 Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса для проведения экспертизы, - замгенпрокурора Енин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире 5 канала заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"В скором времени мы надеемся обнародовать результаты экспертизы пленок (аудиозаписей возможных разговоров М.Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко)", - сказал Е.Енин.
При этом он сообщил, что М.Саакашвили отказывается предоставлять образцы своего голоса. "Хотел бы отметить, что он (М.Саакашвили) никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи (голоса). То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос – его, разговор имел место. Но все-таки подождем результатов официальной экспертизы", - сказал Е.Енин.
Заместитель генпрокурора также отметил, что прежде всего правоохранители расследуют финансирование протестных акций М.Саакашвили из-за рубежа.
"Каждое его (М.Саакашвили) действие на протяжении особенно последних недель только расширяет маневр для правоохранителей. То есть, будет ли это Грузия, будет ли это уголовный процесс в Украине, или еще какая-то третья опция, - они только расширяются. Особенно после Жовтневого, когда Саакашвили публично призвал штурмовать данное административное здание", - сказал Е.Енин.
Замгепрокурора подчеркнул, что лидер "Руха новых сил" может некоторое время уклоняться от явки в суд, но он должен понимать, что возможен также его привод в суд, а потом – смена меры пресечения.
Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.
Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.
Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.
Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.
Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Но всему свое время.
Як у нас кажуть (на суржику): не всіх больних війна вбила.
Давайте для чистоты предварительной оценки оставим
экспертизу аудиозаписей и видео переговоров соратника Саакашвили с соратником
Курченко специалистам. Вынесем пока за скобки и поработаем с косвенными
признаками и уликами. Для понимания возможности работы команды Саакашвили с
беглым «кассиром Семьи» косвенных улик окажется вполне достаточно. Итак -
простые связи между людьми и событиями. Никаких оценок - только факты.
1 Ключевой медийный ресурс Саакашвили и его соратников из
Самопомичи (Семенченко и Соболева) это телеканал Ньюс Ван. Владельцем которого
является народный депутат Евгений Мураев. Сейчас он входит в партию «За життя»,
но в недавнем прошлом был представителем поменявших название регионалов и
входил как раз в группу Курченко. Тут ничего удивительного - оба молодые
политики, бизнесмены, проживали в Харькове, входили в местную элиту,
ориентированную на Виктора Януковича. Связь прямая. ГПУ обвиняет Саакашвили в
связях с Курченко, а телеканал Мураева дает ему опцию «бесконечный эфир».
Никаких оценок - только факт.
2 Блокада Донбасса - ключевыми драйверами процесса выступали
соратники Саакашвили Семенченко и Соболев, но Михаил Николаевич идею
поддерживал. В результате зарегистрированные в Украине предприятия на неподконтрольной
территории были захвачены и… перешли под контроль Курченко. Теперь уголь и
металл из Донбасса идут через «Внешторгсервис», зарегистрированный в Южной
Осетии на экспорт, пополняя кассу беглого олигарха. Насколько велика его
благодарность организаторам я писать не буду - как обещал, никаких оценок,
только факты.
3 Набившая оскомину история со срывом приватизации Одесского
Припортового Завода. У Курченко там были и остаются определенные интересы, но
украинское правительство приняло решение выставить его на приватизацию без
участия российского инвестора. Были определенные сложности с международными
организациями, но от этого условия Украина не отказывалась. Курченко пролетал
мимо, но… вмешался Саакашвили, раздув громадный «коррупционный скандал» в
медиа, при поддержке отдельных сотрудников НАБУ. Скандал закончился ничем,
доказательств НАБУ не нашло и теперь само получает иски. Но результат -
инвесторы шарахнулись от такого громкого актива и ОПЗ ждет приватизации.
Курченко очень рад и благодарен, но… никаких оценок и предположений о суммах.
Берем только факт.
4,5,6,7… Можно вспомнить людей, связанных с Курченко,
которым Саакашвили приводил в структуры власти Одесской области, но стоит ли? И
давать оценку кадровым решением не будем. Трех фактов без оценок вполне
достаточно, чтобы версии «случайность» или «совпадение» не вызывали доверия. Не
бывает столько совпадений. И деньги с неба не падают - тоже факт, кстати. Связь
между командой Саакашвили и группой Курченко, на мой взгляд, очевидная. Можно
для порядка добавить, что Курченко просто кассир и публичная фигура, а за ним
стоят куда более серьезные люди, но это сейчас не важно. Важно, что и без
экспертизы аудио и видео предварительные выводы можно уже сделать. Но мы
подождем результатов…
Все уже Твердят Дайте отчет по СКЛЕЙКЕ Фрагментов, только пусть Анализ делает ФБР. (юрина КАНТОРА тупо напишет НУЖНЫЙ отчёт)
1. Кого только не было на канале Мураева, в том числе и туча БПП-ников с людьми Яйуенюха. Да и самому Мураеву выгодно это показывать, ибо это рейтинг канала. И в декабре прошлого года только канал Мураева показывал всю это ситуацию без каких либо купюр, достаточно взвешенно, в отличии от других каналов, которые либо вообще ни чего не освещали, либо давали сухую статистику от Собакова о 100 пришедших.
2. Блокада Донбасса показал кто есть кто. И вместо того, что бы действительно закупать не донбасский уголь, а ЮАР-овский или иной, Ахметов и Порох пердпочли грязные схемы с Курченко через Осетию.
3. По поводу приватизации ОПЗ, там и так всё было ясно, приватизация под одного участника, и этот участник странным образом оказался человеком Пети и Яценюка. Не было там ни каких инвесторов.
4,5,6,7... Факты в студию про людей Курченко связанных.
Но давайте посмотрим на мера Труханова, с российским гражданством и во что он превращает некогда прекрасную Одессу.
По этому всё что вы здесь нацарапали высосано из пальца с притягиванием за уши.
То, что на Ньюсване выступают в том числе и БПП-шники с Народофронтовцами?
То, что Украина закупает донбасский уголь через схемы Курченко?
Или то, что приватизация ОПЗ подводилась к приватизации под одного участинка?
Или то, что у Труханова есть российский паспорт?
Или может быть опровергните то, что Порошенко является бизнеспартнёром Курченко продавшим ему свой медиахолдинг?
У вас пор моему с головкой что-то не так. Или вы являетесь ольгинским или стецёвым троллякой. Хотя скорее всего и тем и другим одновременно.
Любой канал показывает своих противников но у хинкальщика-наркомана была львиная доля эфирного времени хотя он даже не тянул на простое упоминание!
Нет, Курченко просто завладел Украинскими предприятиями в Даунодонбасе под соусом что Украина не покупает с Даунодонбаса и Лугандона продукцию и бедные работники предприятий не имеют средств к сосуществованию!
Ну и вишенка на тортик. Иностранные инвесторы были заинтересованы в покупке припортового завода но после бури в стакане воды устоиной хинкальщиком-наркоманом решили не инвестировать в припортовой завод
И что, что Курченко завладел? Это значит что уголь обязательно нужно было брать по этим грязным схемам? Тем более что люди, на то время согласились даже с Роттердам+, лишь бы ни копья своего не давать ни даунбасу ни паРаше. А выходит наипали и людей и бюджет.
И сколько иностранных инвесторов подали заявки и какие именно? Отвечу за Вас - 0. Подали Заявки только Ярославский и Каломойский. Всё. Потом Ярославский снял свою заявку. Остался Каломойский, и естественно конкурс отменили. А причины почему иностранцы отказались банальна - повальная коррупция возглавляемая ПОРОШЕНКО.
И вы что, серьёзно думаете что истерика какого то грузина может отпугнуть нормальных инвесторов желающих вложить реальные деньги? Ну не смешите мои тапки.
З.Ы. Вам напомнить как продавался Укртелеком иностранным инвесторам, и кому он в итоге достался? Вот такая же схема ожидала и ОПЗ.
Так и умерла Лэся Гонгадзе , не дождавшись правосудия над заказчиками Чучмой и Литвина .
А почему не дождалась , потому , что каждый последующий после Чучмы был ещё тошнее !!!
Люди не могут долго носить острые эмоции внутри себя, для сохранения здоровья психики эти эмоции нужно выплескивать. И если «подсказать» людям «правильный» объект для ненависти - большинство бессознательно включится и направит свою энергию против назначенного врага.
Сегодня мы видим, как Кремль пытается использовать энергию ненависти украинцев в своих интересах и перенаправить ее с себя на украинскую власть и внутрь общества. Если получится заставить украинцев ненавидеть друг друга - Украина рухнет. Сначала морально, а затем - и физически.
Каждому из нас кремлевские технологи через СМИ, подконтрольных украинских политиков, интернет-ботов и «полезных идиотов» пытаются внушить несколько ключевых тезисов.
1. «Внутренний враг хуже внешнего». История знает очень хороший пример такого подхода - призывы большевиков к солдатам повернуть штыки против собственного государства и превратить империалистическую войну в гражданскую. Результат - долгие годы хаоса, миллионы убитых и замученных, нищета и голод.
Немецкая сторона максимально способствовала большевикам в их разлагающей деятельности абсолютно так же, как сегодня Кремль способствует в этом украинским «патриотам». Для Москвы превращение нашей войны за независимость в гражданскую - идеальный способ уничтожения Украины.
Кроме того, там рассчитывают, что принцип «враг моего врага - мой друг» сработает, и многие предпочтут пойти на союз с Россией, лишь бы избавиться от власти «внутреннего врага».
2. «В войне виноваты киевские власти, которые наживаются на ней». Но в истории не существует примеров, когда правительство начинало бы войну на своей территории с целью обогащения.
Наиболее эффективное обогащение - это производство товаров, услуг и торговля ими, без барьеров и границ. Если вспомнить, сколько собственности отжато на Донбассе у тех, кто сегодня приближен к власти, то поверить в такую версию может только совершенно оторванный от реалий человек.
Для Кремля внедрение такого тезиса в сознание украинцев позволит переложить вину за агрессию с себя на украинских политиков, а в будущем - создать условия для безболезненной и быстрой интеграции Украины в российское пространство.
3. «Менты» - враги народа, а СБУ - предатели и взяточники». Два силовых столпа, на которых держится государство - главный фактор, не позволяющий Кремлю взорвать нас изнутри. Они - олицетворяют собой государственную власть и ее силу.
Если получится настроить граждан против силовых структур и делегитимизировать их - это будет означать фактическое выступление украинцев против собственного государства и его институтов. А дальше - полный разрыв между государством и обществом, крах государственности и уничтожение Украины.
4. «Сепаратисты честнее, потому что искреннее». Этим тезисом нам пытаются показать, что есть вещи, в которых сепаратисты лучше, чем собственная власть.
Последняя спецоперация, проведенная руками Александра Ходаковского, показала, что для повышения градуса ненависти, подозрительности и нетерпимости внутри украинского общества начинают использоваться такие инструменты, как обвинения представителей государства в предательстве, лицемерии и лжи.
Теперь нам следует ожидать вала дезинформации против украинских политиков, военных, правоохранителей, волонтеров и добровольцев, то есть тех, кто находится на острие борьбы и является лидирующей силой в обществе.
Даже если на следующих выборах придут совершенно другие люди - действия Кремля не изменятся. Поменяются лишь «причины», по которым люди должны взять в руки оружие и свергнуть власть.
Более того, пророссийские политики и популисты будут намного более удобными для реализации кремлевских планов. Поднять Майдан против них будет намного легче, чем против сегодняшней власти, которая не идеальна, часто ошибается, но, тем не менее, учится и потихоньку двигает Украину вперед.
Таким образом, внедряя в наше сознание несколько ключевых тезисов, кремлевские технологи постепенно поворачивают вектор ненависти украинцев в направлении собственного государства и власти.
Мы можем наблюдать это каждые 2-3 недели в виде специальных информационных операций, «взрывающих» общество. И во время каждой из них ключевым становится один из вышеизложенных тезисов.
Проблема в том, что ни один человек, ни одно общество не способно проигнорировать подобные атаки: мы вынуждены отвлекаться от внешнего врага и переключаться на поиск внутреннего - проводить расследования, обсуждать вбросы в СМИ и соцсетях, эмоционально реагировать и направлять свою ненависть внутрь общества.
Единственный рецепт противодействия, который можно дать в таком случае - осознавая принципы, закономерности и цели информационных операций подходить к оценке ситуации технологически и безэмоционально.
У нас есть цель, есть задачи, есть видение результата, которого мы хотим добиться. И никакие спецоперации противника не должны нас отвлекать от избранного пути.
Ажиотаж по поводу российского газа начался после того, как стало известно о переговорах Каладзе с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в конце сентября. Каладзе позже пояснил, что стороны обсудили увеличение транзита по газопроводу из России в Армению. По его словам, главный поставщик газа в Грузию - Азербайджан, но власти думают о диверсификации энергетических источников.
«Напомню, что власти Саакашвили (экс-президент Грузии) в 2005 году активно вели переговоры с «Газпромом» по продаже центрального магистрального газопровода, и если бы не наш стратегический партнер, наша дружественная страна - Соединенные Штаты Америки, я уверен, газопровод был бы продан», - заявил Каладзе на брифинге.
Тогда правительство США выделило финансы на реабилитацию этого газопровода. При этом в соглашении было конкретно записано, что правительству Грузии запрещается продажа газопровода, отметил министр.
«Если бы тогда Саакашвили и его окружение осуществили задуманное, мы бы сегодня были без политического и экономического рычага в отношениях с Россией, и довольствовались бы ролью аутсайдера в регионе», - сказал Каладзе.
Вице-премьер призвал относиться к переговорам Грузии с «Газпромом» без популизма, а также партийного и личного расчета. Грузия всегда сотрудничала и продолжит сотрудничать с этой российской компанией.
«В рамках существующего договора с «Газпромом» ежегодные встречи проводятся и сейчас, проводились и во время режима Саакашвили, и до него. Кроме газа, полученного в виде оплаты за транзит, даже после войны (августа 2008 года) из России получали дополнительный объем, хотя почему-то забывают об этих фактах», - подчеркнул Каладзе.
Действующий договор с «Газпромом» грузинская сторона подписала в 2003 году. После этого стороны оформили 21 дополнение о продлении сроков и регулировании различных технических вопросов.
www.newsgeorgia.ge/saakashvili-hotel-prodat-gazoprovod-gruzii-gazpromu-vitse-premer/
КИЇВ. 9 січня. УНН. Служба безпеки України готує матеріали, щоб ініціювати запровадження спеціальних економічних санкцій проти компаній групи "S.Group" та їх контрагентів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі СБУ.
"Інформуємо, що Службою безпеки України вживаються заходи, спрямовані на узагальнення інформації та документальних матеріалів щодо господарських відносин компаній групи "S.Group" та їх контрагентів з підприємствами, які здійснюють свою діяльність на тимчасово неконтрольованих територіях Луганської та Донецької областей і АР Крим для ініціювання питання застосування обмежувальних заходів (санкцій), а також спеціальних економічних санкцій у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності", - розповіли в СБУ.
Як повідомляв УНН, СБУ розслідує кримінальне провадження проти службових осіб cімейної корпорації нардепа Сергія Рибалки - "S.Group". Їх підозрюють у фінансуванні тероризму. Зокрема, мова про організацію збуту снеків на території ОРДЛО.
Два менеджери снеквого бізнесу Рибалки наразі заарештовані.
Напередодні Україна вже ввела економічні санкції проти пов'язаної із бізнесом Рибалки російської компанії.
Йдеться, зокрема, про російське ТОВ "Снек-груп". Вказана компанія зареєстрована за адресою: 398042, Росія, Липецька обл., м. Липецьк, пров. Пестеля, 38. За цією ж адресою знаходиться і компанія ТОВ "Мега Трейд", яка володіє снековим заводом.
Обидві фірми представляють низку брендів снекової продукції (горішки, фісташки тощо). Однак ці бренди є фактично близнюками українських торгових марок снеків, які випускає родинна корпорація Рибалки (S.Group).
Додамо, що Липецький снековий завод у Рибалки журналісти виявили у квітні 2017 року.
Рибалка - спонсор Родикальної партії Ляшка.
"В скором времени мы надеемся обнародовать результаты экспертизы пленок (аудиозаписей возможных разговоров М.Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко)", - сказал Е.Енин.
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Вас судья уже послал с этими плёнками,"битому неймётся".