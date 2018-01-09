EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  961  44
Все про:ГПУ (8411) конфискация (363) Янукович (30096) Енин (68)

 На сегодня из З0 млрд грн конфискованных у Януковича освоено только 5 млрд, - Енин

На сегодняшний день освоено лишь 5 млрд грн из более 30 млрд грн конфискованных "денег Януковича".

Об этом в интервью "5 каналу" заявив заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день освоено лишь 5 млрд гривен из около 30 млрд, подлежавших специальной конфискации", - сообщил чиновник.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Меня это просто бесит", - Луценко обвинил в халатности чиновников, которые не смогли освоить конфискованные деньги Януковича

Заместитель генпрокурора добавил: "Я не исключаю, что этим вопросом может заняться тот или иной следственный орган, поскольку когда Верховная Рада принимает изменения в бюджет в середине лета этого года, а к концу года указанные средства не освоены, здесь по меньшей мере есть определенные сомнения".

Читайте: Аудит должен проверить, почему НАБУ хочет вернуть Януковичу конфискованные 1,5 млрд долларов, - НФ

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.

Источник: https://censor.net.ua/n3043451
 
 
VEhrdlVYSTVRemt3V1ZCUmRYUkRLekJNVEZGMVRrZElaazVEVmpCTU0xRjFUa001VEhrdlVYVjBReXN3VEROU2FFNUROREJaU0ZGMWRFTjNNRmxpVVhWT1IxQm1Ua05VTUVvdlVXOTNQVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как слово "освоено" переводится с барьіжьего на человеческий? Вкрадено шоле?
 показать весь комментарий
 
 
https://censor.net.ua/news/441392/konfiskovannyyi_milliard_yanukovicha_zachislen_v_byudjet_dokument
 показать весь комментарий
 
читать надо не "освоено",а присвоено... и вообще:Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий.
 показать весь комментарий
 
Да, есть что ещё пилить и пилить. Вот только вопрос, как будем долги отдавать ???
 показать весь комментарий
 
 
кому долги?янучаре?ты ваще думаешь,чего пишешь? На сегодня из З0 млрд грн конфискованных у Януковича освоено только 5 млрд, - Енин - Цензор.НЕТ 2199
 показать весь комментарий
 
 
Хуйлу за газ (згідно рішення суду) а ще - 3 млрд що той встиг дати Янику ...
До речі - скільки там Україна вже заборгувала МВФ ..?
 показать весь комментарий
 
 
пока кредиты дают пока и плывем на одном месте.
 показать весь комментарий
 
Только , пока, я так понимаю уже закончилось.
 показать весь комментарий
 
 
Долг, за время правления отца соевого вырос с 72 до 77 лярдов зелени.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е.,когда придет время платить по кредитам МВФ твой хозяин заморозит тяпку и рванет на северо-восток?
 показать весь комментарий
 
Освоено только 5 млрд - это украдено или вывезено в офшоры? Хотелось бы конкретики.
 показать весь комментарий
 
 
Сначала украдено, а уже потом вывезено.
 показать весь комментарий
 
 
Бля.ь а для атошников трусы по миру собирают.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты перепутал...то для михомайдана.
 показать весь комментарий
 
 
От горє то какоє ...((
Нєбось кляті "антикорупціонери-грантоїди" заважають зробити це по тихому ? На сегодня из З0 млрд грн конфискованных у Януковича освоено только 5 млрд, - Енин - Цензор.НЕТ 9420
 показать весь комментарий
 
 
Итак 5 раз себе зарплату подняли, а освоить не как не удаётся, по сто раз за границу смотались, суши поесть, А их всё много! Но они берут на себя повышенные обязательства ОСВОИТЬ!!! С привлечением членов семьи!
 показать весь комментарий
 
 
Підказка - може варто прийняти Закон про автоматичне підвищення з.п всім членам родин чиновників і депутатів ? Якщо вже в Україні СТІЛЬКИ бабла , що його навіть "освоїти" не можуть ...
 показать весь комментарий
 
 
Неужели так сложно выводить бабло в слепые трасты?
 показать весь комментарий
 
 
Саакашвили украл,точно Вам говорю. А если не сам,то под стволом честнейших в Мире Украинских чинодралов заставил украсть, шоколадом их пытал.
 показать весь комментарий
 
Тяжелооо выходит, каменный цветок! Специалистов по распилу , привлекать дополнительных нужно! Так много , без помощи Гонтаревой, ну не как, не вывести по тихому в офшоры. На сегодня из З0 млрд грн конфискованных у Януковича освоено только 5 млрд, - Енин - Цензор.НЕТ 6215
 показать весь комментарий
 
 
гривну укрепите, придурки. На курс смотреть уже боюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Они не придурки,они мрази и подонки!
Пенсии у переселнцев отняли,задолженность по зарплате уже миллиарды гривен,а у них лежат несипльзованные миллиарды...
Кому нужна такая власть,кто скажет?
Пока есть такой безразличный и равнодушный народ,как наш,пока нами буду править уголовники и воры.
 показать весь комментарий
 
 
це аксіома , яку не змінити ...
Тому і депопуляція , в нас , така - навіщо розмножуватись такому народу ?
 показать весь комментарий
 
 
слушайте, а я не знал что Меркель уголовница и воровка, надо же На сегодня из З0 млрд грн конфискованных у Януковича освоено только 5 млрд, - Енин - Цензор.НЕТ 3887
 показать весь комментарий
 
 
Недоработочка. Пашинскому с Гнойсманом и Рюкзаковым нужно удвоить усилия по усвоению денег.
 показать весь комментарий
 
 
Не было денег караул !Есть деньги не умеют ими пользоваться !Ну что за кретины !
 показать весь комментарий
 
В Польше проверят завод, где работников-украинцев заставили носить сине-желтую униформу
http://ukropnews.com/news/V_Polshe_proveryat_zavod_gde_rabotnikovukraintsev_zastavili_nosit_sinezheltuyu_uniformu_91722.html
но самое главное что возмутился и поднял весь шухер - поляк да именно поляк а украинцы молча натянули униформу
 показать весь комментарий
 
Хорошо хоть мишени не были нарисованы на униформе...
 показать весь комментарий
 
Сожалеет, что освоено, т.е. ушло в офшоры, так мало
 показать весь комментарий
 
 
1,4 млрд зелени это 39 млрд гривен, так почему речь только о 30.
 показать весь комментарий
 
Нормативы на усушку, утруску и Панамку.
 показать весь комментарий
 
 
5 млрд, уже перевели на панамские офшоры?
Остальные не успели?
 показать весь комментарий
 
Там такая история = власть украла деньги МВФ .а когда МВФ потребовал отчитатся где деньги они деньги януковича ещё не конфискованные законно перекинули в Ощадбанк и сказали что это деньги МВФ .поэтому решение суда засекречено .
 показать весь комментарий
 
Что еще не все отдали Касюку "на развитие бизнеса"? Не порядок, надо исправить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодня из З0 млрд грн конфискованных у Януковича освоено только 5 млрд, - Енин
 
 
 
 
 
 вверх