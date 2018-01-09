EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  11483  155
Материалы по теме:
Все про:расследование (2178) убийство (4691) Ноздровская (47) Россошанский (1)

 Анастасия Ноздровская считает, что Россошанский выгораживает настоящего убийцу матери

Дочь правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия не верит в то, что ее мать убил задержанный полицией Юрий Россошанский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Нет (не верю)", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Дочь Ноздровской считает, что настоящий убийца не найден, и призвала правоохранителей его найти.

Также Анастасия придерживается мнения, что Юрий Россошанский кого-то выгораживает в этом преступлении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: С подозрением согласен, но с содержанием под стражей - нет, - подозреваемый в убийстве Ноздровской Россошанский

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. 

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Ноздровской оставил записку: "Затравили мою семью, сына, всех наших родных. Пусть лучше винят меня"

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3043435
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Там один виклав, як все було. Мазурка підставили. Він все зробив, як домовлялись, прийшов за грошми в контору, а його там закрили і грохнули на день народження міністра мусоров. А цирк в битовці "доробив" справжній профі з глушаком, що зайшов в іньші двері. Туди і вийшов. Тому виживший і був такий офуєвший.
 показать весь комментарий
 
Дівчина ще з ;битви екстрасенсів; всім відома.
 показать весь комментарий
 
 
тобто хто завгодно з їх недругів мог вчинити злочин
 показать весь комментарий
 
 
А недругів було багато. Майже всі мешканці села.
 показать весь комментарий
 
 
Справа століття. Треба просити банківський рахунок доньки загиблої видатної правозахистниці, допомогти хто чим може.
 показать весь комментарий
 
В новостях уже дали N счета, куда можно скидывать деньги.
 показать весь комментарий
 
Сподіваюся, усі шанувальники Видатної правозахисниці скинуть хоча б по 100 долларів.
 показать весь комментарий
 
 
У Ирины 15 колотых ранений. Что свидетельствует либо о пытках либо о невменяемости убийцы.
Россошанского ни как не назвать невменяемым. И если бы Россошанский имел целью просто убить, он бы просто убил.
Посмотрим дальше, когда конкретно хоть что-то станет более досконально известно об этом деле.
 показать весь комментарий
 
 
ні. Вбивця так поступив, бо хотів бачити страждання жертви. Це ж ясно.
 показать весь комментарий
 
кому це "ясно" ?
Поки що ясно лише одне - влада дуже хоче за всяку ціну завершити цю справу і вже знайшли зручного підозрюваного ...
 показать весь комментарий
 
 
Ну звичайно!
А Обама на шухері стояв. Пиши ще.
 показать весь комментарий
 
 
ясно, будь-кому хто читав детективи, не кажучи вже за таких професіоналів, як тут на форумі.
Слідство на правильному шляху, не вистачає, як так зрозумів - одягу нещасної. Чи може щось я пропустив...
 показать весь комментарий
 
 
тут писали что папаша заявил что сжёг в печи, но уже передумали, в печи не так просто, а скорее всего и печи толком нет, газ типа
 показать весь комментарий
 
 
ну от це і є завершенням пазлу, а також знаряддя убивства, тобто, ножік. А з цим видно є проблеми.
 показать весь комментарий
 
 
интересно, а папаше надувную куклу дадут наэксперименте ?
 показать весь комментарий
 
бачу , що ви спеціаліст і можете щось підказати по справі.
 показать весь комментарий
 
Только убийца знал подробно, в чем была одета жертва...а Россошанский знает?
 показать весь комментарий
 
 
ЦЕНЗРОР!!!! Ноздровская не правозащитник!!!!!! Он мститель за сестру!!!! Ей руководила месть за сестру!!! Она мстила не только родственникам
 показать весь комментарий
 
 
Сергей, ты так кричал, что и не заметил как обосрался. Ну зачем ты так?
 показать весь комментарий
 
 
Ла-ла-ла

Не по закону Савченко.
По амнистии.
Такой закон ВР принимает каждый год.
 показать весь комментарий
 
 
Ось цікава версія:Изнасиловали, истязали, убили. Даже не закопали, труп кинули в речку, а вчера убежали в Роиссю
Из Мордокниги (имя автора потерялось в перепостах)...
Отже, сталось в буквальному сенсі так, як я і написав вчора - у вбивстві Ірини Ноздровської виявився винний суддя.
Він, разом з іншим подєльніком, втік до росії.На цьому історія може закінчитись. Суспільне невдоволення, що масово проявилось через цей кричущий випадок, без суб'єкта злочину, може випаруватись.
Однозначно, на це і розраховують як вбивці, так і поліцейські високопосадовці, що їх попередили.
Наразі, всім громадським активістам неможна зупинятись, адже це не кінець історії, а початок.Безкарна каста вбивць, злякавшись покарання від народного гніву, спробувала сховати одного зі своїх.
На мою думку, ми зараз маємо історичний шанс, якщо не перемогти злочинну банду, з якої в більшості складаються правоохоронні органи, то хочаб нанести потужний удар.Ми повинні вимагати відповіді на три питання -
1. Чому головних підозрюваних, після внесення справи до ЄРДР, не допитали і взагалі не звернули на них увагу? Якщо в Україні посада судді - це індульгенція від всього, то цього разу це не пройде.
2. Хто саме попередив злочинців, що час тікати, і що через масове обурення спустити на гальма не вийде?
3. Як сталось, що вже після знайдення тіла, аж через чотири години вбивці перетинають кордон? У нас не 18 сторіччя, є електроні засоби зв'язку.
І на останок, головний висновок для нас всіх - якби Ірина була звичайною невідомою дівчиною, якби громадськість не здійняла галас, вбивці були б повністю безкарні. В нас страшний час влада боїться тільки згуртованості людей.
Тому не будьте байдужі. Ходіть на суди, на акції. Спілкуйтесь і підтримуйте один одного!

Topilko Oleksandr Сьогодні о 14-00 02 січня 2018 року, організатор вбивства суддя Россшанський зі своєю сім'єю пересік кордон України.
Це сталося завдяки операції прикриття начальником поліції Київської області Дмитром Ценовим.
Довідка:
Правозахисниця Ірина Ноздровська виявила зрощення криміналітету та поліції.
29 грудня 2017 року режимоохоронці силоміць посадили в автівку правозахисницю Ірину Ноздровську в Києві на Петрівці і вивезли з Києва через місто
 показать весь комментарий
 
 
Я полагаю, что убийц было несколько. Два, к примеру, среди которых вероятно был и Росошанский. Потому он и знает некоторые подробности. Но тело убитой самостоятельно он скорее всего отнести не мог...(70 кг обездвиженого тела скорее всего не под силу этому пожилому человеку).
Потом куда подевались следы крови, если экспертиза установила, что была перерезана сонная артерия: там должно быть много крови...?
А как быть с его предсмертной запиской, где он написал, что не хочет никого подставлять и берет вину на себя?
Потом остановка ж не в степи... Должны быть люди: праздник на носу, многие ехали из Киева. Да и время не позднее... И убийству скорее всего предшествовала ругань и крик. Неужели никто не обратил внимание?
Да и откуда у старика нож, если встреча была случайной и он не предполагал никого убивать?
Там очень много вопросов. Уж очень много благоприятствующих для тайного убийства обстоятельств....
 показать весь комментарий
 
 
Мусора вбили, а діду сказали взяти на себе вбивство. Потім на суду справа розвалиться, бо у діда алібі. А мусора поки всі сліди заметуть.
 показать весь комментарий
 
 
Деда скорее замочат, скажут что очередной инсульт.
 показать весь комментарий
 
Сегодня вычитала, что должны быть доки. В печке, от одежды, должно сохраниться хоть что-то - пуговица или змейка куртки, или любая кнопка, а также передвижения самого подозреваемого, можно отследить с телефона. Хотя я не удивлюсь тому, что наши пинкертоны скажут, об отсутствии телефона у этого мужика. Что бы там ни было, но должен быть закон, а то двух сошек прищучили, а верхушки, как всегда вышли сухими. Такое будет продолжаться, пока не научимся пропускать всю информацию через мозги, а не эмоционально через &опу, требуя от власти "сакральной жертвы".
 показать весь комментарий
 
 
У мусоров кругова порука. Їх всіх треба гнати. Повне перезавантаження. Починаючи з шпигуна жирного Пітора
 показать весь комментарий
 
 
На водителя-охранника Дыминского тоже никто не давил. Просто босс сказал взять на себя за оплату и обласкивание за преданность и готовность к самопожертвованию. Наши правоохранители в очередной раз поспешили отрапортовать о пАбедах, не вникая в суть. Не исключено, что настоящий убийца на свободе. Нашим ментам-прокурорам-следователям-судьям не верю однозначно. Вся система прогнила насквозь
 показать весь комментарий
 
 
Погоним этих, придут другие, такие же и активисты тоже должны быть реальные, а то у нас у каждого депутата, горстка карманных активистов наберётся.
 показать весь комментарий
 
Тут багато хто запитував чому саме Ноздровську назвали правозахисницею.

Все дуже просто. Жінка, котра загинула мстячись сім'ї людина котра збила машиною її сестру- до речі, водій сидить- це побутове вбивство.
А от якщо її назвати правозахисницею- це чудова можливість попіаритись для політиків. Це справа, з якої можна роздути скандал на весь світ.
 показать весь комментарий
 
 
Много странностей в деле, ну как можно на остановке нанести 14 ран, особенно в шею и не оставить следов крови не там не по пути к реке.
 показать весь комментарий
 
 
Если ножом в шею, то артериальная кровь под давлением залила бы всю остановку, но там следов не нашли. Потом 60-летний пьяный протащил на себе 60-70 кг на плече минимум километр, был бы весь в ее крови, но сжег только ее одежду, никто следов на снегу/земле не видел. Скорее всего, он был не один, кто-то ударился в бега, а потом скажет, что давал под принуждением, и у него есть какое-нить алиби
 показать весь комментарий
 
 
Потому что убиство правозащитницы не бытовое убийство.
 показать весь комментарий
 
Ноздровська вела боротьбу з родичами чоловіка, котрий збив її сестру. Це помста.
 показать весь комментарий
 
Она вела борьбу не только с родственниками,я не помню по какому каналу была запись в суде ,где она обвиняла прокуратуру, называла пофамильно, с угрозами,что на этом она не остановиться , дальше будет добиваться справедливости ,чего бы этого ей не стоило,очень эмоционально.
 показать весь комментарий
 
Менты "липового" убийцу подсунули и это легко доказать. Если бы этот папаша нарика действительно убил бы Ноздровскую то уже отдал бы ментам ОДЕЖДУ убитой. Если б менты эту ОДЕЖДУ продемонстрировали то значит этот дед -убийца. А раз менты ОДЕЖДУ не показали то этому одно обьяснение. ДЕД НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ОДЕЖДА НОЗДРОВСКОЙ ПОТОМУ ЧТО НЕ УБИВАЛ! Где одежда знает только убийца!
 показать весь комментарий
 
 
Даже если так, то то, что он причастен к убийству- 100%. Наверняка он же был и заказчиком. А теперь убийц прикрывает. Может, они были из этой же семейки Адамс. Не верю, что он не при делах. Угрозы были.
 показать весь комментарий
 
 
Какие угрозы были со стороны Ноздровской, можно посмотреть на Юбе. Там оба семейства люто ненавидели друг друга. Думаю для них это было в порядке вещей. Мое мнение, сын должен сидеть, отец фальшивка и взял вину на себя из-за давления в полиции, боясь за сына, что с ним могут делать в тюрьме или за семью. Хотя если найдутся доки, поверю хоть как-то в полицейскую реформу, пока нет.
 показать весь комментарий
 
 
Неделю назад эта девушка заявляла, что этот человек угрожал им. И спрашивала, почему его не допрашивают и не подозревают. Теперь, когда его задержали и он признался - она говорит не он. Сколько ей лет? На вид - 14-15.
 показать весь комментарий
 
Оба семейства люто ненавидели друг друга, тогда где они встречались и зачем ?
 показать весь комментарий
 
"Боль утраты" передача Стосуеться кожного на итере. Только полную версию. Не могу дать ссылку, проблемы с техникой
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАнастасия Ноздровская считает, что Россошанский выгораживает настоящего убийцу матери
 
 
 
 
 
 вверх