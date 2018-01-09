 Енин: Из-за реформы судебной системы "дело Януковича" могут рассматривать сначала. ВИДЕО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала".

По его словам, из-за создания системы окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала. Генпрокуратура не может допустить этого. То же касается ситуации с остальными резонансными делами.

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", - заявил Енин.

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Напомним, 29 декабря 2017 года Президент подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.