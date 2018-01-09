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Все про:Польша (4014) посол (1156) Дещица (145)

 Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками, - посол Дещица

Польские министры, назначенные сегодня, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали на должностях заместителей министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире Еспресо.TV посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Изменения в польском правительстве были анонсированы ранее. С изменением польского премьер-министра, которое состоялась в декабре, произошли и изменения в составе правительства. Министры, назначенные сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали в правительстве на должностях заместителей министров. Поэтому они фактически в одной команде", - сказал Дещица.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Польше назначены новые министры правительства Моравецкого: Ващиковский и Мацеревич уволены 

По его словам, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, новым министром иностранных дел. Речь идет об углублении украинского-польского партнерства на основе договоренностей, которых достигли президенты Петр Порошенко и Анжей Дуда на встрече в декабре.

9 января Польши объявили об изменениях в правительстве. Ротации состоялись в девяти министерствах. Свою должность, в частности, потерял глава МИД Витольд Ващиковский, который несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043444
 
 
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Только еще круче. У нас президентьі работали министрами у злочинних предшественников
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Временами масштаб происходящего административно-правового бардака поражает даже больше чему вас
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Так в Польше министры,а у нас барыги.
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очень красноречивая обложка. эй! налетай братва вашего папку нарисовали ганцы в плохом амплуа. давай! Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками, - посол Дещица - Цензор.НЕТ 4061 а вообще то смешного мало и если честно сказать - вообще нет. мы не будем украинцами если будем терпеть это... неподобство.
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вот оригинал, и если быть точным то не ганцы, а австрияки
Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками, - посол Дещица - Цензор.НЕТ 2902
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ух, сорвалось. админ не спит, админ не дремлет. а почему так? неужели мы не понимаем, что эта картинка претенциозна и не совсем отражает действительность... значит как протаскивать его в президенты так вместе, а ответственность нам? одним?
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боятся санкций. и если, что им и орбан не поможет. так как есть США.
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у нас Порошенко тоже в одной команде с януковичем работал...И шо??
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"Свою должность, в частности, потерял глава МИД Витольд Ващиковский" Источник: https://censor.net.ua/n3043444

А еще месяц назад тут утверждали, что Ващиковский неприкасаемый , типа.
А проверили пачечку акций Газпрома в кармане у шныря, решили, что "толстовата будет", да и выгнали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовые польские министры работали в одной команде с предшественниками, - посол Дещица
 
 
 
 
 
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