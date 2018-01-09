 Марши по центру Киева возобновятся 21 января, - пресс-секретарь Саакашвили Баграновская

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Українські Новини", которому сообщила пресс-секретарь Михеил Саакашвили Татьяна Баграновская. "21 января в воскресенье состоится марш", - сказала она. Время начала шествия Баграновская не уточнила.
При этом, по ее словам, "Рух нових сил" пока не намерен убирать палаточный городок у здания Верховной Рады.
Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.
Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.
Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.
Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.
Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Только манны с небе им не перепадет.
А главное к месту.
Чего вы больше всего ожидаете в следующем году? ( Опрос открыт 30 декабря 2017 г.)
начало правления Саакашвили ВВП 3,991 миллиарда USD (2003)
на втором сроке Саакашвили ВВП 16,14 миллиарда USD (2013 )
начало правления Саакашвили ВВП 3,991 миллиарда USD (2003)
на втором сроке Саакашвили ВВП 16,14 миллиарда USD (2013 )
Здесь на сайте, сущий ад, -
Обвиняют все грузина,
Что не любит шоколад.
Я претензии удвою,
Возмущенье разделя, -
Он в конфеты сыпал сою
По заданию Кремля!
***************
Мой вам, граждане, совет,
Сколь бы ни был он постылым, -
Посетили интернет, -
Сразу мойте руки с мылом!
Может и удалось бы Мише спрыгнуть и доживать свою жизнь в комфортных Нидерландах, где квартирку ему ещё при Президенстве, в качестве откупа от тюрьмы, купил один грузинский бизнесмен.
Другой бизнесмен тоже, в качестве откупа от тюрьмы, купил ему виллу там же, в Нидерландах.
Жить есть где, но жить спокойно после приговора не даст всё тот же ЕСПЧ, по требованию которого и под пристальным присмотром которого проходило расследование и суд в Грузии по делу убийства банкира.
Так что, крути не крути, а бежать ему фактически некуда.
Этот судебный процесс не был капризом нынешних властей Грузии:
"В ведомстве отметили, что выяснение новых обстоятельств по делу об убийстве Гиргвлиани и предъявление обвинения Саакашвили были основаны на решенииЕвропейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в рамках проведенного прокуратурой повторного следствия.
За ходом следствия наблюдает комитет министров Евросовета.
Два года шло следствие, собирались доказательства, состоялся суд под наблюдением комиссии ЕСПЧ.
И если мишка и будет бегать от ответственности, то недолго.
Потому что тут уже ЕСПЧ доведет дело до логического конца.
(с)
Я не люблю цифры, стопки бумаг, и бухгалтеров тоже не люблю, за их природную вредность. Но вот порой сухие данные статистики, говорят громче, чем самый широкий рот вещающий с броневика…
На чем строил и продолжает строить свои воззвания к народу заочно осуждённый реформатор?
Бариги, бариги и ещё семь раз бариги. Тут же мгновенно свита подхватила речетатив Табаки и мгновенно завернула фамилию Президента в простынь с надписью «главноторгующий». Звучит? Ещё бы, и чем меньше мозгов в голове, тем сильней эхо… торгующий… торгующий… торгующий.
Ага, именно Президент страны отвечает за внешнеэкономическую деятельность. Он, по идее, вообще за все отвечает, надо бы позвонить и узнать у него, чего это сегодня поезд простоял полчаса непойми где и почему?!
Так вот, на всякий броневик есть цифры, циферки, циферкулички.
(Дальше товарооборот (млрд. долл) с Россией по годам).
2010 - 35,63
2011 - 48,95
2012 - 45,05
2013 - 38,30
2014 - 22,48
2015 - 14,96
2016 - 10,23
По минувшему году окончательных данных ещё нет, но по той информации, которую удалось нарыть,скорей всего, итоговая цифра будет в районе показателей 2016 года.
И теперь смотрим, анализируем и немножЕчко думаем. Вот у меня, как у провинциального менеджера есть вполне наглая претензия - «С какого это такого переляку вы барыги, тобто отдел продаж, начиная с 2014 года завалили на хрен весь план этих самых продаж? Это какпониматьвашу?»…
Аххх дааа, тут же есть место, где «собака порылась», а именно, почему вообще не обнулили товарооборот, ну, вот не единой жувачки «Рот Фронт» к нам, и не одной гайки на самолеты «Ан», следовательно, им.
Я как-то пытался объяснить на примере яблок и кирпичей, что значит мировая торговля, экономика, внешнеэкономические обязательства и другие заумные матюки. На пятой минуте беседы понял, что спілкуюсь с туземцем из племени «Апусть».
Так вот, мои дорогие, умные американские дядьки когда-то придумали такую хрень под названием интернет, и если захотеть, то посредством него можно найти не только тёток с голыми жо…, в общем, не только их. Так вот поищите показатели товарооборота Грузии и России в 2007, 2008 и 2009 годах, и, когда найдёте там кругленькую такую цифру, которая называется ноль, разбудите меня.
Как я понимаю, роль «пиз@ун задушевный» нынче очень востребована в нашем обществе, падком на сказки… Ну, тогда понятна популярность заочно осужденного.
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Ажиотаж по поводу российского газа начался после того, как стало известно о переговорах Каладзе с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в конце сентября. Каладзе позже пояснил, что стороны обсудили увеличение транзита по газопроводу из России в Армению. По его словам, главный поставщик газа в Грузию - Азербайджан, но власти думают о диверсификации энергетических источников.
«Напомню, что власти Саакашвили (экс-президент Грузии) в 2005 году активно вели переговоры с «Газпромом» по продаже центрального магистрального газопровода, и если бы не наш стратегический партнер, наша дружественная страна - Соединенные Штаты Америки, я уверен, газопровод был бы продан», - заявил Каладзе на брифинге.
Тогда правительство США выделило финансы на реабилитацию этого газопровода. При этом в соглашении было конкретно записано, что правительству Грузии запрещается продажа газопровода, отметил министр.
«Если бы тогда Саакашвили и его окружение осуществили задуманное, мы бы сегодня были без политического и экономического рычага в отношениях с Россией, и довольствовались бы ролью аутсайдера в регионе», - сказал Каладзе.
Вице-премьер призвал относиться к переговорам Грузии с «Газпромом» без популизма, а также партийного и личного расчета. Грузия всегда сотрудничала и продолжит сотрудничать с этой российской компанией.
«В рамках существующего договора с «Газпромом» ежегодные встречи проводятся и сейчас, проводились и во время режима Саакашвили, и до него. Кроме газа, полученного в виде оплаты за транзит, даже после войны (августа 2008 года) из России получали дополнительный объем, хотя почему-то забывают об этих фактах», - подчеркнул Каладзе.
Действующий договор с «Газпромом» грузинская сторона подписала в 2003 году. После этого стороны оформили 21 дополнение о продлении сроков и регулировании различных технических вопросов.
https://www.newsgeorgia.ge/saakashvili-hotel-prodat-gazoprovod-gruzii-gazpromu-vitse-premer/
))))))
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"Я знал, што всьо вєрньотся взад",
І знову будуть до упаду
Такі, як ви, хвалити владу, -
Як років п'ять тому назад
Лизали Віті Шапкокраду
Євойний царствующій зад.
Сегодня, наконец-то, стала понятна та мягкость, которую наши силовики проявили к апатриду. В самом деле, имея даже смутные представления о криминальном праве и о диспозициях статей, только переваливших за сотые номера УК Украины, можно легко найти признаки деяний этого деятеля, обеспечивающих не только арест без залогов, поручительств и браслетов, на отдельных частях тела, но и полновесные сроки отсидки, от 10 лет и выше. Трудно было понять, почему процесс не шел в этом русле, а лицедей менял амплуа с «чукчи в чуме» или Карлсона, скачущего по крышам, на Ленина на броневичке. Теперь все понятно.
Как мы писали раньше, привлекать апатрида по тяжелым статьям - можно и нужно, но видимо было решено дать ему проявить себя во всей красе до момента пролития первой крови. Скорее всего, это и была та красная черта, которая была понятна всем, кроме тех, кто обеспечивал массовку различных акций. Дело в том, что открытое криминальное производство по тяжкой статье мертво привязывает подозреваемого к территории Украины. Он становится, как минимум - невыездным, а на самом деле - выезжает на СИЗО и оттуда катается на суды до вступления приговора в силу. После этого он едет на лагерь (скорее всего - Мартусовку) и барабанит свой срок по «звонковой статье», не попадающей под амнистию. То есть, вот это чудо будет коптить наш воздух, как минимум - две пятилетки.
Поэтому он здесь отделался легким испугом, а в Грузии - на выходе целый букет уголовных дел, рассматриваемых местными судами, которые радушно распахнули камеры цугундера для бывшего президента. С точки зрения следствия - все логично. Сначала находит судебную реализацию самое легкое обвинение, а с «живым сроком» фигуранта можно вытребовать из любой страны, особенно из той, с которой подписано соглашение об экстрадиции. А уже заполучив его живьем уже можно доводить до суда и все остальное, куда более веселое.
Сегодня грузинский суд вынес приговор, в отношении апатрида, присудив ему 3 года лишения свободы. Наверное, приговор еще не вступил в силу, но дальше - дело техники. С того момента, как он вступит в силу, апатрид станет квалифицированным уголовником. Причем, возникает целая гамма пикантных аспектов, которые очень трудно перебить простой риторикой. Например, единственный раз апатрида притащили в зал судебного заседания только после его задержания на известной хазе. Не будь этого, добровольно в суд он никогда не явился бы. Уже сколько раз в Украине слушались дела, в отношении данного персонажа, он каждый раз проигнорировал эти заседания. Он проигнорировал даже те заседания, где рассматривались его жалобы. То же самое он продемонстрировал и в отношение грузинских судов. Из этого можно сделать вывод о том, что пациент либо возомнил себя выше судов любых стран, где его возьмутся судить за очередное беззаконие, либо он патологически боится залов судебного заседания. Но скорее всего - и то, и другое, вместе взятое.
Автору приходилось наблюдать крутых мачо, которые вроде и габаритами вышли, и крутизной не обижены, однако перед судебным заседанием практически не выходят из сортира, где усиленно пудрят носик, что аж дышать нечем. Это постоянные обитатели тюрем никак не впечатляются ни конвоем, ни решетками, ни грозными видами судей. Как-нибудь автор посвятит этой теме отдельный очерк и поведает много историй из жизни. Но апатрид уже показал свою отвагу в полном объеме. Этот оратор хорош в кольце своих друзей и симпатиков, но не на скамье подсудимых, где его хватает «кондратий» и он пребывает в ступоре.
Ну и кроме того, не блеснув оригинальностью, любые судебные разбирательства, с его участием, объявляются политическим давлением. Это уже так часто было озвучено различными персонажами, от судьи-колядуна, до Мосийчука, что уже не воспринимается на слух.
(окончание следует)
Не обошлось и без логических противоречий. Если ты подаешь в суд жалобу на миграционную службу, значит - ты ему доверяешь. Если ты не идешь в судебное заседание, проводимое по твоей жалобе, то ты ему не доверяешь. Что-то из двух одно.
Кстати, в Грузии - то же самое. Если ты реформировал правоохранительную систему и суды, избавив их от коррупции, заангажированности и других недугов, то это - лучшее место, где ты можешь доказать свою правоту, ибо сам же все реформировал! Но если ты боишься даже сунуться в страну, где ты все отреформировал, то для этого может быть всего две причины: либо ты знаешь истинную цену своим реформам, а потому - боишься попасть в недо-пере-реформированное правосудие, либо ты точно знаешь, что система работает правильно, но ты натворил такого, что она тебя обязательно загребет.
В общем, лучше бы ему поступать одним из двух способов, и пусть публика решает, правильно ли ты поступил. Но если ты поступаешь обеими, взаимоисключающими способами, то ты простой лжец и трус. Ты или заткнись со своими реформами, либо езжай в Тбилиси и рубись за свою правоту!
Кстати, приговор вызвал странную реакцию действующего президента Грузии Маргвелашвили. Он осудил позицию прокуратуры, в плане обвинений экс-президента и в то же время - отказался комментировать сам приговор суда. Из этого следует несколько выводов. Первый - президент Грузии не смог повлиять на ход расследования и поддержку прокуратурой обвинения. Также он не смог повлиять на вынесение приговора судом. Это говорит о том, что правоохранительная и судебная система Грузии не работает в ручном режиме. Второй. Президент допустил серьезную ошибку, высказав свое «фе» в адрес прокуратуры, после провозглашения приговора судом. Ведь именно суд решает, правильно ли выдвинуто обвинение прокуратурой или нет. Только суд имеет полномочия давать оценку обвинению и тем доказательствам, которые собраны следствием. У президента нет такого права, ибо в любой цивилизованной стране существует разделение ветвей власти, а следователь и судья - отдельное процессуальное лицо, давление на которое заканчивается возбуждением уголовного дела. Но давление могло быть до вынесения приговора. После этого - только обжалование приговора, в установленном порядке и никаких оценочных суждений. Ты можешь это делать как простой гражданин, но не как президент - гарант конституции.
Третье. Пожалуй, это первый случай на постсовковом пространстве, когда бывшего главу страны привлекают к уголовной ответственности за подвиги, совершенные в должности. Это - прецедент. Кстати, примерно это и сказал Маргвелашвили: «… преследование по этой статье служит ущемлению президентских полномочий и ослабляет институт президентства». На самом деле, приговор ничего не ущемляет и не сужает. Пока президент находится у власти, он закрыт иммунитетом, а вот когда президентские полномочия истекают, то приходит пора отвечать за все то, что было сделано в должности. Что же в этом плохого? Страшновато? А ты не нарушай закон! У тебя есть аппарат юристов, которые каждый твой шаг сверяют с действующим законодательством. Хочешь почудить? Готовься к судам после дембеля. Не это ли принцип демократической справедливости? Ведь еще со времен Декларации о Независимости и прочих основополагающих, в плане основ демократии, документов, существует формула, закрепленная во всех конституциях, всех вменяемых стран. Она гласит о равенстве граждан перед законам, невзирая на пол, цвет кожи, вероисповедание или должность. Кому-то всегда хочется быть «равнее».
Скажем так, если бы этот принцип сработал в Украине, то все экс-президенты Украины, без сомнений - на колядовали себе как минимум - на пятерочку. Пороху тоже стоит задуматься об этом, ибо рано или поздно, в Украине начнут работать и Конституция, и законы, а потому - лучше сразу не переступать черту, чтобы потом не думать, как избежать наказания.
Но вернемся к апатриду и общей крупной комбинации. Похоже на то, что срок теперь к нему прилип как банный лист, к известной части тела. Причем, его приклеила не украинская Фемида, к которой масса претензий, а грузинская. Та самая, о которой осужденный рассказывает как о лично реформированной. Этот шаг должны были сделать в Тбилиси, и там его сделали. Именно поэтому здесь для него была такая вольница. Теперь понятно, что тактика была избрана верно, хоть она нам и категорически не нравилась. Просто надо было немного потерпеть.
И последний, четвертый вывод. Вся эта комбинация разыграна вокруг головы апатрида, по указанной выше причине. Ему позволили делать то, что гражданам Украины делать весьма опасно из-за тяжелых правовых осложнений. Но наши деятели этого не поняли и ввязались в игру, которая для них будет выглядеть совсем не так, как для бывшего гражданина Грузии, ибо давно сказано: «Что дозволено Юпитеру - не дозволено быку». Только быки этого не знают, а потому, пока - быкуют.
***************
Ох, нєльогкій ето труд, -
Гроші красти,
От Панами до Бєрмуд, -
Сліпі трасти.
Ой, как страшно тяжела
Жизнь у вора, -
Завісают всє дєла
Бєз оффшора.
значит на Банковой опять неспокойно
вали уже в Грузии!бабуин
***************Самый дикий бабуин
Среди всех на свете
В Украине лишь один, -
Порошенко Петя.