 Из-за вспышки кори в Одессе на неделю продлили школьные каникулы

Такое решение 9 января принял оперативный штаб по кори, созданный при городском Департаменте здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Свободная от занятий неделя, по мнению специалистов, позволит уменьшить контакты между детьми в вероятный инкубационный период заболеваемости корью, а также предоставит родителям возможность сделать прививку.

"Речь идет о рекомендации школам всех форм собственности. Пропущенная неделя будет компенсирована за счет уплотнения учебного материала, отрабатывать его не придется ", - отметила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич. По ее словам, в Одессе действовует решение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуаций при горсовете о том, что без прививки от кори дети не смогут посещать учебно-воспитательные учреждения.

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Как сообщила главный врач одесской городской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова, по состоянию на утро 9 января на стационарном лечении в медицинском учреждении находятся 112 больных корью (на 5 января больных было 94). Из 75 детей, проходящих лечение в инфекционной больнице, 16 - это дети первого года жизни.

По данным главного внештатного педиатра городского департамента здравоохранения Анны Луневой, пока уровень охвата вакцинацией от кори в Одессе детей до одного года жизни составляет 95,6%, 2 - 5 лет - 76,8%, 6 лет - 91%, 7 лет - 92,1%. Медики отмечают, что для создания коллективного иммунитета против кори охват профилактическим прививкам должна достигать 95%.

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Рост заболеваемости корью было зафиксировано в Одессе весной 2017 года. С тех пор лабораторно подтверждено 744 случая болезни, в том числе - 466 детей. Пятеро одесситов (трое детей и двое взрослых) умерли от осложнений кори.