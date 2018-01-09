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 В этом году Трамп впервые посетит Давосский форум

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе, который состоится 23-26 января.

Как сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала CNBC в понедельник, 9 января, американский президент намерен "продвигать политику укрепления американского бизнеса, американской промышленности и содействия американским работникам", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели. 

Также читайте: Байден в Давосе: Цели России понятны. Запад обязан продолжать поддерживать Украину

Предыдущий Всемирный экономический форум в Давосе проходил 20-23 января прошлого года. США на Форуме представлял вице-президент Джо Байден. 44-й и 45-й президенты США Барак Обама и Дональд Трамп не смогли посетить Давос в связи с инаугурационными мероприятиям в Вашингтоне.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отменила поездку в Давос из-за проблем с нелегальными мигрантами.

Также читайте: Второй день экономического форума в Давосе: Порошенко встретится с Алиевым и Шульцом

Источник: https://censor.net.ua/n3043450
 
 
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Пора офшорнику схему расположения ватерклозетов изучить
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там и оприлюднят список офшорников...будешь слегка удивлен. В этом году Трамп впервые посетит Давосский форум - Цензор.НЕТ 2375кстати,хуйло уже не едет...
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А его курчавьій прокуратор Украиньі едет?
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А отец соевый как ? Или его уже не приглашают ?
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Нет. У него остались только такие адепты, типа гига!!!
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Этот бестолковый ???? Он даже, писать , как следует не может, Единственно, как и все свидетели отца соевого, может только причислять к русским, и сепарам. На остальное был ум, да весь вышел.
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гыг, мне вот интересно, а если следующем президентом будет ЮВТ, ты повесишься, или будешь за неё топить7
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чего хотел то?последних рейтингов ювт начитался? В этом году Трамп впервые посетит Давосский форум - Цензор.НЕТ 9583
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Нет, Отцу соевому уже намекали, что пора валить по добру по здорову, он не захотел, теперь будут другие методы.
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Представляю я это выступление...
https://www.youtube.com/watch?v=HoQikmGOPY8
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Оксана Ветер
Вчора о 9:46
Оце боєць, оце сила духу!
Коли його вимінювали з полону, начальник контррозвідки незаконних збройних формувань «Хмурий» запитав: «Воювати ще будеш?»
- Буду! - відповів «Соболь».
- А чого ти такий наглий?
- Я чесний! - хрипло промовив полонений.
Завжди охайна форма, акуратна навіть тут, у полях, борідка срібліє на обличчі нашого героя, а козацький оселедець підтверджує статус справжнього запорізького воїна. Тільки очі, такі втомлені та сумні, виказують всю гіркоту пройденого та пережитого за три роки війни.
45-річний житель Бердянська не зміг спокійно дивитися на все, що відбувалося в сусідній області, адже розумів: якщо не почати діяти, то проросійські провокатори зі своїм «русским миром» та «мирними» демонстраціями, на яких нищилася державна символіка, розповзуться і по Запоріжжю. Тож без вагань пішов у батальйон «Донбас», який тоді формувався.
Потім були бої проти «лисичанського гарнізону великого війська донського», «казакі» якого за два дні здали Лисичанськ та тікали вглиб українського Донбасу, трохи згодом - визволення Попасної, а потім…
А потім - «кровавий коридор» Іловайська, де й потрапив до полону. «Наші хлопці там були легкою мішенню для російських підрозділів, але навіть у такій ситуації давали «кацапам» по зубах, - згадує «Соболь». - Я добре пам'ятаю, як у полоні разом з іншими бранцями виносив тіла російських солдатів і так званих ополченців. В полоні було важко… - продовжує боєць. - Ті вояки мислять так, як їм нав'язала російська пропаганда: «бендерівські фашисти прийшли вбивати жителів Донбасу», і їх не хвилює, що закривати кордон від Росії, яка на той момент вже «віджала» Крим, йшли люди з усієї України - з південних регіонів, центральних, західних, північних, навіть з Донецької та Луганської областей. Два місяці провів у «есбеушних» підвалах Луганська. Потім почали міняти. Мені пощастило - був серед перших».
Повернувся, побув на домашній реабілітації. Втім не зміг Валерій довго сидіти вдома, хоча й має дружину та дітей, адже відчував, що потрібен тут, щоб цей клятий «русский мир» не дістався його рідного українського Бердянська, мобілізувався. Трохи згодом підписав контракт. В 2014-му був снайпером, зараз - командир бойової машини. Виконує поставлені бойові завдання на складному напрямку, де постійно намагаються проникнути ворожі ДРГ, та в них це не виходить.

Після Іловайська багато побратимів «Соболя» ще й досі вважаються зниклими безвісти, багато загинуло, ще більше поранено. Він знає, що завдяки тим хлопцям до його дому не дійшла «русская весна», яку зупинили в Донецькій області, де переважна більшість жителів саме через свої байдужість, пасивність та «нейтралітет» навесні 2014 тепер втрачають свої будинки, рідних та віру в мирне життя.
Війна триває, є поранені та загиблі наші хлопці є гірким підтвердженням того…Іван БУРДЮГ
В этом году Трамп впервые посетит Давосский форум - Цензор.НЕТ 1550
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Мне икак то до лампочки поедет Трамп в Давос или нет. Я так понимаю, что дяде Сэму надоело в говне ковырятся , поэтому И беню и Рыжего таракона взяли за жабры.
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пинчук-гатовь бочку вазелина укроделегации!)))
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О! Гыга подтянулся! А кука где бродит? надо же Юльку - ворофку опускать, а гидранту нашему петь ""долгие лета"!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ этом году Трамп впервые посетит Давосский форум
 
 
 
 
 
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