 Добкину продлили запрет на выезд из Украины до 28 февраля

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают "Українські новини".

По информации агентства, ходатайство Генеральной прокуратуры Украины суд удовлетворил полностью.

Добкину также продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства.

Дата принятия решения не уточняется.

Добкин проходит по делу о выделении в Харькове земли псевдожилищно-строительным кооперативам.

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