вони будуть i хто Їх рахує - с такими понятиями ваши поползновения уже провальны))
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Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 8309 Да всё это уже два месяца каждое воскресенье повторяется.По десятому кругу уже пошли.
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Да Мишико, по-ходу, 40 лет михомайдановцев кругами водить будет Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 4865
Только манны с небе им не перепадет.
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Нет не получил, расчитывает что с Кремля ему до 21 января денег подбросят
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Транш задерживается, вот Михо и оправдывается.
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Так я не понял: где делась тонна оливье?)))))
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лиза псих говорит - не скажу,и банит тех кто спрашивает)
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Ну, тебя грех не забанить. Тебя еще нужно выдержать.))))
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БЫЛО БЫ ХОРОШО,ЕСЛИ БЫ 21 ЯНВАРЯ ТЫ БЫЛ УЖЕ В ГРУЗИИ.
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Я думаю скоро сядет в Украине, а потом отсидит и в Грузию там у него пока трешка но ещё не все дела расмотрены в суде!
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Це вже не важливо. Справа буде жити незалежно від Міхо. Нам треба негайно нормальний президент, замість облудного шпигуна
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Как свидетелт отца соевого разошлись. Я честно говоря подумал, что Миша Грузин сдулся и всё. Теперь оказывается , что продолжение следует. Теперь понятно, почему на дедушку убитую даму повесили. Но как то топорно. Неу жели История ничему не учит. Правда, потомкам Моисея она без надобности, не зря же по пустыне шастали.
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Объясняю, особо одаренному. убийство вызвало серьезный протест и его нужно было любой ценой сбить. Поэтому и взяли деда за жабры. Не знаю, что там ему пообещали, но он решил взять вину на себя. Кто смотрел это судебное шоу сразу понял, что он такой же убийца, как танцор диско. И усиливать протесты барыга очень боится. Так, что идите за очередной порцией сои, она поможет......
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Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 619 Полёт зрадной фантазии...

А главное к месту.
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Протест 300 человек не смешите меня. Я за этим делом вобще не слежу. Кстати да грохнуть это сумашедшую бабенку мог любой но полицию реформировала бабенка с Грузии соратница хинкальщика-наркомана так что веры полиции новой нет. Им сказали найти убийцу они и нашли как умеют. Ну а что вы хотели поставить вас расчитать траекторию ракеты. Вы расчитаете? Так и полиция она работает так как её учили в ВУЗах по другому не умеет!
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Вы живете в Киеве и вам мешают 300 человек? Чем?
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Я в Киеве не живу. Бываю часто в командировках. Они мне не мешают просто противно и грусно смотреть на людей которые продают себя за 200 грн на митингах!
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У вас и доказательства имеются? У нас запрещены протесты? Как давно?
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Понимаеие побывал я на одном из михо-сборищ более унылого действа я не видел даже смотря первомайские демонстрации 80 годов прошлого века. В глазах только было написано да скорей это закончилось бы и как бы куратор с баблом не смотался. Следя за глазами митингующих можно без труда увидеть куратора!
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Если вы помните первомайские демонстрации 80-тых, то совок и боязнь перемен - это ваше. Вспоминайте и дальше, но не мешайте будущим поколениям. И постарайтесь вникнуть в требования протестующих и не обращать внимание на Михо.
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Да нет у протестующих никаких требований. Больше половины из них не знают вобще слово импичмент. А первомайские демонстрации я привел в пример потому что задора и веселья на них было больше в разы чем на михо-сборищах. Народ на михо-сборищах реально не понимает за что они стоят. В глазах вселенское уныние и настороженость. Вселенское уныние потому что хотят быстрей попасть домой а настороженость потому что бояться что куратор им бабла не даст!
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Это всего лишь ваше субъективное, достаточно предвзятое мнение, только и всего. Вы же и не пытались увидеть ничего другого, правда? И я не вижу ничего плохого в импичменте, независимо от фамилии президента. Бесконтрольный глава державы без рамок и ограничений - это худшее для любой страны. Мы это уже проходили четыре года назад. Забыли? И я не понимаю почему президент сам не внесет законопроект, регулирующий технически эту процедуру. Тем более это записано в коалиционном соглашении, подписанном его партией.
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ти уже сам продался давно за конфеты,командировщик!!!
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Опрос на "Антикоре"

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году? ( Опрос открыт 30 декабря 2017 г.)
Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 6975


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Проголосовало 7109 человек умножаем на 0,43 и вуаля 3056 человек Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 2936
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вывсеврети? это 147 шыкаладно безальтернативных реформы?
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Антикор-это,ещё что такое-тайное собрание сторонников сьехавшего Михо?
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гастроль не гастроль, но изжоги он вам подкинет господа евроимитаторы. Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 1222 давай Михо, не стесняйся, оно всем дано не только им...
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Миша не шутит
начало правления Саакашвили ВВП 3,991 миллиарда USD (2003)
на втором сроке Саакашвили ВВП 16,14 миллиарда USD (2013 )
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Миша не шутит
начало правления Саакашвили ВВП 3,991 миллиарда USD (2003)
на втором сроке Саакашвили ВВП 16,14 миллиарда USD (2013 )
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Вот такая вот картина
Здесь на сайте, сущий ад, -
Обвиняют все грузина,
Что не любит шоколад.
Я претензии удвою,
Возмущенье разделя, -
Он в конфеты сыпал сою
По заданию Кремля!

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Шоколадный барыга, распихивающий барыжное бабло по офшорам, так и не продавший свой бизнес (как того требует Конституция), наживающийся на крови и страданиях патриотов, ведущий предательско - барыжную торговлю сврагом и платящий налоги в бюджет врага, - должен быть осужден трибуналом. Михо - свободу, а липецкого барыгу - за решетку с полной конфискацией. Украина должна полностью очиститься от предателей.
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Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 3428 Полный набор кричалок троля-зрадофила в одном посте!
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Lichimon, кацаб, Михо вместе с Порохом тебя и твоего )(уйло на херу вертели!
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Гондоны возвращаются, этот цирк должен быть вечным! ))))))
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не вечным, а до следующих очередных выборов
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Graf Kiyv 82d46a91, а пусть давит, что бы власть не бронзовела, а то будет как в ПидоРашке!
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Читать пэдрохолуев на цензоре так же противно как и хуйлоносцев на каком-нибудь Эхе мААсквы. Точно так же хочется после прочтения руки помыть,такая же беспринципная холуйская слизь.
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хочется после прочтения руки помыть
***************
Мой вам, граждане, совет,
Сколь бы ни был он постылым, -
Посетили интернет, -
Сразу мойте руки с мылом!
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публікації цензора - чудове середовище для глистів
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7 января 2018Европейский суд (ЕСПЧ) не даст наркоману Саакошвали удрать в ЕС и жить комфортно

Может и удалось бы Мише спрыгнуть и доживать свою жизнь в комфортных Нидерландах, где квартирку ему ещё при Президенстве, в качестве откупа от тюрьмы, купил один грузинский бизнесмен.
Другой бизнесмен тоже, в качестве откупа от тюрьмы, купил ему виллу там же, в Нидерландах.
Жить есть где, но жить спокойно после приговора не даст всё тот же ЕСПЧ, по требованию которого и под пристальным присмотром которого проходило расследование и суд в Грузии по делу убийства банкира.
Так что, крути не крути, а бежать ему фактически некуда.
Этот судебный процесс не был капризом нынешних властей Грузии:
"В ведомстве отметили, что выяснение новых обстоятельств по делу об убийстве Гиргвлиани и предъявление обвинения Саакашвили были основаны на решенииЕвропейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в рамках проведенного прокуратурой повторного следствия.
За ходом следствия наблюдает комитет министров Евросовета.
Два года шло следствие, собирались доказательства, состоялся суд под наблюдением комиссии ЕСПЧ.
И если мишка и будет бегать от ответственности, то недолго.
Потому что тут уже ЕСПЧ доведет дело до логического конца.
(с)
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Порохоботы и подхуйловцы объединились против михо - этих ботов рошен - предатель оплачивает кровавыми деньгами кремля. Михо - молодец. Единственный принципиальный борец против шоколадно - барыжной коррупции и предательства в Украине - и тот грузин.
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Михо на свой противобарыжный митинг собрал 15 тысяч. Люди пришли по зову сердца. На митинг "за барыгу", как показала практика "кавы", не придет никто, кроме пары местных порохоботов и пары бедолаг с рошеновских фабрик - по разнарядке.
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Где купить билеты на 2-ой штурм Октябрьского дворца ?? )))
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може вам ще підігнати ліцензію для полювання на соєвих щурів?
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Алексей Петров:
Я не люблю цифры, стопки бумаг, и бухгалтеров тоже не люблю, за их природную вредность. Но вот порой сухие данные статистики, говорят громче, чем самый широкий рот вещающий с броневика…
На чем строил и продолжает строить свои воззвания к народу заочно осуждённый реформатор?
Бариги, бариги и ещё семь раз бариги. Тут же мгновенно свита подхватила речетатив Табаки и мгновенно завернула фамилию Президента в простынь с надписью «главноторгующий». Звучит? Ещё бы, и чем меньше мозгов в голове, тем сильней эхо… торгующий… торгующий… торгующий.
Ага, именно Президент страны отвечает за внешнеэкономическую деятельность. Он, по идее, вообще за все отвечает, надо бы позвонить и узнать у него, чего это сегодня поезд простоял полчаса непойми где и почему?!
Так вот, на всякий броневик есть цифры, циферки, циферкулички.
(Дальше товарооборот (млрд. долл) с Россией по годам).
2010 - 35,63
2011 - 48,95
2012 - 45,05
2013 - 38,30
2014 - 22,48
2015 - 14,96
2016 - 10,23
По минувшему году окончательных данных ещё нет, но по той информации, которую удалось нарыть,скорей всего, итоговая цифра будет в районе показателей 2016 года.
И теперь смотрим, анализируем и немножЕчко думаем. Вот у меня, как у провинциального менеджера есть вполне наглая претензия - «С какого это такого переляку вы барыги, тобто отдел продаж, начиная с 2014 года завалили на хрен весь план этих самых продаж? Это какпониматьвашу?»…
Аххх дааа, тут же есть место, где «собака порылась», а именно, почему вообще не обнулили товарооборот, ну, вот не единой жувачки «Рот Фронт» к нам, и не одной гайки на самолеты «Ан», следовательно, им.
Я как-то пытался объяснить на примере яблок и кирпичей, что значит мировая торговля, экономика, внешнеэкономические обязательства и другие заумные матюки. На пятой минуте беседы понял, что спілкуюсь с туземцем из племени «Апусть».
Так вот, мои дорогие, умные американские дядьки когда-то придумали такую хрень под названием интернет, и если захотеть, то посредством него можно найти не только тёток с голыми жо…, в общем, не только их. Так вот поищите показатели товарооборота Грузии и России в 2007, 2008 и 2009 годах, и, когда найдёте там кругленькую такую цифру, которая называется ноль, разбудите меня.
Как я понимаю, роль «пиз@ун задушевный» нынче очень востребована в нашем обществе, падком на сказки… Ну, тогда понятна популярность заочно осужденного.

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ТБИЛИСИ, 20 октября - Новости-Грузия. Прежние власти Грузии не продали магистральный газопровод страны, по которому российский газ попадает в Армению, компании «Газпром» благодаря США, заявил министр энергетики, вице-премьер Каха Каладзе во вторник, 20 октября.

Ажиотаж по поводу российского газа начался после того, как стало известно о переговорах Каладзе с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в конце сентября. Каладзе позже пояснил, что стороны обсудили увеличение транзита по газопроводу из России в Армению. По его словам, главный поставщик газа в Грузию - Азербайджан, но власти думают о диверсификации энергетических источников.

«Напомню, что власти Саакашвили (экс-президент Грузии) в 2005 году активно вели переговоры с «Газпромом» по продаже центрального магистрального газопровода, и если бы не наш стратегический партнер, наша дружественная страна - Соединенные Штаты Америки, я уверен, газопровод был бы продан», - заявил Каладзе на брифинге.

Тогда правительство США выделило финансы на реабилитацию этого газопровода. При этом в соглашении было конкретно записано, что правительству Грузии запрещается продажа газопровода, отметил министр.

«Если бы тогда Саакашвили и его окружение осуществили задуманное, мы бы сегодня были без политического и экономического рычага в отношениях с Россией, и довольствовались бы ролью аутсайдера в регионе», - сказал Каладзе.

Вице-премьер призвал относиться к переговорам Грузии с «Газпромом» без популизма, а также партийного и личного расчета. Грузия всегда сотрудничала и продолжит сотрудничать с этой российской компанией.

«В рамках существующего договора с «Газпромом» ежегодные встречи проводятся и сейчас, проводились и во время режима Саакашвили, и до него. Кроме газа, полученного в виде оплаты за транзит, даже после войны (августа 2008 года) из России получали дополнительный объем, хотя почему-то забывают об этих фактах», - подчеркнул Каладзе.

Действующий договор с «Газпромом» грузинская сторона подписала в 2003 году. После этого стороны оформили 21 дополнение о продлении сроков и регулировании различных технических вопросов.

https://www.newsgeorgia.ge/saakashvili-hotel-prodat-gazoprovod-gruzii-gazpromu-vitse-premer/
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Я знал что с 21 января всё вернётся взад т.к. на рынке Троещина кто-то вчера скупил все красные труселя!

))))))
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Я знал что с 21 января всё вернётся взад
****************
"Я знал, што всьо вєрньотся взад",
І знову будуть до упаду
Такі, як ви, хвалити владу, -
Як років п'ять тому назад
Лизали Віті Шапкокраду
Євойний царствующій зад.


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Линия обороны (Анти-колорадос):
Сегодня, наконец-то, стала понятна та мягкость, которую наши силовики проявили к апатриду. В самом деле, имея даже смутные представления о криминальном праве и о диспозициях статей, только переваливших за сотые номера УК Украины, можно легко найти признаки деяний этого деятеля, обеспечивающих не только арест без залогов, поручительств и браслетов, на отдельных частях тела, но и полновесные сроки отсидки, от 10 лет и выше. Трудно было понять, почему процесс не шел в этом русле, а лицедей менял амплуа с «чукчи в чуме» или Карлсона, скачущего по крышам, на Ленина на броневичке. Теперь все понятно.
Как мы писали раньше, привлекать апатрида по тяжелым статьям - можно и нужно, но видимо было решено дать ему проявить себя во всей красе до момента пролития первой крови. Скорее всего, это и была та красная черта, которая была понятна всем, кроме тех, кто обеспечивал массовку различных акций. Дело в том, что открытое криминальное производство по тяжкой статье мертво привязывает подозреваемого к территории Украины. Он становится, как минимум - невыездным, а на самом деле - выезжает на СИЗО и оттуда катается на суды до вступления приговора в силу. После этого он едет на лагерь (скорее всего - Мартусовку) и барабанит свой срок по «звонковой статье», не попадающей под амнистию. То есть, вот это чудо будет коптить наш воздух, как минимум - две пятилетки.
Поэтому он здесь отделался легким испугом, а в Грузии - на выходе целый букет уголовных дел, рассматриваемых местными судами, которые радушно распахнули камеры цугундера для бывшего президента. С точки зрения следствия - все логично. Сначала находит судебную реализацию самое легкое обвинение, а с «живым сроком» фигуранта можно вытребовать из любой страны, особенно из той, с которой подписано соглашение об экстрадиции. А уже заполучив его живьем уже можно доводить до суда и все остальное, куда более веселое.
Сегодня грузинский суд вынес приговор, в отношении апатрида, присудив ему 3 года лишения свободы. Наверное, приговор еще не вступил в силу, но дальше - дело техники. С того момента, как он вступит в силу, апатрид станет квалифицированным уголовником. Причем, возникает целая гамма пикантных аспектов, которые очень трудно перебить простой риторикой. Например, единственный раз апатрида притащили в зал судебного заседания только после его задержания на известной хазе. Не будь этого, добровольно в суд он никогда не явился бы. Уже сколько раз в Украине слушались дела, в отношении данного персонажа, он каждый раз проигнорировал эти заседания. Он проигнорировал даже те заседания, где рассматривались его жалобы. То же самое он продемонстрировал и в отношение грузинских судов. Из этого можно сделать вывод о том, что пациент либо возомнил себя выше судов любых стран, где его возьмутся судить за очередное беззаконие, либо он патологически боится залов судебного заседания. Но скорее всего - и то, и другое, вместе взятое.
Автору приходилось наблюдать крутых мачо, которые вроде и габаритами вышли, и крутизной не обижены, однако перед судебным заседанием практически не выходят из сортира, где усиленно пудрят носик, что аж дышать нечем. Это постоянные обитатели тюрем никак не впечатляются ни конвоем, ни решетками, ни грозными видами судей. Как-нибудь автор посвятит этой теме отдельный очерк и поведает много историй из жизни. Но апатрид уже показал свою отвагу в полном объеме. Этот оратор хорош в кольце своих друзей и симпатиков, но не на скамье подсудимых, где его хватает «кондратий» и он пребывает в ступоре.
Ну и кроме того, не блеснув оригинальностью, любые судебные разбирательства, с его участием, объявляются политическим давлением. Это уже так часто было озвучено различными персонажами, от судьи-колядуна, до Мосийчука, что уже не воспринимается на слух.
(окончание следует)
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21 января сдох шакал всех времен и народов чЛенин-Бланк-ульянов лежащия доныне в ящике Мавзолейном...Символично однако
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Продолжение статьи Анти-колорадоса:
Не обошлось и без логических противоречий. Если ты подаешь в суд жалобу на миграционную службу, значит - ты ему доверяешь. Если ты не идешь в судебное заседание, проводимое по твоей жалобе, то ты ему не доверяешь. Что-то из двух одно.
Кстати, в Грузии - то же самое. Если ты реформировал правоохранительную систему и суды, избавив их от коррупции, заангажированности и других недугов, то это - лучшее место, где ты можешь доказать свою правоту, ибо сам же все реформировал! Но если ты боишься даже сунуться в страну, где ты все отреформировал, то для этого может быть всего две причины: либо ты знаешь истинную цену своим реформам, а потому - боишься попасть в недо-пере-реформированное правосудие, либо ты точно знаешь, что система работает правильно, но ты натворил такого, что она тебя обязательно загребет.
В общем, лучше бы ему поступать одним из двух способов, и пусть публика решает, правильно ли ты поступил. Но если ты поступаешь обеими, взаимоисключающими способами, то ты простой лжец и трус. Ты или заткнись со своими реформами, либо езжай в Тбилиси и рубись за свою правоту!
Кстати, приговор вызвал странную реакцию действующего президента Грузии Маргвелашвили. Он осудил позицию прокуратуры, в плане обвинений экс-президента и в то же время - отказался комментировать сам приговор суда. Из этого следует несколько выводов. Первый - президент Грузии не смог повлиять на ход расследования и поддержку прокуратурой обвинения. Также он не смог повлиять на вынесение приговора судом. Это говорит о том, что правоохранительная и судебная система Грузии не работает в ручном режиме. Второй. Президент допустил серьезную ошибку, высказав свое «фе» в адрес прокуратуры, после провозглашения приговора судом. Ведь именно суд решает, правильно ли выдвинуто обвинение прокуратурой или нет. Только суд имеет полномочия давать оценку обвинению и тем доказательствам, которые собраны следствием. У президента нет такого права, ибо в любой цивилизованной стране существует разделение ветвей власти, а следователь и судья - отдельное процессуальное лицо, давление на которое заканчивается возбуждением уголовного дела. Но давление могло быть до вынесения приговора. После этого - только обжалование приговора, в установленном порядке и никаких оценочных суждений. Ты можешь это делать как простой гражданин, но не как президент - гарант конституции.
Третье. Пожалуй, это первый случай на постсовковом пространстве, когда бывшего главу страны привлекают к уголовной ответственности за подвиги, совершенные в должности. Это - прецедент. Кстати, примерно это и сказал Маргвелашвили: «… преследование по этой статье служит ущемлению президентских полномочий и ослабляет институт президентства». На самом деле, приговор ничего не ущемляет и не сужает. Пока президент находится у власти, он закрыт иммунитетом, а вот когда президентские полномочия истекают, то приходит пора отвечать за все то, что было сделано в должности. Что же в этом плохого? Страшновато? А ты не нарушай закон! У тебя есть аппарат юристов, которые каждый твой шаг сверяют с действующим законодательством. Хочешь почудить? Готовься к судам после дембеля. Не это ли принцип демократической справедливости? Ведь еще со времен Декларации о Независимости и прочих основополагающих, в плане основ демократии, документов, существует формула, закрепленная во всех конституциях, всех вменяемых стран. Она гласит о равенстве граждан перед законам, невзирая на пол, цвет кожи, вероисповедание или должность. Кому-то всегда хочется быть «равнее».
Скажем так, если бы этот принцип сработал в Украине, то все экс-президенты Украины, без сомнений - на колядовали себе как минимум - на пятерочку. Пороху тоже стоит задуматься об этом, ибо рано или поздно, в Украине начнут работать и Конституция, и законы, а потому - лучше сразу не переступать черту, чтобы потом не думать, как избежать наказания.
Но вернемся к апатриду и общей крупной комбинации. Похоже на то, что срок теперь к нему прилип как банный лист, к известной части тела. Причем, его приклеила не украинская Фемида, к которой масса претензий, а грузинская. Та самая, о которой осужденный рассказывает как о лично реформированной. Этот шаг должны были сделать в Тбилиси, и там его сделали. Именно поэтому здесь для него была такая вольница. Теперь понятно, что тактика была избрана верно, хоть она нам и категорически не нравилась. Просто надо было немного потерпеть.
И последний, четвертый вывод. Вся эта комбинация разыграна вокруг головы апатрида, по указанной выше причине. Ему позволили делать то, что гражданам Украины делать весьма опасно из-за тяжелых правовых осложнений. Но наши деятели этого не поняли и ввязались в игру, которая для них будет выглядеть совсем не так, как для бывшего гражданина Грузии, ибо давно сказано: «Что дозволено Юпитеру - не дозволено быку». Только быки этого не знают, а потому, пока - быкуют.
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Скоро бочка нефти будет стоить 500 баксов и РАБссия опять подымется с коленок Мильдониевых... Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 7023
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смотрю,что любители педра и женщины тысячелетия все номерованые)))))))))))))))
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служить бы рад,прислуживаться тошно.Классика Жанра...,-я это понял еще весной 1968 года,когда советское быдло в Чехословакию Рыло вонючее сунуло...,потому и не хожу никогда на выборы ни президентов ни Парламентов... Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 5100Маргарет Тэтчер была и будет всегда лучшей в Мире навека.Не парьтесь ПТУшники... Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 5100
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Скоро Саакашвили станет президентом Украины и вся эта розенблатовско - аваковская шваль сядет в тюрьму .
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А как он станет президентом? Без гражданства и без ценза проживания в Украине? И как он станет президентом с судимостью?
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Тиллерсон в июне 2017 предложил Порошенко добровольно досрочно уйти в отставку.Но корыто так манит.. Да, Пиотр Алексеевич?
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це вони з азіровського сайте все копіпастятьМарші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 1701
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Владимир Пономаренко 2f5552a6, ща оно тебе методичку ольгинскую пришлет!
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Amber, "зрадофилов" то тут как раз всего две калеки, не говоря уже о поклонниках бабушки с косой (впрочем это одно и тоже) а вот перхоти ольгинской мимикрирующей под украинцев толпы!
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Влад Синкевич , та да, на манеже всё теже , круглосуточно поют одну и ту же песню ! 😂
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Єто в совке какой то грузин написал песню: "..бьёт набат интернационала, есть у революции начало, нет у революции конца..". Вообщето 17 год уже закончился год петуха. Наступил 18 год собаки - пора работать) А если без юмора то и до выборов недалеко где можно всё решить.
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Так а шо на выборах решать. И так всё понятно. Шоколядную банду мародёров Порошенки сменит фсбешная путинская воровка Тимошенко, газовая аферистка кремлёвская. Всё давно решено. Скринь мой пост и проверяй.
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Идея кстати отличная. Я поддерживаю. Ещё б прихватил собой фсбешную косу воровку было бы просто шикарно.
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Вся шоколядная шваль вылезла. А Рыг с Вами аж беснуеца соевый раб хуже кацапа.
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Олег Тихонов 055f40a1, ну а ты сам кого видишь реальным кандидатом? Порох хоть как-то двигает страну вперед, что при такой наследственности и закостенелости местых элит, довольно не легкий труд! Отстаял независимость, без которой вообще ничего не будет кроме холуйства у хромосомных!
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при такой наследственности и закостенелости местых элит, довольно не легкий труд
***************
Ох, нєльогкій ето труд, -
Гроші красти,
От Панами до Бєрмуд, -
Сліпі трасти.

Ой, как страшно тяжела
Жизнь у вора, -
Завісают всє дєла
Бєз оффшора.
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Одна страна хочет его , но другая не отдаёт , вот , что значит дядя из-за океана!
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Логічно. Виставу треба дограти до кінця. Розв*язка все ближче.
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я смотрю шоколизы сильно возбудились от этой новости
значит на Банковой опять неспокойно Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 7437
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Вот Порошенко обрадуется. Он всегда был за мирный протест.
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о кто-то бабки опять подрбросил гастрялеру херову!
вали уже в Грузии!бабуин Марші центром Києва відновляться 21 січня, - прес-секретар Саакашвілі Баграновська - Цензор.НЕТ 1271
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вали уже в Грузии!бабуин
***************Самый дикий бабуин
Среди всех на свете
В Украине лишь один, -
Порошенко Петя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарши по центру Киева возобновятся 21 января, - пресс-секретарь Саакашвили Баграновская
 
 
 
 
 
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