Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал главный редактор у BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан Закордонних Справ" Андрей Клименко.

Он сообщает, что 8 января примерно в 15:00 на рейдовую стоянку №451 порта "Кавказ" в Керченском проливе прибыло судно NEFTERUDOVOZ 45M (IMO: 8138712), Flag: Ukraine [UA].

Оно доставило в порт Кавказ груз ильменитовой руды (примерно 3000 т).

"В этом регионе есть только один потребитель этого сырья - завод "Титан" в оккупированном Крыму, - пишет Клименко. - То есть в ближайшие часы ильменит с украинского судна перегрузят на другое, которое привезет его в керченский порт Камыш-Бурун. Владелец и оператор - Ship manager/Commercial manager - TBS SHIPPING CO LLC ul Pylypa Orlyka 14 Kherson, 73000, Ukraine. Registered owner NEWGATE LP Care of TBS Shipping Co LLC, ul Pylypa Orlyka 14 Kherson, 73000, Ukraine".

Журналист также отмечает, что формально судовладелец еще ничего не нарушил - привез руду из Турции в порт РФ, а не на оккупированную территории.

"Нарушение будет, когда состоится перевалка... О моральных аспектах такого бизнеса ничего говорить не будем. Надеемся, что соответствующие вопросы зададут владельцу херсонские журналисты и расположенные в Херсоне Управление СБУ по АР Крым, а также Прокуратура АР Крым", - написал Клименко.









Ильменитовая руда используется на аннексрованном Россией полуострове единственным покупателем - это завод "Титан" в городе Армянск на севере Крыма, который входит в группу компаний олигарха Дмитрия Фирташа. В течение года были зафиксированы схемы поставок ильменита в обход санкций из украинского порта Южный, из Бразилии и наибольшая - из турецкого порта Самсун.

В конце ноября 2017 из Норвегии на немецком судне для "Титана" было доставлено 10 000 тонн ильменита. А в конце декабря в Керченском проливе разгрузили очередную партию ильменита из Норвегии.