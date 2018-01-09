 В спецподразделении "Азoв" нет на вооружении американских ПТРК и гранатометов, - заявление пресс-службы НГУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ

В сообщении отмечается: "В некоторых СМИ появилась информация о том, что в подразделении Национальной гвардии Украины "Азов" есть на вооружении американские ПТРК Javelin и гранатометы PSRL (модернизированные РПГ-7).



Сообщаем, что спецподразделение "Азов", который входит в состав воинской части 3057, не имеет на вооружении указанных выше образцов вооружения.



Просим представителей СМИ не распространять информацию, не подтвержденную из официальных источников.



Как сообщалось ранее издание BellingCat опубликовало информацию о том, что у полка "Азов" есть на вооружение американское летальное оружие.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: У полка "Азов" на Донбассе уже есть американское летальное оружие, - BellingCat