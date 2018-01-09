 Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса для проведения экспертизы, - замгенпрокурора Енин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире 5 канала заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"В скором времени мы надеемся обнародовать результаты экспертизы пленок (аудиозаписей возможных разговоров М.Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко)", - сказал Е.Енин.

При этом он сообщил, что М.Саакашвили отказывается предоставлять образцы своего голоса. "Хотел бы отметить, что он (М.Саакашвили) никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи (голоса). То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос – его, разговор имел место. Но все-таки подождем результатов официальной экспертизы", - сказал Е.Енин.

Заместитель генпрокурора также отметил, что прежде всего правоохранители расследуют финансирование протестных акций М.Саакашвили из-за рубежа.

"Каждое его (М.Саакашвили) действие на протяжении особенно последних недель только расширяет маневр для правоохранителей. То есть, будет ли это Грузия, будет ли это уголовный процесс в Украине, или еще какая-то третья опция, - они только расширяются. Особенно после Жовтневого, когда Саакашвили публично призвал штурмовать данное административное здание", - сказал Е.Енин.

Замгепрокурора подчеркнул, что лидер "Руха новых сил" может некоторое время уклоняться от явки в суд, но он должен понимать, что возможен также его привод в суд, а потом – смена меры пресечения.

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Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.