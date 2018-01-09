 Реформа десяти министерств завершится до середины 2018 года, - Саенко

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет пресс-служба Кабмина со ссылкой на слова министра Кабмина Александра Саенко.

По его словам, в первом полугодии 2018 года завершается пилотный проект по реформированию десяти министерств первой волны. "Скоро мы завершим формирование институциональной карты по каждому пилотному министерству. Определим, что будем делать с несвойственными министерству функциями: передаем местным органам власти или разрабатываем альтернативные решения", - сказал Саенко.

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Он также рассказал о конкурсных наборах на новые должности в реформируемых министерствах. "Хорошо и быстро конкурсы пришли в Минюсте. С другой стороны, мы видим, что в Министерстве здравоохранения очень требовательны к качеству кандидатов. Поэтому конкурсы частично переограсили. В Минздраве пока нашли только двух кандидатов на пять вакантных должностей генеральных директоров директоратов", - добавил министр.

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Напомним, в 2017 году началась реформа десяти пилотных министерств первой волны. Цель реформы - превратить министерства на мощные аналитические центры по формированию политики. Осенью начались конкурсы на должности специалистов по вопросам реформ, которые происходят по обновленной конкурсной процедуре. 27 декабря 2017 года Кабмин утвердил Концепцию оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, содержащую общую рамку реформы.