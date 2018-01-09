 Для России страны Черноморского региона - полигон для гибридных войн, - глава МИД Румынии Мелешкану

Об этом министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил в Бухаресте во время публичных дебатов "Вызовы безопасности в зоне Черного моря", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Государства Черноморского региона и гражданские общества этих стран видятся России испытательным полигоном для проведения гибридных войн и кибернетических атак, а также пропагандистских кампаний для распространения фейковых новостей в непосредственной близости от границ НАТО", - заявил Мелешкану.
По его словам, страны этого региона должны укреплять свои стратегические отношения, инвестиционные возможности и стимулировать углубление экономического сотрудничества. Мелешкану подчеркнул также, что усилия государств Черноморского бассейна должны быть направлены на то, чтобы превратить этот регион из зоны конфронтации в зону стабильности и безопасности.
Жемчужины мысли , от Александра Невзорова !!! НЕВЗОРОВ: Если завтра президентом РФ станет активный гей, генералитет начнет красить губы, а десантники наденут розовые лифчики и кружевные трусы. Молодец ! Согласна на все 100%, именно так и будет, это же Роисся.
Шо за чушь? Почему по-русски?
и может тогда поймете правильность нашего закона о мовах...
хотя...