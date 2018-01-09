 На сегодня из З0 млрд грн конфискованных у Януковича освоено только 5 млрд, - Енин

Об этом в интервью "5 каналу" заявив заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день освоено лишь 5 млрд гривен из около 30 млрд, подлежавших специальной конфискации", - сообщил чиновник.
Заместитель генпрокурора добавил: "Я не исключаю, что этим вопросом может заняться тот или иной следственный орган, поскольку когда Верховная Рада принимает изменения в бюджет в середине лета этого года, а к концу года указанные средства не освоены, здесь по меньшей мере есть определенные сомнения".
Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.
28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.
До речі - скільки там Україна вже заборгувала МВФ ..?
Нєбось кляті "антикорупціонери-грантоїди" заважають зробити це по тихому ?
Пенсии у переселнцев отняли,задолженность по зарплате уже миллиарды гривен,а у них лежат несипльзованные миллиарды...
Кому нужна такая власть,кто скажет?
Пока есть такой безразличный и равнодушный народ,как наш,пока нами буду править уголовники и воры.
Тому і депопуляція , в нас , така - навіщо розмножуватись такому народу ?
http://ukropnews.com/news/V_Polshe_proveryat_zavod_gde_rabotnikovukraintsev_zastavili_nosit_sinezheltuyu_uniformu_91722.html
но самое главное что возмутился и поднял весь шухер - поляк да именно поляк а украинцы молча натянули униформу
Остальные не успели?