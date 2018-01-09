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 Политика Украины
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Все про:Андрухович (54) Яценюк (7606) реформы (2847)

 Андрухович о реформах Яценюка: "Только тогда успешный реформатор, когда люди перестают с ним здороваться"

Действия Яценюка как премьера были правильными, ведь он завоевал тотальную ненависть общества.

Такое мнение высказал украинский писатель, переводчик Юрий Андрухович в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

Ведущая программы отметила, что когда-то писатель симпатизировал Арсению Яценюку и говорил, что это наиболее экзотический премьер, который был в Украине. Учитывая все произошедшие события, думает ли так писатель и до сих пор?

"Я не думаю, что Яценюк – это забытое лицо. Я почти уверен, что состоится какое-то его возвращение. Мне кажется, что на том этапе он выполнил все, что должен был выполнить премьер в кризисной ситуации", – уверен Андрухович.

В частности, отмечает писатель, Арсений Яценюк завоевал всеобщую ненависть своими действиями, что означает, что его действия были правильными.

"Ненависть – это ответ социума на непопулярные шаги, которые были необходимы, и которые кто-то должен был выполнить. Ведь, как отмечают классики, только тогда успешный реформатор, когда люди перестают с ним здороваться и переходят на другую сторону улицы", – считает Юрий Андрухович. 

Источник: https://censor.net.ua/n3043329
 
 
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Андруховича сейчас тоже в барыги запишут?
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Андрухович о реформах Яценюка: "Только тогда успешный реформатор, когда люди перестают с ним здороваться"

Тоді Яценюк - справжній реформатор: "Якщо куля в лоб, то куля в лоб", "кабінет міністрів-камікадзе", побудова надстіни і т.д. і т.п.

З ним не тільки люди не вітаються, а навіть наросіяни.
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Андрухович - одноступенчатый конвертор зрады в перемогу. И это просто восхитительно.
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Так получается что Янукович вообще светилом нации был, так?
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Про які реформи мова? В нас ненавидять за відсутність реформ.
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Более двух тысяч лет учение Конфуция диктовало правила поведения чиновникам. Именно отсюда пожелание врагу: "Чтоб ты жил в эпоху перемен!"
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Он хочет сказать, что тырить миллионами из бюджета это реформы? Даже не смешно.
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Лять, а -то думал, что успешным реформаторам аплодируют, и превозносят, восхваляют их!

А оказывается, за успешное дело нужно плевать в лицо P.S. Скажите Андруховичу, пусть завязывает с наркотой.
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супер критерий у Андруховича. Всеобщая ненависть... При таком раскладе, Андрухович и Адика с Кобой в успешные реформаторы запишет.
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А "зрадофіли" вже тут!!!... ))) Як кажуть каци: хлєбом нє кормі... )
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За словами цього неадеквата,самий успішний реформатор хуйло......... Геть людей за бидло вважають
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дыбилов публиковать щас модно, особенно если он писатель и пишет под диктовку шыкаладного цеха.

"благодаря тотальной коррупции Украина избежала авторитаризма" --Портников.

Что тут скажеш, идиоты вешть палезнайя!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАндрухович о реформах Яценюка: "Только тогда успешный реформатор, когда люди перестают с ним здороваться"
 
 
 
 
 
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