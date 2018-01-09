 "Укрзализныця" с 1 февраля меняет график движения поезда на Луганщину, - глава ОВГА Гарбуз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы военно-гражданской администрации Луганщины Юрия Гарбуза.

"Поезд Лисичанск-Киев-Хмельницкий с 1 февраля будет курсировать в удобное для пассажиров время. Спасибо Евгению Кравцову, директору ПАО "Укрзализныця", за конструктивную позицию", - написал он.

Поезд будет отправляться из Лисичанска в 16:50 (вместо 13:45) и прибывать в Киев в 6:30 утра (вместо 4:05). Расписание обратного маршрута почти не изменится: отправление из Киева в 23:12 (вместо 22:45), прибытие в Лисичанск в 13:45 (вместо 12:40).

Как пишет "Радио "Свобода", ранее жители Луганщины массово жаловались на график движения поездов: прямой поезд из Лисичанска в Киев отменили с 10 октября 2017 года, а два других или прибывали в столицу ночью, или находились в дороге целый день.

График движения второго поезда на Луганщину - Лисичанск-Ужгород - остался неизменным: от отправляется из столицы в полдень и прибывает в Лисичанск в 4:15. Отправляется из Лисичанска в 6:25 и прибывает в Киев в 22:30.

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Отметим, что после оккупации части Луганской области пророссийскими наемниками пассажирское железнодорожное сообщение с Луганском прекращено. Добраться до нынешнего административного центра области - Северодонецка - можно поездом, который едет в Лисичанск.