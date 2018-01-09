 Андрухович о реформах Яценюка: "Только тогда успешный реформатор, когда люди перестают с ним здороваться"

Такое мнение высказал украинский писатель, переводчик Юрий Андрухович в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

Ведущая программы отметила, что когда-то писатель симпатизировал Арсению Яценюку и говорил, что это наиболее экзотический премьер, который был в Украине. Учитывая все произошедшие события, думает ли так писатель и до сих пор?

"Я не думаю, что Яценюк – это забытое лицо. Я почти уверен, что состоится какое-то его возвращение. Мне кажется, что на том этапе он выполнил все, что должен был выполнить премьер в кризисной ситуации", – уверен Андрухович.

В частности, отмечает писатель, Арсений Яценюк завоевал всеобщую ненависть своими действиями, что означает, что его действия были правильными.

"Ненависть – это ответ социума на непопулярные шаги, которые были необходимы, и которые кто-то должен был выполнить. Ведь, как отмечают классики, только тогда успешный реформатор, когда люди перестают с ним здороваться и переходят на другую сторону улицы", – считает Юрий Андрухович.