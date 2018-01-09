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 Общество
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Все про:Лисичанск (94) поезд (602) Укрзализныця (1279) Гарбуз (52)

 "Укрзализныця" с 1 февраля меняет график движения поезда на Луганщину, - глава ОВГА Гарбуз

Один из поездов, на котором можно добраться до нынешнего административного центра Луганской области Северодонецка, с 1 февраля будет отправляться из Киева на полчаса позже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы военно-гражданской администрации Луганщины Юрия Гарбуза.

"Поезд Лисичанск-Киев-Хмельницкий с 1 февраля будет курсировать в удобное для пассажиров время. Спасибо Евгению Кравцову, директору ПАО "Укрзализныця", за конструктивную позицию", - написал он.

Укрзализныця с 1 февраля меняет график движения поезда на Луганщину, - глава ОВГА Гарбуз 01

Поезд будет отправляться из Лисичанска в 16:50 (вместо 13:45) и прибывать в Киев в 6:30 утра (вместо 4:05). Расписание обратного маршрута почти не изменится: отправление из Киева в 23:12 (вместо 22:45), прибытие в Лисичанск в 13:45 (вместо 12:40).

Укрзализныця с 1 февраля меняет график движения поезда на Луганщину, - глава ОВГА Гарбуз 02

Как пишет "Радио "Свобода", ранее жители Луганщины массово жаловались на график движения поездов: прямой поезд из Лисичанска в Киев отменили с 10 октября 2017 года, а два других или прибывали в столицу ночью, или находились в дороге целый день.

График движения второго поезда на Луганщину - Лисичанск-Ужгород - остался неизменным: от отправляется из столицы в полдень и прибывает в Лисичанск в 4:15. Отправляется из Лисичанска в 6:25 и прибывает в Киев в 22:30.

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Отметим, что после оккупации части Луганской области пророссийскими наемниками пассажирское железнодорожное сообщение с Луганском прекращено. Добраться до нынешнего административного центра области - Северодонецка - можно поездом, который едет в Лисичанск.

Источник: https://censor.net.ua/n3043439
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
усе завдячуючи особисто Петру Олексійовичу..уря..
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Ну и чё вы зубоскалите? Приветствую. Из-за прибытия в Киев в 4 утра многие люди предпочитали через Харьков добираться. А так - напрямую - удобней ведь намного.
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То так , які жарти!! Новина Всесвітнього масштабу !!)))
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Це мабуть вже 145 рехворма великих рехворматорів !!!)))
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Опять сплошные нытики-соплежуи. И то им не так, и это не то...людям просто сделали удобнее график. Конец месседжа. Ну чего, млять, в ЭТОМ ПЛОХОГО? И тут тоже зрада? А между прочим, многие ребята с передка по ротации как раз на этом поезде домой едут, и то, что им стало удобнее - это вам тоже повод поныть лишний раз?
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Они также могли б ехать и с Новоайдара, Счастья, Старобельска, Белокуракино, а не только с Лисичанска. - Сначала им надо по убитейшим зерновозами и др.техникой дорогам проехать, а только потом с Лисичанска "удобным" поездом отправиться.
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Так нам будет удобнее . Кто не живет в этих краях, не поймет.
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Хоть чего-то добился Глава Администрации Луганской области в Укрзализныце. - Наверное это громадное его достижение. Уже более 3-х лет Старобельская ветка жд отрезана от ЖД-сообщения Украины и никто не чешется. А уголь на Счастьинскую ТЭС (г.Счастье) Божьим духом доставляется... - мы ж и с Россией "типа не работает" и с ЛНР тоже. А дело в каких-то 3-х миллионах грн., когда з\пл Руководителя украинской ЖД - 1 миллион грн. И типа у нас нет коррупции и мы боремся за экономику страны...
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Лисичанськ-Хмельницький був ще так-сяк прийнятний. А от зовсім неприйнятний для лисичан, сєвєродончан і рубіжан Лисичанськ-Ужгород так і залишився незміненим. "Укрзалізниця" з 1 лютого змінює графік руху поїзда на Луганщину, - глава ОблВЦА Гарбуз - Цензор.НЕТ 1030
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" с 1 февраля меняет график движения поезда на Луганщину, - глава ОВГА Гарбуз
 
 
 
 
 
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