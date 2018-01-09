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 Политика Украины
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 На украинском судне из Турции прибыла партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО

На судне украинского владельца под украинским флагом из Турции прибыла партия ильменита для оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал главный редактор у BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан Закордонних Справ" Андрей Клименко.

Он сообщает, что 8 января примерно в 15:00 на рейдовую стоянку №451 порта "Кавказ" в Керченском проливе прибыло судно NEFTERUDOVOZ 45M (IMO: 8138712), Flag: Ukraine [UA].

Оно доставило в порт Кавказ груз ильменитовой руды (примерно 3000 т).

"В этом регионе есть только один потребитель этого сырья - завод "Титан" в оккупированном Крыму, - пишет Клименко. - То есть в ближайшие часы ильменит с украинского судна перегрузят на другое, которое привезет его в керченский порт Камыш-Бурун. Владелец и оператор - Ship manager/Commercial manager - TBS SHIPPING CO LLC ul Pylypa Orlyka 14 Kherson, 73000, Ukraine. Registered owner NEWGATE LP Care of TBS Shipping Co LLC, ul Pylypa Orlyka 14 Kherson, 73000, Ukraine".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В декабре-2017 в портах оккупированного Крыма зафиксировано 26 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ

Журналист также отмечает, что формально судовладелец еще ничего не нарушил - привез руду из Турции в порт РФ, а не на оккупированную территории.

"Нарушение будет, когда состоится перевалка... О моральных аспектах такого бизнеса ничего говорить не будем. Надеемся, что соответствующие вопросы зададут владельцу херсонские журналисты и расположенные в Херсоне Управление СБУ по АР Крым, а также Прокуратура АР Крым", - написал Клименко.

На украинском судне из Турции прибыла партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews 01
На украинском судне из Турции прибыла партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews 02
На украинском судне из Турции прибыла партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews 03

Ильменитовая руда используется на аннексрованном Россией полуострове единственным покупателем - это завод "Титан" в городе Армянск на севере Крыма, который входит в группу компаний олигарха Дмитрия Фирташа. В течение года были зафиксированы схемы поставок ильменита в обход санкций из украинского порта Южный, из Бразилии и наибольшая - из турецкого порта Самсун.

В конце ноября 2017 из Норвегии на немецком судне для "Титана" было доставлено 10 000 тонн ильменита. А в конце декабря в Керченском проливе разгрузили очередную партию ильменита из Норвегии.

Источник: https://censor.net.ua/n3043325
 
 
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И чихать хотел Фирташ на любые санкции. А если в самой Украине начнут задавать лишние вопросы - в дело вступит шоколадный компаньон.
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А педрик з педаликом давно в Відень їздили? Чи знов юга випадково фірташа в Віденській опері зустрів???
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Сидить такий собі фірташ у самому серці евротабора, в оточенні борцунів з коррупцією... Бл оце душа, оце крила- нічого не боїться- його бояться...
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зачем ему яхта, сухогруз прибыльнее. Раньше на таких что-то для страны возили, теперь для одного фирташа! Как говорится, почувствуйте разницу.
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и Армянск захвачен? Он же почти на территории Украины. Вот это номер.
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подумаєш, ну допоміг торговом у патрнеру по старій дружбі....
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Из АТО рассказывают: пропустить фуру с сигаретами - 400.000 грн.....
Кто-то воюет, а кто-то торгует.....
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Винницкие мусора которые были в АТО на блокпостах за 50км до линии фронта миллионерами стали. Гнали конфискат фурами домой где ихние жены на рынках и своих магазинах перепродавали. Потом получили еще корочки УБД, квартиры без очереди и земельные участки. Так что у мусоров даже конкурс был чтобы поехать в зону АТОпутиннападэ.
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Фірма з вулиці Орлика возе руду для окупантів, тільки в нас таке може бути.
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ну а шо таке? ми ж все па-пацанячи парашали у Відні !
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22.08.17 Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.

https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
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Как говорил мне недавно один соевый бот, нужно вас всех зрадофилов забанить по мак-адресу чтобы не завидовали богатым людям и Пециному счастю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа украинском судне из Турции прибыла партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО
 
 
 
 
 
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