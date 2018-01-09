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 Политика Украины
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Все про:судебная реформа (772) Янукович (30096) Енин (68)

 Енин: Из-за реформы судебной системы "дело Януковича" могут рассматривать сначала. ВИДЕО

Генеральная прокуратура Украины не может допустить, чтобы все резонансные дела слушались сначала.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала".

По его словам, из-за создания системы окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала. Генпрокуратура не может допустить этого. То же касается ситуации с остальными резонансными делами.

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", - заявил Енин.

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Напомним, 29 декабря 2017 года Президент подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.

Источник: https://censor.net.ua/n3043449
 
 
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Реально нежданчик! Петя своих родных рыгоанальных посонов в беде не бросит.
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Ну как дети малые, а на кой мне по вашему была нужна та реформа?

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наша пісня гарна й нова починаймо її знову! ))))
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Апуеть!!!
Фсьо!!!
Судебной реформы не будет! Нашлась шикарная отмазка!
Брррр....
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ну, что сказать, ну, что сказать устроены так люди. овощ ты рад?
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Овощ нервно срывает с прохожих шапки в Барвихе, нынешние подлецы у власти делают профффессора сопливым дилетантом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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У Луцика втихаря хлопают в ладоши ! У читывая, то что этот процесс никому особо не интересен, а раскрывать тайны никто не спешит. Дело грузинских снайперов, в планы Луцика они явно не входили.
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и реформы нет и петя своего бывшего шефа отмазывает .резину тянет что бы на него не вышли
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Порохоботы, поясните, плиз, тираду Енина!
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говорили, балакали, сіли й заплакали
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типу не знали нічо... дурника вмикнули, тепер головне не забути вимкнути ( юга тобе це не стосується)
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Порошенко обратился в КСУ по лишению Януковича звания президента
20.06.2015 13:50
По мнению главы государства, приняв закон о лишении Януковича звания президента, Рада превысила свои полномочия и действовала вопреки Конституции

Вчера, 19 июня, президент Петр Порошенко направил в Конституционный суд Украины представление с просьбой признать неконституционным закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Согласно регламенту Конституционного суда Украины, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда", - отметили в КСУ.
В тексте представления говорится: "Основанием для конституционного представления является несоответствие Конституции Украины (неконституционность) закона Украины о лишении Януковича звания президента Украины".
По мнению президента, приняв указанный закон, Верховная Рада превысила свои полномочия и действовала вопреки предписаниям Конституции.
"Конституцией Украины установлен единственный случай утраты звания президента Украины и не предусмотрено принятие каким-либо органом власти отдельного акта в любой форме о лишении звания президента Украины. Изменение же или расширение такого подхода возможно лишь путем внесения изменений в Конституцию", - говорится в документе.
"Учитывая изложенное, прошу признать закон Украины "О лишении В. Януковича звания президента Украины" от 4 февраля 2015 года № 144-VIII таким, который не соответствует Конституции Украины (является неконституционным)", - резюмирует Порошенко.
Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению будет заместитель заведующего отделом представительства интересов президента Украины в судах - заведующего сектором представительства президента в КСУ Ростислав Михеенко.
Закон о лишении Януковича звания президента был принят Верховной Радой 4 февраля 2015 года и вступил в силу 18 июня.
Согласно Конституции, звание главы государства охраняется законом и сохраняется пожизненно, кроме случаев отстранения в результате импичмента. Янукович не был отстранен в порядке импичмента, поскольку самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны. Поскольку такие обстоятельства в украинском законодательстве не учтены, и было предложено лишить Виктора Януковича пожизненного звания президента отдельным законом.
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педро ще овоча нам поверне і буде з ним як хуйло з дімоном мінятися
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Не, ну нащот поверне - це вы сильно перебильшуете. Овоч же долю награбленного потребует, да еще с процентами за годы отсутствия, а жадный Петя делиться не любит.
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Україна не має
європейського майбутнього з такою владою - експерт центру ECFR

08 Січень, 2018

https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
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Т.е, либо Чивокуня соскочит,либо реформу притормозить?
То корова не доёна,то доярка не ипёна...
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наша песня хороша .начинай сначала ......
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Так к этому народна влада и стремится. Дошло, на конец?
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Да и пусть рассматривают сначала с конца, поперек и вдоль, не посадим так хоть за*бем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕнин: Из-за реформы судебной системы "дело Януковича" могут рассматривать сначала. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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