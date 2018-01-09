 В спецподразделении "Азoв" нет на вооружении американских ПТРК и гранатометов, - заявление пресс-службы НГУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ
В сообщении отмечается: "В некоторых СМИ появилась информация о том, что в подразделении Национальной гвардии Украины "Азов" есть на вооружении американские ПТРК Javelin и гранатометы PSRL (модернизированные РПГ-7).
Сообщаем, что спецподразделение "Азов", который входит в состав воинской части 3057, не имеет на вооружении указанных выше образцов вооружения.
Просим представителей СМИ не распространять информацию, не подтвержденную из официальных источников.
Как сообщалось ранее издание BellingCat опубликовало информацию о том, что у полка "Азов" есть на вооружение американское летальное оружие.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: У полка "Азов" на Донбассе уже есть американское летальное оружие, - BellingCatИсточник: https://censor.net.ua/n3043441
Ну даже если бы и были,и чо?
Больше пуканы будут гореть от страха и меньше будут лезть с наглыми вылазками на танках!
Владимир Путин подписал закон, согласно которому термин "жилье экономического класса" будет заменен на "стандартное жилье". Видимо, если заменить один термин на другой, то проблема исчезает. http://lentach.media/6049
- заяц, ты меня слышишь?
- слышу-слышу...
- ну нет там никаких джавелинов... нетуууу!
А то ,некотые хотят как та ворона с сыром.
Чиї замовлення виконує така пресслужба і на кого працює?
Ну нема озброєння американського . то є канадське, чи чеське чи ще якесь... А американського? то точно нема
ps
Если поставить под сомнение их утверждение об этом, то тогда надо ставить под сомнение и все их выводы по сбитому малайзийскому самолету на Донбассе!
В черзі за наградними джевилінами від пороха.
Но так как у нас война гибридная, то пусть там они будут не официально!
Вот так и нужно подавать информацию!
Пс В конце июня Тиллерсон предлагал Порошенко досрочно покинуть свой пост, но кто же добровольно откажется от возможности попиздить лярдами. Янукович тоже не мог остановиться, пока не "попросили".
толсто, винторогий.
http://azov.org.ua/modernizovani-hranatomety-psrl-1-nadiydut-na-ozbroyennya-azov__trashed/img_7693/
Кто-то класс узнаёт?
Р-н н.п. Широкино Танковое подр-ние 4 гв.Кантемировской див. при выполнении маршевого передвижения было атаковано БПЛА неидентифициованного класа. БПЛА нанес удар противотанковой ракетой с нехарактерной балистической кривой двигаясь на сверхмалой высоте."200" -3, Уничтожено 1 ед. бронетехники.