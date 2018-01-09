 Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками, - посол Дещица

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире Еспресо.TV посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Изменения в польском правительстве были анонсированы ранее. С изменением польского премьер-министра, которое состоялась в декабре, произошли и изменения в составе правительства. Министры, назначенные сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали в правительстве на должностях заместителей министров. Поэтому они фактически в одной команде", - сказал Дещица.

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По его словам, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, новым министром иностранных дел. Речь идет об углублении украинского-польского партнерства на основе договоренностей, которых достигли президенты Петр Порошенко и Анжей Дуда на встрече в декабре.

9 января Польши объявили об изменениях в правительстве. Ротации состоялись в девяти министерствах. Свою должность, в частности, потерял глава МИД Витольд Ващиковский, который несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.

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