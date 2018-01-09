 На сегодня из З0 млрд грн конфискованных у Януковича освоено только 5 млрд, - Енин

Об этом в интервью "5 каналу" заявив заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день освоено лишь 5 млрд гривен из около 30 млрд, подлежавших специальной конфискации", - сообщил чиновник.

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Заместитель генпрокурора добавил: "Я не исключаю, что этим вопросом может заняться тот или иной следственный орган, поскольку когда Верховная Рада принимает изменения в бюджет в середине лета этого года, а к концу года указанные средства не освоены, здесь по меньшей мере есть определенные сомнения".

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Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.