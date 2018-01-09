 Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, - замгенпрокурора Енин

Об этом в интервью "5 каналу" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Конфискация футбольного клуба" Металлист "находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение о конфискации вступило в силу уже более двух месяцев назад. Теперь Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист", - сказал чиновник.

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Напоминаем, в октябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что судом принято решение о конфискации ФК "Металлист" у беглого олигарха Сергея Курченко в пользу государства.