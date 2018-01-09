 Енин: Из-за реформы судебной системы "дело Януковича" могут рассматривать сначала. ВИДЕО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала".
По его словам, из-за создания системы окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала. Генпрокуратура не может допустить этого. То же касается ситуации с остальными резонансными делами.
"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", - заявил Енин.
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Напомним, 29 декабря 2017 года Президент подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.
Фсьо!!!
Судебной реформы не будет! Нашлась шикарная отмазка!
Брррр....
20.06.2015 13:50
По мнению главы государства, приняв закон о лишении Януковича звания президента, Рада превысила свои полномочия и действовала вопреки Конституции
Вчера, 19 июня, президент Петр Порошенко направил в Конституционный суд Украины представление с просьбой признать неконституционным закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"Согласно регламенту Конституционного суда Украины, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда", - отметили в КСУ.
В тексте представления говорится: "Основанием для конституционного представления является несоответствие Конституции Украины (неконституционность) закона Украины о лишении Януковича звания президента Украины".
По мнению президента, приняв указанный закон, Верховная Рада превысила свои полномочия и действовала вопреки предписаниям Конституции.
"Конституцией Украины установлен единственный случай утраты звания президента Украины и не предусмотрено принятие каким-либо органом власти отдельного акта в любой форме о лишении звания президента Украины. Изменение же или расширение такого подхода возможно лишь путем внесения изменений в Конституцию", - говорится в документе.
"Учитывая изложенное, прошу признать закон Украины "О лишении В. Януковича звания президента Украины" от 4 февраля 2015 года № 144-VIII таким, который не соответствует Конституции Украины (является неконституционным)", - резюмирует Порошенко.
Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению будет заместитель заведующего отделом представительства интересов президента Украины в судах - заведующего сектором представительства президента в КСУ Ростислав Михеенко.
Закон о лишении Януковича звания президента был принят Верховной Радой 4 февраля 2015 года и вступил в силу 18 июня.
Согласно Конституции, звание главы государства охраняется законом и сохраняется пожизненно, кроме случаев отстранения в результате импичмента. Янукович не был отстранен в порядке импичмента, поскольку самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны. Поскольку такие обстоятельства в украинском законодательстве не учтены, и было предложено лишить Виктора Януковича пожизненного звания президента отдельным законом.
європейського майбутнього з такою владою - експерт центру ECFR
08 Січень, 2018
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
То корова не доёна,то доярка не ипёна...
WTF??????