 Анастасия Ноздровская считает, что Россошанский выгораживает настоящего убийцу матери

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Нет (не верю)", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Дочь Ноздровской считает, что настоящий убийца не найден, и призвала правоохранителей его найти.
Также Анастасия придерживается мнения, что Юрий Россошанский кого-то выгораживает в этом преступлении.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.
Россошанского ни как не назвать невменяемым. И если бы Россошанский имел целью просто убить, он бы просто убил.
Посмотрим дальше, когда конкретно хоть что-то станет более досконально известно об этом деле.
Поки що ясно лише одне - влада дуже хоче за всяку ціну завершити цю справу і вже знайшли зручного підозрюваного ...
А Обама на шухері стояв. Пиши ще.
Слідство на правильному шляху, не вистачає, як так зрозумів - одягу нещасної. Чи може щось я пропустив...
Не по закону Савченко.
По амнистии.
Такой закон ВР принимает каждый год.
Из Мордокниги (имя автора потерялось в перепостах)...
Отже, сталось в буквальному сенсі так, як я і написав вчора - у вбивстві Ірини Ноздровської виявився винний суддя.
Він, разом з іншим подєльніком, втік до росії.На цьому історія може закінчитись. Суспільне невдоволення, що масово проявилось через цей кричущий випадок, без суб'єкта злочину, може випаруватись.
Однозначно, на це і розраховують як вбивці, так і поліцейські високопосадовці, що їх попередили.
Наразі, всім громадським активістам неможна зупинятись, адже це не кінець історії, а початок.Безкарна каста вбивць, злякавшись покарання від народного гніву, спробувала сховати одного зі своїх.
На мою думку, ми зараз маємо історичний шанс, якщо не перемогти злочинну банду, з якої в більшості складаються правоохоронні органи, то хочаб нанести потужний удар.Ми повинні вимагати відповіді на три питання -
1. Чому головних підозрюваних, після внесення справи до ЄРДР, не допитали і взагалі не звернули на них увагу? Якщо в Україні посада судді - це індульгенція від всього, то цього разу це не пройде.
2. Хто саме попередив злочинців, що час тікати, і що через масове обурення спустити на гальма не вийде?
3. Як сталось, що вже після знайдення тіла, аж через чотири години вбивці перетинають кордон? У нас не 18 сторіччя, є електроні засоби зв'язку.
І на останок, головний висновок для нас всіх - якби Ірина була звичайною невідомою дівчиною, якби громадськість не здійняла галас, вбивці були б повністю безкарні. В нас страшний час влада боїться тільки згуртованості людей.
Тому не будьте байдужі. Ходіть на суди, на акції. Спілкуйтесь і підтримуйте один одного!
Topilko Oleksandr Сьогодні о 14-00 02 січня 2018 року, організатор вбивства суддя Россшанський зі своєю сім'єю пересік кордон України.
Це сталося завдяки операції прикриття начальником поліції Київської області Дмитром Ценовим.
Довідка:
Правозахисниця Ірина Ноздровська виявила зрощення криміналітету та поліції.
29 грудня 2017 року режимоохоронці силоміць посадили в автівку правозахисницю Ірину Ноздровську в Києві на Петрівці і вивезли з Києва через місто
Потом куда подевались следы крови, если экспертиза установила, что была перерезана сонная артерия: там должно быть много крови...?
А как быть с его предсмертной запиской, где он написал, что не хочет никого подставлять и берет вину на себя?
Потом остановка ж не в степи... Должны быть люди: праздник на носу, многие ехали из Киева. Да и время не позднее... И убийству скорее всего предшествовала ругань и крик. Неужели никто не обратил внимание?
Да и откуда у старика нож, если встреча была случайной и он не предполагал никого убивать?
Там очень много вопросов. Уж очень много благоприятствующих для тайного убийства обстоятельств....
Все дуже просто. Жінка, котра загинула мстячись сім'ї людина котра збила машиною її сестру- до речі, водій сидить- це побутове вбивство.
А от якщо її назвати правозахисницею- це чудова можливість попіаритись для політиків. Це справа, з якої можна роздути скандал на весь світ.