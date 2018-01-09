 Реформа десяти министерств завершится до середины 2018 года, - Саенко

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет пресс-служба Кабмина со ссылкой на слова министра Кабмина Александра Саенко.
По его словам, в первом полугодии 2018 года завершается пилотный проект по реформированию десяти министерств первой волны. "Скоро мы завершим формирование институциональной карты по каждому пилотному министерству. Определим, что будем делать с несвойственными министерству функциями: передаем местным органам власти или разрабатываем альтернативные решения", - сказал Саенко.
Он также рассказал о конкурсных наборах на новые должности в реформируемых министерствах. "Хорошо и быстро конкурсы пришли в Минюсте. С другой стороны, мы видим, что в Министерстве здравоохранения очень требовательны к качеству кандидатов. Поэтому конкурсы частично переограсили. В Минздраве пока нашли только двух кандидатов на пять вакантных должностей генеральных директоров директоратов", - добавил министр.
Напомним, в 2017 году началась реформа десяти пилотных министерств первой волны. Цель реформы - превратить министерства на мощные аналитические центры по формированию политики. Осенью начались конкурсы на должности специалистов по вопросам реформ, которые происходят по обновленной конкурсной процедуре. 27 декабря 2017 года Кабмин утвердил Концепцию оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, содержащую общую рамку реформы.
штат в два или в три раза увеличите?
а зарплату...
Милионные зарплаты и никто не ворует.
7 ч ·
Когда фашизм не прошел
Я скучаю за старой доброй р@ссийской пропагандой - года этак 2014-15. "Фашиствующие молодчики", "распятые м@льчики", "кровавые поезда, из которых снимают в нацгвардию", "красная рука, черная простыня, зеленые пальцы" - и прочие пионерские страшилки.
Не прошло. Ниасилили. Из Украины - из нашей с вами страны, всеми силами лепили образ развалившегося государства, где власть взяли "фашисты".
Но пропагандисты обгадились - инициатива провалилась.
Теперь план другой.
Кто внимательно следил за событиями - и читал последнее расследование Аль-Джазиры (про "Курченко продал активы Яныка - депутату Онищенко") - тот обратил внимание на одну немаловажную деталь. В расследовании указано: Кремль сам признается, что для него сейчас очень НЕУДОБНОЕ правительство в Киеве. И что сейчас кремль предпринимает усилия, чтобы это неудобное правительство сместить.
Как? А информационный план очень прост.
Первый информфронт - на Запад.
Изгадить Украине репутацию, поссорить с Западом, в идеале "сделать нерукопожатной".
Основных тем три.
1. "Ко-ко-коррупция" (которую никак не померяешь, которая в любом/особенно постсоветском/ государстве присутствует - но является хорошим поводом кинуть говнеца в Украину).
Недаром в западных сми ВДРУГ появляются статьи про именно "украинскую коррупцию". И, что примечательно, местные "источники" для таких статей (т.е. с чьих слов рассказ) почти всегда "некоррумпированные" квартирокоррупционеры или "некоррумпированная" партия Сцувамвочі.
2. "Разгул преступности". Именно поэтому, на мой взгляд - "честнейшие сми" настолько РАЗДУЛИ тему убийства правозащитницы (верещали, и требовали подать подозреваемого уже через день). А честнейшие пуштуны вообще не стали заморачиваться українською - и почти сразу начали строчить твиты по-английски. Типа, эй, западные партнеры! Ну, напишите, что в Украине разгул преступности! Ну. позязя!
3. "Народ Украины ОЧЕНЬ ПРОТИВ этой власти"
Народ Украины - которая де факто была сотню лет в оккупации, а потом находилась под руководством двух коммуняк, бандита-шапочника, и одного пчеловода - привык не любить власть. Любую.
При этом, процент искренней поддержки настоящего руководства страны - самый высокий, за новейшую историю. (Поправьте меня, если у Кучмы, Ющенко, Кравчука или Яныка - искренней поддержки было больше)
Задача кремля ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ недовольство - в глазах Запада. Если на "барыгомайдан" вышли полторы-две тысячи человек - не считай, не бери официальные сводки, не смотри аэросъемку. Копи-пастни вранье со страницы партии про "50.000". И качай-качай истерику. Пусть для Запада это выглядит как "в Украине НОВЫЙ МАЙДАН"
Вот такие три столпа на которых, на мой скромный взгляд, базируется антиукраинская пропаганда, ориентированная на Запад.
про "украинское крыло" напишу в следующем посте.
To be continued
2 ч ·
Второй информационный фронт
Как выяснила Аль-Джазира (в статье где "Курченко продал активы Яныка депутату Онищенко) - одна из основных задач кремля в Украине - СМЕСТИТЬ неудобное для него киевское руководство.
В Украинском информационном поле кремль чувствует себя легко и вольготно, потому что в Украине, к сожалению, нет сми. Есть шопопало и есть площадки для размещения платного контента (т.е. любого обгадим - любого вознесем, только плати бабки). Так исторически сложилось. И так продолжается.
В Молдове кремль УЖЕ достиг успеха, используя ту же стратегию - и привел к власти своего друга Додона. (Зато не барыга!)
КАК это делается у нас:
1. "Смещение акцента: Враг не в кремле - враг в Киеве". Косвенно или прямо обвинение во ВНЕШНЕЙ агрессии и в нападении РФ на Украину предъявляется - не кремлю, а Киеву. "Почему Порошенко не закончит войну на Донбассе?" (подсказка, "закончить" войну можно только Саакашвили-стайл. И для этого окончания даже есть специальное название - капитуляция).
2. "Пролетарская ненависть". Советского человека очень просто убедить, что "у тебя нету - потому что все украли буржуи. То есть, капиталисты. То есть, барыги. Ну, ты понел". В стране непростая экономическая ситуация вовсе не потому, что ее грабили 23 года до Майдана. Не из-за кабальных контрактов "Газпром+Йуля= Love". Не из-за того, что десятилетиями существовали миллиардные финансовые дыры, как в Нафтогазе (которые сейчас, кстати, закрыты). Не потому, что десятилетиями олигархи получали дотации на свои убыточные шахты/банки и так далее. И не из-за войны, которая идет и сейчас. У тебя нету Роллс-ройса, Роллекса и дачки в Конче Заспе - потому что все украл Шоколадный Фюрер. Инфа-сотка.
3. "Депрессия". Если внушить врагу, что он УЖЕ проиграл - можешь праздновать победу. Когда искусственно раздуваются истории про "зубожіння" (типа дедушки с одним вареником или бабушки с половинкой таблетки) - и при этом замалчиваются или ВЫСМЕИВАЮТСЯ настоящие достижения. Новые дороги. Больницы. Безвиз с Европой. Снижение уровня бедности с 17% до 12% - "АХАХАХА! Барыги! Опшоры! Парашенка! БОТЫ!"
Сюда же - миф о существовании "фабрики украинских ботов", которую за 4 года войны так никто и не раскрыл.
Кремлю важно, чтоб гордиться настоящими достижениями Украины и ПОДДЕРЖИВАТЬ проевропейское/антикремлевское руководство Украины было стыдно.
"АХАХАХ! Эта боты!!"
4. "Истерика". Кремлевске прокси (многие из которых почему-то называют себя "журналистами" и "активистами") раздувают истерику из любого (не обязательно негативного события). Здесь не действуют аргументы. Здесь действуют штампы, мемы, набросы, невнятные обвинения.
"ОХренели! Барыги! Опшоры! Роттердам! Расстрелять!"
Когда такого пропагандиста спросишь прямо
- в чем ИМЕННО претензия, ЧТО ИМЕННО было сделано не так?
- и А КАК надо было сделать в такой ситуации?
пропагандист будет исходить слюной, биться в конвульсиях и "продолжать есть кактус" (ибо уплочено).
И, что самое печальное в данной истории - на внутреннем фронте Украина не защищает себя никак или почти никак.
И профессиональной кремлевской пропагандистской машине - как и в первые дни майдана, противостоят добровольцы с фанерными щитами.
Но ничего. Мы выстояли на Майдане - и победили (тогда почти не имея шансов на победу). Мы выстояли в начале войны (в жутком 2014м, когда наша страна вообще могла перестать существовать).
Главное - делать, что можешь, для ее сохранения. Делать, что в твоих силах.
#Невсеремось
P.S. А борьбой на внутреннем информационном фронте надо бы заняться. Да.