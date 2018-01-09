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 Общество, Здоровье
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 Старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года, - Минздрав

Старт кампании по выбору врача первичной медицинской помощи начнется с апреля 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"Старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года. К этому времени подписание Деклараций о выборе врача будет происходить в пилотном режиме.

"Это сделано для того, чтобы у врачей было время научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также для тестирования центрального компонента электронного здравоохранения.

Также сообщается, что в январе будет объявлен конкурс на должность председателя Службы, а к июлю будет создана и начнет работу НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины).

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"Только медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета", – сообщили в Минздраве.

Отмечается, что коммунальные учреждения первичной помощи должны также обеспечить компьютеризацию, выбрать медицинскую информационную систему, подключиться к электронной системе здравоохранения, получить электронные цифровые подписи для учреждения и врачей, привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствие с табелем технического оснащения, обеспечить предоставление первичной медицинской помощи в выходные, праздники и для замены основного врача в отпуске, на больничном или при повышении квалификации, а также заключить договор с НСЗУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3043327
 
 
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а где рынок врачей? Кого я могу выбрать кроме своей престарелой участковой, если она приходит ко мне померять себе давление???
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Ишь ты какой умный. Не мешай Супрун потоки перенаправлять!
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Не выбирал и не собираюсь выбирать. Плевать я на твою реформу Супрун хотел!
Мне твои гос.больницы и даром не нужны, там не с кем подписывать договор...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтарт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года, - Минздрав
 
 
 
 
 
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