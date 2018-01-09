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Все про:Добкин (892) запрет (1172)

 Добкину продлили запрет на выезд из Украины до 28 февраля

Печерский районный суд города Киева продлил до 28 февраля (включительно) обязательство не выезжать за границу для народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают "Українські новини".

По информации агентства, ходатайство Генеральной прокуратуры Украины суд удовлетворил полностью.

Добкину также продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства.

Дата принятия решения не уточняется.

Добкин проходит по делу о выделении в Харькове земли псевдожилищно-строительным кооперативам.

Также читайте: Добкин заявил о выходе из "Оппозиционного блока": "Я беспартийный"

Источник: https://censor.net.ua/n3043434
 
 
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эта шоже,и несанкционированный 23 февраля тут встречать?
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Почему эти бандитские рожи - Добкин и его друг Кернес - еще не в тюрьме? Это же плевок народу в лицо.О каком правосудии в Украине идет речь?
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так 4-ый год плюют прямо в лицо и ничего , Божья роса !
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будет с гепой под одеялом чокаться пластиковым стаканом и закусывать варенным огурцом чтобы никто не услышал ни звону ни хрусту Добкіну продовжили заборону на виїзд із України до 28 лютого - Цензор.НЕТ 9180
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он уже освободится должен, а его еще мурыжат. сажайте, не мучайте ублюдка.
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похоже следствие ждет пока он подельника сдаст.. Добкину продлили запрет на выезд из Украины до 28 февраля - Цензор.НЕТ 6881
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заприте его лучше чтоб на телеканалах морду его тошнотворную не встречать постоянно
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это точно , его гнусная рожа не вылезает из NewsOne , телек жалко , чуть было стаканом не пульнул ! Ох и урод тошный !
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Він звик на Крещення до Ізраїлю подорожувати, а тут таке неподобство.
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на обрезку деревьев в Польшу не успеет , хунта...... Добкину продлили запрет на выезд из Украины до 28 февраля - Цензор.НЕТ 4003
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на обрезку он уже давно успел

и не в Польшу, кстати...
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ну тут ничего утверждать не могу, лично не видел
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Думаю, що краще було б заборонити йому в'їзд в Україну до 28 лютого 2028 року.
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а где же ему тогда столоватьсякокса взять?
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Сдить - в студіях на ТБ ... регулярно
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сейчас это говно на newsиван завывает про знебожиння расказывает и как он будет спасать страну от "кровавого тирана" порошенко)
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шо уже на ньюз ван сидит? только что сидел на 112ом!!! я же и говорю - сажайте в тюрьму и без права переписки.
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С Допами в плане их невыезда надо быть построже. Вот старший заходит за колонну в ВР и появляется из-за неё в образе младшего. "Платформа 9 и 3/4" какая-то:



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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДобкину продлили запрет на выезд из Украины до 28 февраля
 
 
 
 
 
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