 Для России страны Черноморского региона - полигон для гибридных войн, - глава МИД Румынии Мелешкану

Об этом министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил в Бухаресте во время публичных дебатов "Вызовы безопасности в зоне Черного моря", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государства Черноморского региона и гражданские общества этих стран видятся России испытательным полигоном для проведения гибридных войн и кибернетических атак, а также пропагандистских кампаний для распространения фейковых новостей в непосредственной близости от границ НАТО", - заявил Мелешкану.

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По его словам, страны этого региона должны укреплять свои стратегические отношения, инвестиционные возможности и стимулировать углубление экономического сотрудничества. Мелешкану подчеркнул также, что усилия государств Черноморского бассейна должны быть направлены на то, чтобы превратить этот регион из зоны конфронтации в зону стабильности и безопасности.

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