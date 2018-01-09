 В этом году Трамп впервые посетит Давосский форум

Как сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала CNBC в понедельник, 9 января, американский президент намерен "продвигать политику укрепления американского бизнеса, американской промышленности и содействия американским работникам", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

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Предыдущий Всемирный экономический форум в Давосе проходил 20-23 января прошлого года. США на Форуме представлял вице-президент Джо Байден. 44-й и 45-й президенты США Барак Обама и Дональд Трамп не смогли посетить Давос в связи с инаугурационными мероприятиям в Вашингтоне.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отменила поездку в Давос из-за проблем с нелегальными мигрантами.

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