 Старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"Старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года. К этому времени подписание Деклараций о выборе врача будет происходить в пилотном режиме.

"Это сделано для того, чтобы у врачей было время научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также для тестирования центрального компонента электронного здравоохранения.

Также сообщается, что в январе будет объявлен конкурс на должность председателя Службы, а к июлю будет создана и начнет работу НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины).

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"Только медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета", – сообщили в Минздраве.

Отмечается, что коммунальные учреждения первичной помощи должны также обеспечить компьютеризацию, выбрать медицинскую информационную систему, подключиться к электронной системе здравоохранения, получить электронные цифровые подписи для учреждения и врачей, привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствие с табелем технического оснащения, обеспечить предоставление первичной медицинской помощи в выходные, праздники и для замены основного врача в отпуске, на больничном или при повышении квалификации, а также заключить договор с НСЗУ.