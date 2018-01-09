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 Политика Украины
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Все про:конфискация (363) ФК "Металлист" (1) Курченко (422) Енин (68)

 Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, - замгенпрокурора Енин

Процедура конфискации ФК "Металлист" (Харьков) в пользу государства находится в завершающей стадии.

Об этом в интервью "5 каналу" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Конфискация футбольного клуба" Металлист "находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение о конфискации вступило в силу уже более двух месяцев назад. Теперь Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист", - сказал чиновник.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Стоимость конфискованных в Одессе нефтепродуктов составляет 800 млн грн, - Луценко

Напоминаем, в октябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что судом принято решение о конфискации ФК "Металлист" у беглого олигарха Сергея Курченко в пользу государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3043448
 
 
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После обретения нового собственника клуб переименуют в "Кондитер"?
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ФК "Шалена Бджилка" В чемпионате Липецкой области будет выступать..
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В каждой шутке есть доля шутки, ведь совмєстний чємпионат с козлорилами еще каких-то пять лет назад поддерживал попутчик революции и партнер офшорника по роттердаму+.
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да че там чемпионат, пол страны, депильных неадекватов, радовались "Харьковским соглашениям", что ЧФ РФ их будет в случае войны от НАТО прикрывать... а Вы чемпионат...
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Угробили неплохой футбольный клуб. И что в нем будет делать государство ????
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Назначат главным тренером Супрун, ей похрен кого добивать...
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В феврале 14 года Маркевич жалился, что игрокам клуба третий месяц не платят з/п. Так кто угробил команду?
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Мне до лампочки, кто угробил. Угробили хорошую команду и все. Я не писал, кто и зачем.
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виставить на продаж, були покупці, але курваченко гальмував, маємо надію на відродження славного клубу
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кто угробил Металлист? рыго-шобла Януковича и их партайгеносца Курченко - бы сейчас все равно не выжил бы так как не смог платить зарплаты легионерам на том уровне
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Обідруть татарина.... обідруть Коломойського..... Потім обідруть Рошенка....... всіх обідруть...... Набридло Дяді Сему вислуховувати під...арків - олігархів з України.... Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, - замгенпрокурора Енин - Цензор.НЕТ 5952
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Конфіскація футбольного клубу "Металіст" перебуває на фінальній стадії, - заступник Генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 8906 и нам бы об этом подумать... а то кинемся, а там уже все растащили...
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как там Суркисы поживают? все лошадьми увлекаются, новые блядь аристократы.
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Суркисы никогда столько не хапали(им просто не давали) - как Ахметов Янукович Фирташ Григоришин и остальные твари
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нет конечно только в очереди после рыжих сепаро - бандюков
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Не можна забувати що хіт "путін хуйло" вигадали фанати харківсьского металісту, а пуйло дуже образливий ось тому Курченко і міг зоморозити усі виплати платні гравцям металісту. Курченко зназодиться у рф та залежить від пуйла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, - замгенпрокурора Енин
 
 
 
 
 
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