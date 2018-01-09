 По экс-депутатам ВР Крыма в суды направлено 60 обвинительных актов, - зампрокурора АРК Удовиченко

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко в прямом эфире "Громадського радио".

"Если мы говорим о Верховной Раде Крыма, то 78 оглашено подозрение, 60 обвинительных актов направлены в суды. Относительно большинства депутатов, обвиняемых нами в рамках уголовных производств, в судах находится ходатайство прокуроров о применении процедуры специального досудебного расследования", - подчеркнул зампрокурора.

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Он также прокомментировал ситуацию с бывшим "министром здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского. "Нами установлено, что у него возникли определенного рода проблемы с незаконно созданными правоохранительными органами на территории АРК. Он действительно проруководил четыре месяца с небольшим, однако это были ключевые четыре месяца, которые имели важное значение при формировании незаконного правительства, при принятии решений по поводу имущества, в частности имущества Минобороны, внедрении нормативно-правовых актов со стороны оккупанта. Этого периода хватило для того, чтобы способствовать оккупационным процессам, которые мы все наблюдаем", - отметил зампрокурора.

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Напомним, 5 января стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном помещении в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 8 января суд избрал экс-министру здравоохранения Крыма меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц без права на залог.