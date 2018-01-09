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 Общество
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Все про:вооружение (2811) США (13053) Азов (153)

 В спецподразделении "Азoв" нет на вооружении американских ПТРК и гранатометов, - заявление пресс-службы НГУ

Пресс-служба Национальной гвардии Украины официально заявила о том, что никакого летального вооружения (ПТРК и гранатометов) американского производства в подразделении 3057, куда входит "Азов", нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ

В сообщении отмечается: "В некоторых СМИ появилась информация о том, что в подразделении Национальной гвардии Украины "Азов" есть на вооружении американские ПТРК Javelin и гранатометы PSRL (модернизированные РПГ-7).
 
Сообщаем, что спецподразделение "Азов", который входит в состав воинской части 3057, не имеет на вооружении указанных выше образцов вооружения.
 
Просим представителей СМИ не распространять информацию, не подтвержденную из официальных источников.
 
Как сообщалось ранее издание BellingCat опубликовало информацию о том, что у полка "Азов" есть на вооружение американское летальное оружие. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: У полка "Азов" на Донбассе уже есть американское летальное оружие, - BellingCat

Источник: https://censor.net.ua/n3043441
 
 
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що поганого - і навіщо ВВшникам "Джавеліни" ?
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Утром говорили что есть, а вечером говорят,что брехня, нету. Просто цирк на дроте.
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говорили за охотничье оружие. орки активизировались и снайперы наносят урон. сейчас как я понял шансы уже на нашей стороне. надо много оружия хорошего и точного. самолеты нужны, танки ЯО... все нужно. есть? Давай!
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А чого так занервували і почали всі наперебій виправдовуватися? Є чи немає-кому яка різниця? Кого боїтеся-кабани товсті? Як на мене -то нехай "Азов" має ядерну зброю-то єдиний підрозділ якого кацапи бояться як прізвище С.Бандери. Тому що розуміють,що там люди мотивовані і "партньорами" ніколи з кацапнею не стануть. На відміну від напівбрехливої та боягузливої влади.
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конечно нет ... ничего нет , велком русня
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А что все оправдываются???
Ну даже если бы и были,и чо?
Больше пуканы будут гореть от страха и меньше будут лезть с наглыми вылазками на танках!
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Вірю! Першими американську зброю отримають підрозділи, які охороняють Банкову і Козин, а не якийсь там Азов
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100% пидары из нацгвардии получат,а на передке будет говном отстреливаться.
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Лентач‏ @oldLentach7 ч.7 часов назад

Владимир Путин подписал закон, согласно которому термин "жилье экономического класса" будет заменен на "стандартное жилье". Видимо, если заменить один термин на другой, то проблема исчезает. http://lentach.media/6049

У спецпідрозділі "Азoв" немає на озброєнні американських ПТРК і гранатометів, - заява прес-служби НГУ - Цензор.НЕТ 1297
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***
- заяц, ты меня слышишь?
- слышу-слышу...
- ну нет там никаких джавелинов... нетуууу!
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Очень хотелось бы прочитать заголовок джавелинов нет, зато есть ударные БПЛА... эххххх
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Зашкварили впопучленцев ихтамнетов, поэтому скулит скаленовстан?
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ЦН, вы или крест снимите или трусы оденьте , до обеда у вас есть после обеда нет В спецподразделении "Азoв" нет на вооружении американских ПТРК и гранатометов, - заявление пресс-службы НГУ - Цензор.НЕТ 2956
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Правильно. Говорите ,что мы бедные и у нас ниц. Пусть булки расслабят.
А то ,некотые хотят как та ворона с сыром.
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вот там кацапня и смерть свою найдет...от лютой ненависти
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Это что Украина оправдывается перед кацапами?Может и в жопу их лизнет.И из таким командованием мы хочем освободить Украину?Ихнее заявление больше похоже на отчет кацапии что у нас есть а чего нету.
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Джавеліни вже перепродали Ірану
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новый шеврон минометчиков полка " Азов" У спецпідрозділі "Азoв" немає на озброєнні американських ПТРК і гранатометів, - заява прес-служби НГУ - Цензор.НЕТ 2479 фейк конечно но все равно прикольно
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так это глобал хоук поэтому бороздит зону ато? У спецпідрозділі "Азoв" немає на озброєнні американських ПТРК і гранатометів, - заява прес-служби НГУ - Цензор.НЕТ 771
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Как это нету?!? Да я своими глазами видел: стоит такой, огромный, черный, в чём его мать родила. А чуть ниже талии такой гигантский гранатомёт.. или Джавелин, неважно. Точно был. Сам видел... Подождите, так это был.. нихера себе, я понял! Так с таким и гранатомёт не нужен: побежит в психическую атаку со своим "гранатамётом" и... всё, умрут кацапы от страха, представляя, что он с ними сделает, когда ворвётся в окопы!
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я щось не второпаю: а пресслужба не могла помовчати відносно цієї теми? просто не коментувати.... З американцями віч-на віч . А іншим знати не обов*язково...
Чиї замовлення виконує така пресслужба і на кого працює?
Ну нема озброєння американського . то є канадське, чи чеське чи ще якесь... А американського? то точно нема
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Это специально для форума Цензора, а фотки котракта еще летом шпионы на весь мир выложили.
У спецпідрозділі "Азoв" немає на озброєнні американських ПТРК і гранатометів, - заява прес-служби НГУ - Цензор.НЕТ 3578
У спецпідрозділі "Азoв" немає на озброєнні американських ПТРК і гранатометів, - заява прес-служби НГУ - Цензор.НЕТ 1286
У спецпідрозділі "Азoв" немає на озброєнні американських ПТРК і гранатометів, - заява прес-служби НГУ - Цензор.НЕТ 5172
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Вы бы почитали что ли официальные документы. Амеры четко указали, что размещение оружия разрешат только в глубоко в тылу. Во избежание продажи донецким...
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А что это кацапы так зашебушились на счет америкоского оружия?Ведь ,,их там нету,, ни ихнего оружия так какого хрена им боятся каких то джавелинов и решать за нас что и какое оружие нам принимать на вооружение?
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А кто сказал, что это зашебушились кацапы? это обнародовала солидная журналистская организация BellingCat - У полка "Азов" на Донбассе уже есть американское летальное оружие, - BellingCat Источник: https://censor.net.ua/n3043441

ps
Если поставить под сомнение их утверждение об этом, то тогда надо ставить под сомнение и все их выводы по сбитому малайзийскому самолету на Донбассе!
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Нету там никаких американских Джавелинов. Те Джавелины уволились из ВС США месяц назад.
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Порхаті вИ де ?
В черзі за наградними джевилінами від пороха.
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А вообще - зря эти все опровержения.Нехай русня бы верила,шо их там есть.
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В гибридной войне - официально нет!
Но так как у нас война гибридная, то пусть там они будут не официально!

Вот так и нужно подавать информацию!
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Какие гранатометы PSRL-1 ? Какие ребята? Кто их видел?

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пару кацапов, но они уже никому ничего не расскажут
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Полторак сказал, что ПТРК фактически появятся через год и это будут не Джавелины, а TOW( уступает нашим ПТРК ибо дико устарело). Короче, не даст Госдеп серьёзной леталки Украине при Порошенко.
Пс В конце июня Тиллерсон предлагал Порошенко досрочно покинуть свой пост, но кто же добровольно откажется от возможности попиздить лярдами. Янукович тоже не мог остановиться, пока не "попросили".
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не, при порохе дадут только котопульты, а если б был саакашвили, дали бы пэтриоты....
толсто, винторогий.
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Ну сирийцы TOWами очень неплохо русню жарят. Если нахаляву дадут - то спасибо.
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http://azov.org.ua/modernizovani-hranatomety-psrl-1-nadiydut-na-ozbroyennya-azov__trashed/img_7693/
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16.03.2015 г.
Р-н н.п. Широкино Танковое подр-ние 4 гв.Кантемировской див. при выполнении маршевого передвижения было атаковано БПЛА неидентифициованного класа. БПЛА нанес удар противотанковой ракетой с нехарактерной балистической кривой двигаясь на сверхмалой высоте."200" -3, Уничтожено 1 ед. бронетехники.


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Эт не наши, это инопланетяне, или америкосы полигон перепутали.
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Просто это наши "ихтамнеты"... пусть докажут... Да и... Что тут плохого?
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Супер ! У спецпідрозділі "Азoв" немає на озброєнні американських ПТРК і гранатометів, - заява прес-служби НГУ - Цензор.НЕТ 5481 Отже ми - беремо приклад з кацапів , що це - не наша земля , а отже - "настамнет" ?
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Надеюсь еще много выкопают еще "советских" джавелинов наши воины из обширных шахт донецкоко региона
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гражданская война начатая чЛенинскими ублюдками 7 ноября 1917 года продолжается до сих пор....изменились лишь форма и вывеска ее за 100 лет...
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нужно дуйствовать как рашисты. Говорить что нет, даже если и есть. Потом зашкварить пару русских танков и упасть на дурачка, - "это не мы.. .мы же говорили что у нас нет"... Хуйлу с Лавровым нечего будет возразить.. ."А какже фтки?" - так в Интернете полно таких фоток
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Ввиду того ,что главной фишкой Нацкорпуса являются гомо и ксенофобия в екстремистской форме,это является одной из главных причин отказа в предоставлении Украине летального оружия..Билецкий вольно или невольно является пособником Авакова и кремлёвского Йухла..Палата представителей и сенат.несмотря на безусловную поддержку народа Украины на пути реформ и отпора ордынским оккупантам ,крайне негативно относятся к идеологии НК и руководящей верхушке Украины.На самом высоком уровне в США и ЕС обсуждаются скоординированные шаги по аресту зарубежных счетов и введении персональных санкций против украинской клептократии по всей вертикали ,а также ярых противников евроинтеграции..
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Конечно нет. Руководство вв сплошь сепары, скажи им, что есть и раша-сми вой подымут, а так нету и спите, суки, спокойно.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ спецподразделении "Азoв" нет на вооружении американских ПТРК и гранатометов, - заявление пресс-службы НГУ
 
 
 
 
 
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