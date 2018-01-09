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Все про:агрессия (1249) провокация (1105) Россия (67644) Румыния (482) Мелешкану (1)

 Для России страны Черноморского региона - полигон для гибридных войн, - глава МИД Румынии Мелешкану

Россия рассматривает страны Черноморского региона как испытательный полигон для гибридных войн, кибератак и пропагандистских кампаний.

Об этом министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил в Бухаресте во время публичных дебатов "Вызовы безопасности в зоне Черного моря", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государства Черноморского региона и гражданские общества этих стран видятся России испытательным полигоном для проведения гибридных войн и кибернетических атак, а также пропагандистских кампаний для распространения фейковых новостей в непосредственной близости от границ НАТО", - заявил Мелешкану.

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По его словам, страны этого региона должны укреплять свои стратегические отношения, инвестиционные возможности и стимулировать углубление экономического сотрудничества. Мелешкану подчеркнул также, что усилия государств Черноморского бассейна должны быть направлены на то, чтобы превратить этот регион из зоны конфронтации в зону стабильности и безопасности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043440
 
 
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Вера Измайлова‏ @veraizmaylova412 ч.2 часа назад

Жемчужины мысли , от Александра Невзорова !!! НЕВЗОРОВ: Если завтра президентом РФ станет активный гей, генералитет начнет красить губы, а десантники наденут розовые лифчики и кружевные трусы. Молодец ! Согласна на все 100%, именно так и будет, это же Роисся.

Для России страны Черноморского региона - полигон для гибридных войн, - глава МИД Румынии Мелешкану - Цензор.НЕТ 801
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Страшно даже подумать что будет, если завтра президентом РФ станет пассивный гей...
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Педофил же правит почти два десятилетия. Хуйлопитекам нравится.
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путін звільнив 10 тисяч гаїшників, скоро бабло і на гібридні війни закінчаться
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навпаки,тепер берзобітні гаїшники в лугандон потянуться на заробітки... Для России страны Черноморского региона - полигон для гибридных войн, - глава МИД Румынии Мелешкану - Цензор.НЕТ 3746
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Кацапи там щось в Судані правоскрєпне знайшли.
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Кажуть що Суданскі памятники схожі на Якутські, тому там рюський мір.
Для России страны Черноморского региона - полигон для гибридных войн, - глава МИД Румынии Мелешкану - Цензор.НЕТ 9554
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Румунам то чого нервуватись, вони нарешті на правильному боці опинились.
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Та ну нах! Йобіки риторику змінили? А як же угнітання та заборона розмовляти мадярською,насильницька українізація та все таке.... Для России страны Черноморского региона - полигон для гибридных войн, - глава МИД Румынии Мелешкану - Цензор.НЕТ 4686
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цигани,мадяри..яка різниця? Дрочать на ті часи коли Закарпаття було їхньою територією...Хоч і тимчасово...
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Тільки в Румунії так не скажіть, вони ненавидять циган і виселили їх в резервації біля Тімішоари.
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Був минулого (вже) року в Тімішоарі... у нас би пів країни туди із задоволенням виселились...
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вы, главное, не забудьте русской меньшине дать по-больше полномочий, школ, культурных центров, газет, радио-теле передач ...
и может тогда поймете правильность нашего закона о мовах...
хотя...
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Бджоляр колись подарував шмат шельфу циганам...
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Цыганами называют Румын полуграмотные идиоты.Самоназвание цыган "рома" не имеет ничего общего с названием Romania,происходящим от Roma/Рим.
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Не обижайся,недоучка,лучше книжки почитай - не будешь дурачком выглядеть Для России страны Черноморского региона - полигон для гибридных войн, - глава МИД Румынии Мелешкану - Цензор.НЕТ 1616
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Я на ідіотів, навіть грамотних, не ображаюся.
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Це ще тільки квіточки .Скоро путін збудує одноразовий міст і після виборів нафарширує Крим ядерною зброєю і іншим металобрухтом.Надіюсь,що НАТО це розуміє.А тому введення миротворців в ОРДЛО-це забрати один плацдарм для наступу у путіна.Недасть ввести миротворців -пообіцяти скрутити свіфт.І все це зробити до 18.03.2018.
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Потрібно, щоб вся Східна Європа і ордли мріяли потрапити в Україну на роботуТоді Хуйлостан 100% вибухне зсередини.========В РФ багато мріють потрапити в США на роботу,та чомусь путін президент.
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Говорить-то,он говорил правильно.Но этот Теодор Мелешкану еще тот хамелеончик,впрочем как почти вся партия власти PSD,- в этой партии больше "консерв",чем людей.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля России страны Черноморского региона - полигон для гибридных войн, - глава МИД Румынии Мелешкану
 
 
 
 
 
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